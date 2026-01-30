Феномен не повторился: что стало с сериалом «Ландыши» во втором сезоне

В январе вышел новый сезон сериала «Ландыши» — продолжение музыкальной сказки о всепобеждающей силе любви. На этот раз режиссёрское кресло занял дебютант Илья Шпота, сменив на этом посту Александра Карпиловского. Ника Здорик и Сергей Городничий вернулись к своим ролям, также во втором сезоне появятся Евгений Коряковский, Ирина Паутова, Валерия Ланская, Денис Степанов и другие. Автор «Рамблера» рассказывает, какие испытания ждут героев в новом сезоне.

О чём был первый сезон

Главные герои сериала — молодой лейтенант Алексей Данилин (Сергей Городничий) и начинающая певица Катя Орлова (Ника Здорик). В первом сезоне двое познакомились при необычных обстоятельствах. Девушка из богатой семьи узнаёт, что её жених изменяет ей. Она сбегает от него с частного самолета, который сделал временную посадку в Вологде. В одном из местных баров Катя привлекает внимание Лёхи. Вскоре молодые люди заключают фиктивный брак и селятся в военной части, где Катя смогла укрыться от коварного опекуна, претендующего на её наследство. Разумеется, в итоге между главными героями вспыхнуло настоящее чувство, но молодые не успевают насладиться друг другом. Начинается СВО, и Лёха уезжает на фронт. Такой финал первого сезона явно намекал, что у сериала будет продолжение.

О чём рассказывает продолжение

Во второй части Катя с музыкальным ансамблем «Ландыши» гастролирует по присоединённым территориям и параллельно ищет мужа, пропавшего без вести несколько месяцев назад. Благодаря смелости и божественному провидению девушка находит раненого Лёху и привозит его домой, но парень страдает от ПТСР и никак не может смириться с новой реальностью. Теперь задача Кати — поддержать любимого и вернуть ему волю к жизни, а заодно покорить мир поп-музыки и раскрыть козни завистливых подруг.

Кто работал над сериалом

Режиссёр Илья Шпота, для которого «Ландыши» стали дебютом, окончил Столичный колледж в Салониках, где он учился у греческого режиссёра Йоргоса Лантимоса. Мастер советовал студентам не бояться смешивать жанры: похоже, Шпота воспринял эту рекомендацию буквально. Второй сезон «Ландышей» пытается быть сразу всем: это и патриотическая история об ужасах войны, и душещипательная мелодрама о всепобеждающей силе любви, и притча о поиске Бога.

При этом сериал по-прежнему остаётся полноценным мюзиклом: по сравнению с первым сезоном песен и танцев стало ещё больше. Всё это не идёт на пользу проекту и вынуждает его рассыпаться на части, не складываясь в цельную историю. Безусловно, каждая из заявленных режиссёром тем важна и актуальна, но из-за нагромождения испытаний, выпавших на долю Кати и Лёши, героям совсем не получается сопереживать.

По сравнению с первым сезоном сериалу катастрофически не хватает юмора. Конечно, кальянные страсти и караоке в вологодской глубинке в первой части выглядели гротескно, но именно эта театральная эстетика превратила «Ландыши» в настоящий хит. В конце концов, мюзикл как жанр всегда тяготеет к условности. Так почему бы не выкрутить её на максималку? Погрузив Катю и Лёшу в реальный, грубый и неуютный мир, Шпота лишил сериал того самого эффекта «так плохо, что уже хорошо». Несомненно, музыкальные номера на фоне взрывов выглядят впечатляюще и оригинально, но проникнуться происходящим на экране вряд ли получится.

Кому понравится второй сезон «Ландышей»

Первый сезон «Ландышей» вышел год назад и имел феноменальный успех. Сериал мгновенно попал в топ онлайн-кинотеатров, повысил туристический поток в Вологду и разлетелся на вирусные видеоролики в социальных сетях. История перевоспитания заносчивой мажорки, приправленная каверами на популярные музыкальные хиты, привлекла не только женскую, но и мужскую аудиторию. Для этого создатели показали идеализированную армейскую жизнь и сделали акцент на мужественности и порядочности главного героя. Сработали и психологические качели в отношениях Кати и Лёши.

Безусловно, продолжение «Ландышей» будет интересно поклонникам первой части, которых финал сезона оставил в подвешенном состоянии. Переживать за судьбу Лёши придётся недолго: уже в первой серии Катя отыщет своего возлюбленного. Бравый настрой главной героини, готовой идти за мужем и в огонь, и в воду, может воодушевить зрительниц, которые сами оказались в похожей ситуации и ждут возвращения любимых домой. Наконец, сериал интересен в контексте развития современного российского мюзикла — всё же музыкальные номера здесь обыгрываются по всем законам жанра.

Продолжение «Ландышей» вырывает героев из приторной вологодской сказки и помещает в реальный мир с поисками себя, взрывами, ПТСР и алкогольной зависимостью. Проект утратил условность и дерзость первого сезона, зато стал более пафосным и патриотичным. Новые эпизоды наверняка найдут своего зрителя, но повторить феноменальный успех первой части «Ландышам» вряд ли удастся.

