Рецензия на сериал «Рыцарь Семи Королевств»: что не так с камерным Вестеросом без драконов

На HBO Max вышли первые эпизоды сериала «Рыцарь Семи Королевств» — третьего проекта, действие которого разворачивается во вселенной Джорджа Р. Р. Мартина. Новый спин-офф, основанный на цикле повестей о рыцаре Дунке и его оруженосце Эгге, сразу привлёк внимание зрителей благодаря особому подходу к миру Вестероса. Ещё до выпуска первого сезона шоу продлили на второй, что свидетельствует о высоких ожиданиях от проекта. «Рамблер» рассказывает, кому и почему стоит смотреть этот сериал.

Каков сюжет «Рыцаря Семи Королевств»

Сюжет «Рыцаря Семи Королевств» разворачивается примерно за 90 лет до событий «Игры престолов». Вестеросом все ещё правит династия Таргариенов, а последний дракон давно умер.

В дождливый день молодой оруженосец Дункан, или просто Дунк (Питер Клэффи), хоронит своего господина — сира Арлана из Пеннитри (Дэниел Уэбб). Старик всю жизнь был межевым рыцарем, то есть странствовал, не имел земли и предлагал свои услуги разным лордам.

Родни у Дунка нет: он сирота родом из Блошиного Конца, самого нищего района столицы Семи Королевств — Королевской гавани. Денег он не нажил: всё, что осталось ему от сира Арлана, — щит, меч и три коня. Единственный шанс на более-менее приличное будущее — рыцарский турнир в близлежащем городе Эшфорде, куда и направляется Дунк.

По его собственным словам, перед смертью сир Арлан посвятил его в рыцари. Но так это или нет на самом деле, для зрителей пока остаётся загадкой, — как скажет позднее Дунк, свидетелем этому был лишь щегол на ветке.

В придорожном трактире главный герой встречает мальчишку Эгга (Декстер Сол Анселл) лет девяти: бритого наголо, с большими выразительными глазами. Дунк принимает его за конюха и велит дать лошадям овса. Пацан в ответ дерзит, но позже пытается набиться к юноше в оруженосцы. Сначала Дунк пытается его отшить, но потом передумывает: Эгг умён не по годам и уверяет, что знает всех лучших рыцарей Вестероса.

Сообразительность парнишки явно может понадобиться межевому рыцарю. В Эшфорде главному герою нужно найти рыцарей, которые поручились бы за него — иначе Дунка не допустят на турнир. Но те, к кому обращается парень, не помнят его господина сира Арлана и не стремятся ему помочь.

И в целом шансы Дунка победить ничтожно малы: в состязании будут участвовать не только представители знатных домов Вестероса, но и члены правящей династии Таргариенов. С ними главному герою также предстоит встретиться, причём ещё до турнира.

Кроме того, он познакомится с миловидной кукольницей Танселль (Тэзин Кроуфонд), которая сыграет в его судьбе не последнюю роль. Ещё большую роль в итоге сыграет Эгг: даже те, кто не читал книг Мартина, быстро догадаются, что приблудный оруженосец не просто так побрился наголо в королевстве, где представителей правящей династии отличают светло-серебристые волосы и фиалковые глаза.

Какова история создания сериала

Первую повесть из цикла о Дунке и Эгге «Межевой рыцарь» Джордж Р. Р. Мартин написал в 1998 году по приглашению знаменитого фантаста Роберта Сильверберга. Тот намеревался выпустить антологию фэнтези «Легенды», произведения для которой также написали Урсула Ле Гуин, Терри Пратчетт и Стивен Кинг.

Вторая повесть «Присяжный рыцарь» вошла в антологию «Легенды II», опубликованную в 2003 году также под редакцией Сильверберга, а третья, «Таинственный рыцарь», — в антологию «Воины» (2010), которую редактировали уже сам Мартин и писатель-фантаст Гарднер Дозуа.

Новости о работе над «Рыцарем Семи Королевств» появились в 2021 году, спустя два года после выхода финального эпизода «Игры престолов» и за год до старта показа «Дома Дракона». В интервью The Hollywood Reporter Джордж Р. Р. Мартин рассказывал, что сериал появился потому, что HBO искал проект, «в котором мог бы немного контролировать бюджет», — стоимость одного эпизода готовящегося тогда к выходу «Дома Дракона» составляла 20 миллионов долларов.

В качестве сценариста и шоураннера привлекли Айру Паркера, одного из авторов сценария «Дома Дракона». К апрелю 2023 года, когда HBO сделал официальный заказ на «Рыцаря Семи Королевств», у Паркера уже был готов сценарий пилотного эпизода.

Сам Джордж Р. Р. Мартин выступил соавтором и исполнительным продюсером шоу. Паркер работал в тесной связке с ним, прислушивался ко всем его замечаниям, и писатель остался доволен этим сотрудничеством. В интервью изданию The Hollywood Reporter Мартин говорил, что Паркер «старается сделать что-то максимально приближенное к характерам персонажей».

Сам сериал тоже пришёлся Мартину по душе, о чём писатель сообщил в своём личном блоге. «Я посмотрел все шесть эпизодов (последние два, признаюсь, в черновом варианте), и они мне очень понравились. Дунк и Эгг всегда были моими любимыми персонажами, и актёры, которых мы нашли для этих ролей, просто невероятны», — делился впечатлениями он.

Камерность и грубый юмор

Главное отличие «Рыцаря Семи Королевств» от «Игры престолов» — это камерная атмосфера. Первый сезон состоит всего из шести эпизодов продолжительностью 30–35 минут каждый. У сериала нет привычной анимированной заставки, а все события показаны с точки зрения лишь одного персонажа — Дунка. К тому же «Рыцарю Семи Королевств» присущ грубоватый юмор, которого лишены и полные пафоса и драмы сериалы «Игра престолов» и «Дом Дракона», и сама повесть «Межевой рыцарь».

Создатели шоу с самого начала берут комедийный тон. Например, во время похорон своего сира Дунк вспоминает, что тот «редко бил его», — и следом же идут сцены, где Арлан несколько раз наотмашь лупит юношу по лицу. А затем камера крупным планом снимает, как Дунк поутру справляет за деревом большую нужду.

Это единственная сцена, которая вызвала у Мартина неприятное удивление. «Не то чтобы мои персонажи не ходят в туалет, но я обычно не пишу об этом подробно. Когда я увидел черновой вариант, я написал: „Что это? Откуда это взялось? Действительно ли нам это нужно”?», — рассказывал писатель в интервью The Hollywood Reporter. На что Айра Паркер в комментарии тому же изданию признался, что тем самым хотел показать, что Дунк ещё не герой, а такой же «нервный парень с чувствительным желудком», как и сам шоураннер.

К достоинствам «Рыцаря Семи Королевств» можно отнести и выбор исполнителей главных ролей, и то, как создателям сериала удалось наделить характерами персонажей Дунка и Эгга, которые в книге были довольно картонными. Питер Клэффи, бывший профессиональный игрок в регби, фигурой соответствует книжному герою, который из-за внушительного роста взял себе прозвище Дункан Высокий. В книге Мартина Дунк был простоватым, неглупым, но невыразительным парнем. В сериале этот персонаж вышел милым и обаятельным дурнем просто благодаря мимике Клэффи, который двигает челюстью и делает удивлённые глаза при каждом удобном случае.

Эгг в исполнении Декстера Сола Анселла, уже получившего актёрский опыт в антиутопии «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах», получился живым и смышлёным — и этими качествами он удачно дополняет своего добродушного неотёсанного господина.

Медленный темп и отсутствие масштабности

Вместе с тем преданным поклонникам сериалов «Игра престолов» и «Дом Дракона», не читавшим повести Мартина о Дунке и Эгге, «Рыцарь Семи Королевств» может показаться затянутым и скучноватым. В первых двух сериях нет масштаба и шокирующих сцен, которыми поражали его предшественники: сброшенных из окон детей, огнедышащих драконов, кровосмесительных связей, жестоких битв, насилия.

Вместо этого зрителей медленно погружают в мир заурядных людей Вестероса: бедных рыцарей, городских оружейников, бродячих кукольников, продажных женщин. В первых двух эпизодах Дунк просто бродит по городу, пытаясь найти себе поддержку у знатных господ, выторговать латы подешевле и вкусно поесть. Единственными яркими сценами становятся пир в шатре весёлого и самодовольного лорда Лионеля Баратеона (Дэниэл Ингс) и начало рыцарского турнира с разбитыми в щепки щитами и покалеченными рыцарями.

Стоит ли смотреть сериал

Пока «Рыцарь Семи Королевств» получается менее впечатляющим, чем «Игра престолов» и «Дом Дракона». Но те, кто читал повести о Дунке и Эгге, знают, что впереди героев ждут гораздо более драматичные события, чем унижения Дунка перед знатными лордами и перемигивания с симпатичной кукольницей. Остаётся надеяться, что создатели сериала сумели перенести это на экран должным образом.

Фанатов книг Мартина наверняка порадует, какими выразительными вышли главные герои и что суровый мир Вестероса может быть смешным. А для новичков «Рыцарь Семи Королевств» может стать отличным входом в сложную вселенную Джорджа Р. Р. Мартина благодаря доступности и простоте повествования.

На протяжении более десяти лет зрители наблюдали, как Семь Королевств тонут в крови, огне и насилии. Теперь же, когда современный мир всё больше и больше напоминает «Игру престолов», размеренный и спокойный Вестерос Дунка и Эгга кажется хорошим местом для побега.

