«Люба управдом»: сериал о матери-одиночке, которая решает проблемы новостройки

Автор «Контейнера» и «Физрука» Алексей Ляпичев снял новый проект с Ольгой Кузьминой в главной роли. Сериал «Люба управдом» рассказывает о том, как обычная жительница нового жилого комплекса, недовольная коррумпированной управляющей компанией, решает самостоятельно заняться бытом многоквартирного дома. «Рамблер» рассказывает, каким получился проект, почему он актуален и кому будет интересен.

О чём сюжет

Главная героиня — активная и инициативная жительница нового ЖК Любовь. Она со своими двумя детьми недавно переехала в новую квартиру, ищет работу и проявляет свою активную жизненную позицию везде — от домашних забот до решения споров с недобросовестной управляющей компанией.

Женщина подаёт в суд на организацию, которая должна отвечать за благоустройство многоквартирного дома и прилегающей территории, но злостно не выполняет свои обязанности. Любовь выигрывает в суде, и управляющую компанию отстраняют от дел, а её главу отправляют за решётку. Только оказывается, что над стратегическими навыками планирования Любови придётся поработать. Ведь теперь в ЖК нет никого, кто отвечал бы за порядок, и там начинает происходить ещё больший беспредел.

Возмущённые жильцы собираются на совет и назначают Любовь управдомом: теперь она должна разбираться с проблемами вывоза мусора, чистотой на лестничных площадках, нанимать дворника, консьержа, следить, чтобы люди без определённого места жительства не ночевали в подъезде. А ещё — разрешать споры между соседями, пытаться примирить их или найти какие-то решения, которые устроили бы всех.

Сделать это оказывается очень непросто: уговорить взрослых жителей не мусорить в подъезде, подростков — не рисовать граффити в лифте, а также договариваться, чтобы соседка следила за своими 15 кошками, а сосед не шумел в неположенное время. Но энтузиазм Любови оказывается сильнее синдрома самозванца. Героиня направляет всю свою энергию на новую задачу, призывая свои находчивость и фантазию.

Имитация документального кино

Все эти проблемы звучат очень знакомо и близки многим жителям мегаполисов. Достаточно открыть чат подъезда или дома, чтобы прочитать об аналогичных ситуациях и проблемах соседей. Создатели сериала в качестве формата рассказа выбрали жанр мокьюментари (жанр игрового кино, который имитирует стиль документального фильма, но с вымышленным сюжетом — прим. «Рамблера»). По сюжету к героине после победы в суде присоединяется съёмочная группа телеканала, которая намерена сделать сюжет об этом успешном для жильцов деле.

На протяжении всего действия Любовь будет сопровождать репортёр с оператором (оба находятся за объективом ручной камеры), которые фиксируют каждый шаг нового управдома, комментируют происходящее и задают вопросы. Репортажная съёмка добавляет колорит проекту, а за счёт того, что большую часть проблем Любовь не может решить с первого раза и постоянно попадает в неловкие ситуации, сериал превращается практически в социальную рекламу о жизни в новом ЖК, только без прикрас.

Кто работал над проектом

Люба в исполнении Ольги Кузьминой, несмотря на её неуклюжесть, желание казаться лучше и увереннее, чем на самом деле, а также немного нервную улыбку и определённую легковерность на границе с инфантильностью, подкупает своей наивностью, оптимизмом и верой в лучшее. Она искренне сопереживает, легко попадается на обман, но старается во всём найти положительные стороны. Таких персонажей немного в современных сериалах: открытых, верящих в справедливость, готовых в убыток себе помогать другим, не мстить и не огрызаться в ответ на критику, будь она справедливой или нет.

В свою очередь, второстепенные герои — это настоящий сборник колоритных типажей, которых любой может встретить в повседневной рутине. Николай (Артём Осипов) — прототип таинственного благородного воздыхателя. Он бескорыстно (и зачастую не афишируя этого) помогает Любови в её задачах и минимизирует причинённый ею вред. Помощница управдома Аля (Ксения Федотова) — неформалка, которая становится «голосом разума» в фантастических планах главной героини, «заземляя» масштабные фантазии начальницы. Девушка носит пирсинг, одевается под стать рокерше или панку, но за нелюдимой внешностью скрывается полная противоположность.

Другие персонажи позволяют лучше понять Любовь. Например, её дети, каждый со своими комплексами, намекают на непростой развод Любы и сложные отношения с отцом. А многочисленные пенсионерки и одиозные мужчины, проживающие в одном подъезде с управдомом, своими выходками подчёркивают волевой и целеустремлённый характер Любови — на их фоне она выглядит почти идеальной обитательницей здания.

Стоит ли смотреть сериал

Несмотря на довольно однообразное место действия (преимущественно это двор между высотками ЖК, подъезд, лестничные клетки и однотипные квартиры), в сериале обыгрывается множество узнаваемых проблем и вопросов, актуальных для любого города. Сериал будет интересен ценителям бытовых кинозарисовок (как в проектах «Кухня» или «Ольга»), поклонникам мокьюментари («Парки и зоны отдыха»), а также всем, кто хотя бы раз сталкивался с нерадивой управляющей компанией.

Сериал доступен на Start, Okko.

