Куценко после тюрьмы, Годар до славы и фигуристы без глянца: главные новинки недели

Как выбраться из бесконечного метро, пережить возвращение в обычную жизнь после тюрьмы и снять фильм, который изменит историю кино? Ответы — в премьерах Okko этой недели. Рассказываем, что смотреть с 3 по 8 февраля с подпиской СберПрайм.

© Okko, Место силы

3 февраля: «Выход 8», премьера

Японский фильм ужасов по мотивам одноимённой компьютерной игры The Exit 8. Безымянный герой оказывается запертым в переходах токийского метро. Чтобы выбраться, он должен строго следовать правилам: если на пути появляются странные аномалии — нужно поворачивать назад, если всё спокойно — идти дальше. Но как сделать правильный выбор, когда грань между реальностью и иллюзией стирается?

Картина понравится не только поклонникам видеоигр, но и любителям минималистичных хорроров. Таких, где страх рождается не из-за монстров, а благодаря тревожной атмосфере неопределённости. Фильм также заинтересует поклонников психологических триллеров с запутанным сюжетом.

© Toho

4 февраля: «Метод Тутберидзе», 2-я серия

Документальный проект об одном из самых известных тренеров современности по фигурному катанию — Этери Тутберидзе и её школе. Зрителям покажут закулисье тренировочного процесса, отношения между тренером и воспитанницами, а также фрагменты со знаковых соревнований. Тутберидзе рассказывает о своей методике подготовки чемпионов и впервые демонстрирует, какой бывает её жизнь вне рабочей обстановки.

Проект будет интересен всем, кто следит за успехами российских фигуристов и хочет узнать, что скрывается за красивыми программами и золотыми медалями.

© Okko

5 февраля: «Золотое дно», 2-й сезон, 3-я серия

События нового сезона сериала о борьбе за наследство разворачиваются спустя полгода после финала первой части. Наследники погибшего бизнесмена Алексея Градова пытаются спасти крупную строительную компанию, оказавшуюся под санкциями и на грани банкротства. Назначение нового директора может изменить ситуацию, но главный вопрос остаётся открытым: кто займёт это место?

Продолжение стоит смотреть тем, кто уже знаком с проектом и ценит сериалы с интригами, конфликтами и алчными персонажами, готовыми пойти на всё ради денег.

© Иви

6 февраля: «Встать на ноги», премьера

После двадцати лет заключения мужчина по прозвищу Старый выходит на свободу. Когда-то он взял вину на себя и за друга, а теперь намерен забрать причитающуюся ему долю. Однако бывший приятель не собирается уступать.

Кроме того, Старый узнаёт, что у него есть родная дочь с инвалидностью. По решению суда они должны жить вместе, несмотря на протесты девушки. Чтобы справиться с навалившимися проблемами, герою предстоит разобраться прежде всего в самом себе.

Комедийно-драматический сериал понравится зрителям, которым близки истории о людях, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, а также поклонникам Гоши Куценко, исполнившего главную роль.

© Okko, Место силы

6 февраля: «Секс. До и после», 2-й сезон, 5-я и 6-я серии

Новый сезон сериала об отношениях набирает обороты. Экскурсовод Юлия задаёт жителям Санкт-Петербурга один и тот же вопрос: что самое главное в отношениях? Для одних это любовь и взаимопонимание, для других — интимная близость.

Авторы проекта уверены, что секс так же важен, как и духовная составляющая. Динамичный формат и искренние истории делают сериал интересным для всех, кто любит проекты о взаимоотношениях между мужчинами и женщинами.

© Okko

6 февраля: «Ну, погоди! Каникулы», 4-й сезон, новые серии

Волк и Заяц возвращаются с новыми приключениями — теперь в стенах средней школы. Вместе с одноклассниками герои учатся, готовят школьные спектакли и праздничные шоу, дежурят в классе и неизменно попадают в забавные ситуации.

Мультсериал подойдёт для семейного просмотра. Взрослым он подарит приятные ностальгические эмоции, а детям — весёлое времяпрепровождение с любимыми персонажами.

© Союзмультфильм

6 февраля: «Чемпионы», новые серии

Продолжение мультсериала о соперничестве двух команд из Мультиспортивной школьной лиги от студии «Союзмультфильм». «Синие Вымпелы» и «Красные метеоры» соревнуются в разных дисциплинах — от водного поло и синхронного плавания до футбола и хоккея. Если первые делают ставку на тренировки, стратегию и взаимовыручку, то вторые нередко используют хитрость и запрещённые приёмы.

Проект будет интересен детям, занимающимся спортом, и взрослым, выросшим на классических советских спортивных мультфильмах.

© Союзмультфильм

8 февраля: «Новая волна», премьера

Действие происходит в Париже в 1959 году. Молодой режиссёр Жан-Люк Годар готовится к съёмкам своего первого полнометражного фильма и приглашает начинающих актёров Жан-Поля Бельмондо и Джин Сиберг.

Годар требует почти полной импровизации и сознательно разрушает устоявшиеся каноны кинематографа. Результатом становится фильм «На последнем дыхании», вышедший в 1960 году и ставший манифестом французской новой волны.

Художественно-документальный чёрно-белый фильм будет особенно интересен поклонникам классического французского кино и творчества Годара.

.

© Canal+

Как всё это посмотреть

Все премьеры и тысячи других фильмов, сериалов и мультфильмов в Okko доступны по подписке СберПрайм. Подключив её, вы получите набор преимуществ Сбербанка:

— бесплатные платежи и переводы до 500 000 рублей в месяц клиентам Сбера;

— бесплатные пуши и СМС о тратах, начислениях и остатке по счетам и картам;

— повышенные ставки по вкладам и накопительным счетам в Сбере;

— 5 категорий кешбэка на выбор и до 20% бонусами в любимых сервисах;

— кешбэк за доставку продуктов и поездки на каршеринге;

— скидки на отели, медицину и транспорт;

— выгодную мобильную связь;

— музыку без рекламы в стриминге Звук.

Первые 30 дней — всего за 1 рубль. Подробнее о подписке и подключении — на сайте банка.

Реклама. Рекламодатель ПАО Сбербанк ОГРН 1027700132195, г. Москва.

Erid: F7NfYUJCUneTUwpwSbpa

ООО «Окко» 18+ (ОГРН 1167847381130, г. Санкт-Петербург)

Подписка СберПрайм — услуга АО «ЦПЛ» (ОГРН 1117746689840, г. Москва)

«Выход 8» (18+), «Метод Тутберидзе» (18+), «Золотое дно» (18+), «Секс. До и После» (18+), «Встать на ноги» (18+), «Ну, погоди! Каникулы» (6+), «Чемпионы» (6+), «Новая волна» (18+).

5 февраля в Okko состоится премьера комедии «Встать на ноги» c Гошей Куценко