«Маленькие катастрофы»: запутанный триллер о материнстве с Дайан Крюгер

Мини-сериал «Маленькие катастрофы», вышедший в онлайн-кинотеатре, Paramount+ — экранизация романа бывшей британской журналистки Сары Воган. Сюжет нового проекта вращается вокруг респектабельной семьи, которую обвиняют в избиении младенца. Главную роль исполнила немецкая актриса Дайан Крюгер, наиболее известная по фильму «Бесславные ублюдки» Квентина Тарантино. Автор «Рамблера» рассказывает, почему «Маленькие катастрофы» — идеальный вариант для поклонников «Большой маленькой лжи».

© Paramount+

О чём сюжет сериала

Сюжет сериала разворачивается в элитном районе Лондона. Обеспокоенная Джесс (Дайан Крюгер) приезжает в государственный госпиталь с десятимесячной дочерью Бетси — девочка постоянно плачет, её рвет и у неё температура. По иронии судьбы дежурным врачом в тот день оказывается близкая подруга Джесс — Лиз (Джо Джойнер), которая диагностирует у Бетси тяжёлую травму — перелом черепа.

Служебный кодекс обязывает Лиз обращаться в таких случаях к социальной службе, нельзя исключать, что малышке могли навредить собственные родители. Ситуацию ухудшает тот факт, что Джесс не даёт чётких ответов на вопрос о том, что случилось: встревоженная женщина демонстрирует признаки явной ментальной нестабильности. Как подруга Лиз понимает состояние Джесс, но как врач должна исполнить свой долг.

В итоге за дело Бетси берутся местные органы опеки, которые сразу начинают подозревать Джесс и её преуспевающего мужа-юриста Эда (Джей Джей Филд) в абьюзе. Двух старших детей в семье — подростка Кита и мальчика-аутиста Фрэнки — принудительно сепарируют от родителей, они переезжают к друзьям Джесс: шоумену Робу (Стивен Кэмпбелл Мур) и его супруге-домохозяйке Мел (Эмили Тааффе). За защиту интересов Джесс в суде берётся Эндрю (Патрик Балади), его жена оказывается ещё одной близкой приятельницей Эда и Джесс. В попытке разобраться в запутанной ситуации семеро далеко не чужих друг другу людей то и дело натыкаются на страшные тайны.

© Paramount+

«Маленькие катастрофы» можно условно поделить на три основные сюжетные линии. В первой — детективной — главные герои отчаянно пытаются восстановить события злополучного вечера, когда маленькая Бетси получила тяжёлую травму. Вторая — мелодраматическая — с помощью серии флешбэков ставит акценты в непростых отношениях героев, связанных не только дружбой, но и завистью, обидой, неспособностью отпустить.

Третья в атмосфере психологического триллера обличает кошмары, творящиеся в сознании самой Джесс, которая на протяжении долгих лет считалась образцовой матерью и женой. Баланс жанров в «Маленьких катастрофах» соблюдён идеально: каждый эпизод даёт нужный заряд динамики, постепенно приближая зрителей к долгожданной разгадке.

Кто работал над сериалом

Предугадать финальный плот-твист «Маленьких катастроф» не сможет даже самый вдумчивый зритель, что само по себе неудивительно — в основу сюжета нового проекта Paramount+ лёг одноимённый роман британской писательницы и бывшей журналистки The Guardian Сары Воган, в котором она исследовала собственные проблемы материнства: послеродовую тревожность и обсессивно-компульсивное расстройство. Четыре года назад роман Воган «Анатомия скандала», рассказывающий о министре, обвинённом в изнасиловании, уже был успешно адаптирован Netflix.

В 2025-м за дело взялся главный конкурент стриминга Paramount+, который за последнее время он начал набирать серьёзные обороты. В списке крупнейших проектов онлайн-платформы: приквел «Декстера», спин-оффы «Звёздного пути», вестерн «Йеллоустоун».

© Paramount+

Неудивительно, что со временем боссы Paramount решили снять собственную версию «Большой маленькой лжи», в которой раскрываются тайны элитного района Лондона, а жизни красивых и обеспеченных людей внезапно оказываются разрушены. Шоураннером «Маленьких катастроф» стала Рут Фаулер, ранее работавшая над детективным триллером «Правила игры» для канала BBC. Постановкой всех эпизодов сериала занялась исландка Эва Сигурдардоттир («Радужная вечеринка»), которая была номинирована на британскую национальную премию BAFTA за короткометражку «Доброй ночи» в 2013 году. В списке продюсеров шоу — Эш Аталла, ответственный за английскую версию «Офиса».

Кому понравится сериал

«Маленькие катастрофы» — пятичасовой триллер о материнстве и женской дружбе, который с лёгкостью можно посмотреть за один вечер. На стриминге Paramount+ уже вышли все шесть эпизодов сериала. Такой формат в первую очередь подойдёт тем, кто не любит сидеть в ожидании новой серии. Сюжет и атмосфера «Маленьких катастроф» во многом вторит флагманскому проекту HBO «Большой маленькой лжи», который также расследовал тайны богатых людей, развенчивал мифы об идеальной семье и проверял близкие отношения на прочность.

При этом посылы у «Маленьких катастроф» и «Большой маленькой лжи» абсолютно разные: первый окунается в невротическую сторону материнства; второй демонстрирует силу женской дружбы. Проект Paramount+ более мрачный и реалистичный, проблемы главных героев часто апеллируют к тому, с чем мы — обычные зрители — сталкиваемся в собственной жизни.

© Paramount+

Ещё один близкий аналог «Маленьких катастроф» — американский психологический триллер «Во всём виновата она» с Сарой Снук, Дакотой Фаннинг и Джейком Лэйси. В центре сюжета также оказываются близкие друзья и соседи, которые расследуют похищение ребёнка.

По уровню напряжения и набирающей обороты динамики проекты едва ли уступают друг другу — «Во всём виновата она» раскачивает амплитуду семейных страстей, подготавливая идеальную почву для просмотра «Маленьких катастроф». Шоу можно смотреть в комбо — как две антологии, идеально дополняющие друг друга.

Рецензия на сериал «Люба Управдом»: разбираем сюжет, актерскую игру и режиссерские приёмы новой комедии