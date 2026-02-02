Стриминговый сервис стал эксклюзивным вещателем Зимних Олимпийских игр—2026 в Милане и Кортине-д’Ампеццо.

Okko запускает круглосуточный канал с Олимпийскими играми—2026. Он будет доступен на главной странице Okko с 18:00 4 февраля и станет работать до 23 февраля. Это позволит российским зрителям следить за крупнейшим спортивным событием года с ещё большим удобством.

Олимпийский канал Okko будет работать 24 часа в сутки и предложит все самые значимые и зрелищные события соревновательного дня. В эфир будут выходить ключевые старты, финалы и выступления с участием лидеров турнира и российских спортсменов, а также новости и повторы лучших моментов прошедших соревнований.

На круглосуточном олимпийском канале Okko также будут доступны студии и редакционные программы. Зрители смогут увидеть анонсы главных стартов, аналитику, разборы выступлений, новостные сюжеты, интервью, включения экспертов и обсуждение ключевых событий Олимпийских игр.

А после завершения соревновательной программы дня канал будет показывать повторы самых ярких моментов, новости и другой контент. При этом пользователи также смогут видеть все трансляции в отдельных карточках событий в сервисе. Смотреть всё это можно будет на любом устройстве — от телевизора до смартфона.

Как отметил руководитель спортивного направления Okko Олег Манжа, его слова приводятся в пресс-релизе стримингового сервиса, Олимпийские игры — это не просто соревнования, это «непрерывный поток событий, эмоций и историй». Поэтому для Okko было важно, чтобы россияне, интересующиеся спортом, могли находиться внутри этого процесса весь день: включать канал утром, следить за главными стартами, болеть за наших, возвращаться к повторам вечером и получать полную картину произошедшего. «Круглосуточный канал Okko с Олимпиадой позволит сделать просмотр ещё более цельным, комфортным и насыщенным», — подытожил Манжа.

