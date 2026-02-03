Обзор интересных сериалов, которые покажут в феврале: премьеры и продолжения

Мария Лисовая и Пётр Фёдоров перевоплотятся в высококвалифицированных врачей в драме «Полная совместимость», а Виктория Исакова будет руководить незаконным бизнесом в продолжении криминального сериала «Дети перемен». В триллере «Резервация» Денис Шведов постарается разгадать загадку таинственного места, а в лирической истории «Встать на ноги» Гоша Куценко и Мила Ершова будут находить общий семейный язык. «Рамблер» отобрал самые интересные новые зарубежные и российские сериалы, которые онлайн-кинотеатры покажут в конце зимы.

© НМГ, Start, Wink

«Полная совместимость»

Медицинская драма «Полная совместимость» рассказывает о работе врачей-трансплантологов в небольшом населённом пункте на Крайнем Севере.

Главная героиня Светлана (Мария Лисовая) — талантливый, но несговорчивый специалист. У нее ещё не так много практического опыта, но по части теоретических знаний она может обойти многих врачей. После ординатуры в Санкт-Петербурге её распределили в отдалённый Заполярск в отделение трансплантологии, где ей придётся не только учиться на реальных ситуациях, но и узнавать многое о себе.

Светлана будет вынуждена сотрудничать с принципиальным главой медицинского учреждения Сергеем (Дмитрий Певцов), опытным врачом с вредными привычками Максом (Петр Фёдоров) и другими.

Героям в условиях Крайнего Севера предстоит спасать людей, сталкиваться с физическими вызовами и моральными дилеммами.

© ИРИ

Сериал можно посмотреть на Premier с 22 января.

«Дети перемен», 2-й сезон

Продолжение криминальной драмы «Дети перемен» режиссёров Сергея Тарамаева и Любови Львовой соберёт старых героев и расскажет о подноготной криминального мира.

В новой части Флора переквалифицируется из водителя общественного транспорта в главу незаконной группировки, чтобы заниматься успешным, но нелегальным бизнесом. Прошлые семейные конфликты будут влиять на неё и её решения. Богатство, охрана и повышение социального статуса не помогут Флоре разрешить противоречий с родными.

Старший сын Пётр будет замышлять месть, повзрослевший и отдалившийся от родственников Руслан — готовиться к выпускному, а Юра вернётся домой и попробует восстановить мир в семье. По замыслу постановщиков во втором сезоне будет не меньше драмы и непредсказуемых сцен.

На экране появятся Виктория Исакова, Слава Копейкин, Макар Хлебников, Артем Кошман, Сергей Гилев и другие.

© НМГ, Start, Wink

Сериал можно посмотреть на Wink и START с 29 января.

«Резервация»

Детективный триллер «Резервация» основан на фантастическом романе писателя и сценариста Станислава Гимадеева «Принцип чётности» и повествует о герое, который будет спасать свою семью из аномальной зоны.

Главный герой Сергей обнаруживает, что его родной город оказывается окружён странной аномалией, а сам район становится таинственной резервацией. Там не ловит связь, не действуют законы, а выбраться из неё считается невозможным.

Чтобы спасти семью, мужчина планирует пробраться на территорию аномальной зоны и разобраться, как сбежать из этой ловушки. В процессе он столкнётся с жуткими тайнами и неизвестными явлениями, будет вынужден делать непростой выбор и бороться за своих родных.

Главные роли сыграли Денис Шведов, Филипп Янковский, Екатерина Волкова, Полина Гухман, Николай Шрайбер и другие.

© Kion

Сериал выходит на Kion с 1 февраля.

«Встать на ноги»

Инклюзивный лирический сериал «Встать на ноги» от шоураннера «Волшебного участка» Александра Носкова расскажет о непростых семейных отношениях бывшего уголовника и его взрослой дочери.

Главный герой по кличке Старый (Гоша Куценко) выходит на свободу после заключения. Он долгое время провёл за решеткой, куда попал добровольно, взяв вину за своего друга. Старый намерен забрать свою долю у друга Рахима (Алексей Розин), которого выручил, и отдохнуть на море.

Но всё идет не по плану: Рахим находит отговорки, чтобы не платить по счетам, а вдобавок Старый узнаёт, что у него есть уже взрослая дочь Оля (Мила Ершова). Она передвигается на коляске и не желает знать своего родителя. Но по решению полиции они должны жить вместе, а следить за тем, что они не нарушают предписания, будет ответственная участковая (Ольга Лерман).

Героям придётся узнавать себя, а в процессе обнаружить, что они нужны друг другу. Оле не хватало заботы, а Старому — прощения, но постепенно они постараются обрести гармонию.

В проекте также сыграли Кузьма Котрелёв, Святослав Рогожан, Юлия Александрова и другие.

© Okko

Премьера запланирована на 5 февраля на Okko.

«Исчезнувший»

Режиссёр «Одноклассниц» и продюсер «Дориана Грея» Барнеби Томпсон снял триллер «Исчезнувший» с Сэмом Клафлиным и Кейли Куоко.

Элис и Том отправляются в романтическую поездку по Франции. Пара надеется хорошо провести время вместе, но неожиданно Том исчезает. Элис решает самостоятельно выяснить, что произошло, но в процессе расследования обнаруживает, что совсем не знала своего бойфренда.

Женщина оказывается втянута в опасный заговор и понимает, что незнакомец, которым оказывается для неё Том, — совершенная противоположность мужчине, с которым её связывали тёплые отношения.

© Fragile Films

Премьера намечена на 1 февраля на MGM+.

