«Перси Джексон и Олимпийцы»: разбираем второй сезон фэнтезийного шоу

На Disney+ можно посмотреть второй сезон фэнтезийного шоу «Перси Джексон и Олимпийцы». В основу сюжета лёг цикл романов американского писателя Рика Риордана. Автор «Рамблера» рассказывает, каким получилось продолжение.

История кинофраншизы про полубога

В середине нулевых на фоне триумфа поттерианы многие авторы пытались повторить успех истории о мальчике, который выжил. Среди десятков безликих подражателей (под стать «Тани Гроттер») особо выделялся фэнтезийный цикл Рика Риордана о юноше полубоге Перси Джексоне. Пенталогия американского писателя строилась по тому же принципу, что и серия Джоан Роулинг. В центре сюжета стояла история избранного юноши, который вместе с друзьями-подростками противостоял волшебным существам. Герои взрослели на страницах книг, переживали первые влюблённости, громкие ссоры и трогательные примирения.

Но назвать «Перси Джексона» лишь тенью «Гарри Поттера» будет в корне неверно. Цикл романов также может похвастаться огромной и преданной армией поклонников. Первая попытка перенести фэнтезийную вселенную Риордана на экраны была предпринята ещё 16 лет назад. В 2010 году состоялась премьера фильма «Перси Джексон и Похититель молний» (три года спустя вышел сиквел «Перси Джексон и Море чудовищ»). Режиссёром ленты выступил Крис Коламбус — постановщик первых двух фильмов о Гарри Поттере. Но повторить успех не вышло. Экранизацию прохладно приняли критики и зрители. Лишь в 2023 году Перси Джексон вернулся на экраны вновь. Сам Риордан был активно вовлечён в процесс создания новой адаптации.

О чем сюжет

© Disney+

В первом сезоне шоу подросток Перси Джексон (Уокер Скобелл) узнал, что он сын Посейдона (Тоби Стивенс). Мальчик вместе с друзьями — сатиром Гровером (Арьян Симхадри) и дочерью Афины Аннабет (Леа Джеффрис) — отправился на поиски похищенных молний Зевса (Лэнс Реддик), а также пытался спасти свою маму (Вирджиния Кулл) из подземного царства. Квест увенчался успехом. События продолжения стартуют спустя год после финала первого сезона. Перси и Аннабет страдают от постоянных кошмаров.

В одних нелёгкая судьба уготована для Гровера, в других — тайный отряд уничтожает летний лагерь для полубогов. Дурные сны могут оказаться пророческими. Сын Гермеса Люк (Чарли Бушнелл) озлобился на отца и обратился к титану Кроносу, вместе с которым планирует свергнуть Олимпийцев. Чтобы этого не случилось, Перси и его друзьям придётся вновь отправиться в опасное и захватывающее приключение.

Чем привлекает сериал

© Disney+

В отличие от дилогии десятых годов, новая адаптация не позволяет себе вольно обращаться с первоисточником. Создатели с трепетом следуют циклу, практически дословно перенося основные действия на экраны. В основе сюжета первого сезона лежала книга «Перси Джексон и Похититель молний», а продолжение опирается на «Перси Джексона и Море чудовищ».

Путешествие персонажей предстаёт ещё более опасным, чем раньше. Если в первом сезоне ребята сталкивались с Медузой Горгоной, то бестиарий второго сезона стал заметно обширнее. За первые эпизоды шоу на экране появляются великаны-людоеды, кракеноподобные монстры, сирены и даже циклоп Полифем. Из-за морских приключений героев второй сезон «Перси Джексона» теперь созвучен не только с «Гарри Поттером» — авторы почти дословно воспроизводят одну из сцен «Узника Азкабана», — но и «Пиратами Карибского моря». Эпичная схватка с морским чудищем и появление Чёрной Бороды прилагается.

Кому понравится сериал

© Disney+

«Перси Джексон», следуя примеру «Гарри Поттера», меняется стилистически и идейно от части к части. Если в первом сезоне зрители наблюдали трогательную историю об инаковости, разыгранную в декорациях фэнтезийного мира, то в продолжении авторы размышляют о травмированных и незамеченных детях, желающих получить одобрение родителей.

Каждый из героев готов из раза в раз рисковать собственной жизнью в надежде, что боги-отцы обратят наконец-то на своих отпрысков внимание. Безучастность родителей пугает. Взаимоотношения отцов и детей становятся центральным конфликтом всего сериала. Именно из-за нехватки родительской любви Люк строит козни против жителей Олимпа.

Но в первую очередь сериал остается симпатичной фэнтезийной сагой для юной аудитории. Несмотря на суперспособности, Перси не забывает о том, что наполовину он человек, которому также свойственно совершать ошибки. Поэтому в отважном, но вечно сомневающемся юноше с добрым взглядом подросткам будет несложно узнать себя.

