Стоит ли смотреть сериал «Резервация» с Янковским и Шведовым

В онлайн-кинотеатре «Кион» стартовал показ фантастического сериала «Резервация» о небольшом городе, внезапно превратившемся в аномальную зону. Ведущие роли в проекте играют Денис Шведов, Екатерина Волкова, Филипп Янковский и Николай Шрайбер. «Рамблер» посмотрел первые эпизоды и рассказывает, почему стоит обратить внимание на этот проект, невзирая на его вторичность.

Каков сюжет сериала

Поздней зимней ночью в город Тополёво едут двое: полицейский Филин (Николай Шрайбер) и его малолетний сын. На въезде в город их машина глохнет, а на другой стороне дороги происходит авария: в остановку врезается грузовик, в него влетает легковой автомобиль. Выскочившие на помощь пострадавшим водители выезжающих из Тополёво авто пересекают границу города и мгновенно падают замертво. Оправившись от первого шока, Филин делает вывод: «Войти можно, выйти нельзя».

Через пять лет после показанных событий в Тополёво возвращается бывший следователь Сергей Назаров (Денис Шведов), отсидевший в тюрьме по ложному, как выяснится позже, обвинению. Из одной зоны главный герой попадает в другую. Город обнесли колючей проволокой, въезд туда разрешён только по пропускам, а пытающиеся покинуть населённый пункт по-прежнему падают замертво. У этой аномалии есть исключения: из города может выйти только один человек за раз, но при определённых условиях — и эти условия сложно назвать гуманными. Право на выход из Тополёво разыгрывают в лотерею.

У Назарова терминальная стадия рака, ему осталось жить от силы два месяца. За это время главный герой хочет сделать что-то полезное для своей бывшей жены Тины (Екатерина Волкова) и дочери-подростка Маши (Полина Гухман). Но экс-супруга не может простить ему измены с красоткой-парикмахершей Женей (Валерия Астапова). К тому же Тина завела роман с местным князьком Калининым (Алексей Розин) — главой Независимого кризисного агентства 2 (НКА 2), неофициальной силовой структуры, поддерживающей в городе порядок. Дочь Маша зла на отца и швыряет ему в лицо игрушечного динозавра, которого когда-то передавала ему в тюрьму.

На Назарова выходит мэр города Семён Посаженов (Филипп Янковский), по чьей вине был осуждён главный герой. Он предлагает сделку: Назаров должен найти пропавшую дочь мэра Лизу, взамен Посаженов поможет ему выиграть в лотерею право на выход из города. Бывшему следователю предстоит объединиться со старым коллегой Филиным и расследовать исчезновение девочки, а заодно и ещё нескольких детей.

Что легло в основу сериала и кто работал над «Резервацией»

В основу «Резервации» лёг фантастический роман писателя Станислава Гимадеева «Принцип чётности». Гимадеев стал одним из авторов сценария наряду с Кириллом Притулой (сериал «Точка ноль»), Фёдором Деревянским (фильм «Ярды», сериал «Потерянные») и Павлом Тетерским (сериалы «Троцкий» и «Хороший человек»).

Сюжет сериала отличается от книги. Например, действие «Резервации» происходит в наше время, тогда как в романе речь шла о 1990-х. Главным героем сериала становится бывший полицейский, приехавший в родной город, — в «Принципе чётности» основным действующим лицом был инженер, прибывший в город в командировку и забредший в аномальную зону в состоянии порядочного подпития.

Постановщиком сериала выступил Алексей Андрианов, ранее работавший над историческими проектами для телеканала «Россия 1» «София», «Годунов», «Грозный» и «Столыпин». Съёмки «Резервации» проходили в Подмосковье: например, один из эпизодов снимали в городе Электросталь.

Особенности зоны и исчезнувшие дети

«Резервация» далеко не первый проект, рассказывающий о людях, оказавшихся в аномальных зонах. Из зарубежных сериалов на эту тему на ум приходят «Под куполом» Брайана К. Вона по одноимённому роману Стивена Кинга и «Сосны» М. Найта Шьямалана. Из отечественных — «Выжившие» Андрея Прошкина. Но, несмотря на вторичность темы, начало проекта получается настолько захватывающим, что после просмотра первых серий у части зрителей наверняка возникнет желание прочитать первоисточник.

Создатели «Резервации» детально прорисовывают царящие в замкнутом городе порядки. По вечерам в Тополёво объявляют комендантский час. Связаться с внешним миром можно только по специально выдаваемым жетонам, еду получают по талонам. Часть из установленных правил порождает множество интригующих вопросов.

Например, жители населённого пункта обязаны принимать некие таблетки — зачем нужны эти препараты и почему их не пьёт Калинин? Рождённых в Тополёво детей изымают у родителей и отдают учёным — как эти дети связаны с аномалией? Еду здесь можно потреблять только из вакуумных пакетов — по какой причине? Главной загадкой остаётся само происхождение аномалии и причины, по которым зона выпускает только одного человека за раз. Убедительности этой постапокалиптической истории придаёт визуальная составляющая: действие «Резервации» разворачивается на фоне до боли знакомых пейзажей: кирпичных труб и заводов, обшарпанных зданий домов и грязных вещевых рынков.

Актёрский состав тоже подобран удачно. Денис Шведов, прославившийся ролью полицейского в фильме Юрия Быкова «Майор», органично смотрится в образе бывшего следователя, раскаивающегося из-за поступков по отношению к своей семье. У Филиппа Янковского хорошо получается изображать неприятного управленца с надтреснутым голосом и в то же время вызывать сочувствие: он не только коррумпированный мэр, но и отец, потерявший дочь.

«Заслуженных» исполнителей удачно оттеняют молодые, например блеснувшая в «Алисе в Стране чудес» Полина Гухман и звезда «Сводишь с ума» Юрий Насонов в роли молодого технического гения Кирилла, пытающегося выяснить причины произошедшего с городом.

Стоит ли смотреть сериал

«Резервация», сочетающая в себе фантастику и детектив, выглядит интригующе. Одна из главных составляющих любого удачного проекта — захватывающий сюжет, и с этой точки зрения у сериала быстро получается приковать к себе внимание. Если в финале создателям удастся найти убедительное объяснение всему, чем они заманивали зрителей на старте, то «Резервация» вполне может стать одним из самых обсуждаемых проектов года.

