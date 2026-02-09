Кровавый День сурка и таинственный День святого Валентина: киноновинки недели

Романтические комедии, семейные драмы, триллеры, детективы и многое другое. В подборке Okko каждую неделю можно найти для себя фильмы и сериалы по душе. С 9 по 14 февраля зрителей ждёт встреча с серийным убийцей, попавшим во временную петлю, забавными дельфинами из заповедника на Багамах и парой влюблённых, которых свёл День святого Валентина. Посмотреть проекты можно с подпиской СберПрайм.

9–12 февраля: «Постучись в мою дверь в Москве», 2-й сезон, новые серии

Продолжение ромкома по мотивам турецкого сериала «Постучись в мою дверь» набирает обороты. После расставания с возлюбленной Сашей в первом сезоне бизнесмен Сергей Градский приложил массу усилий, чтобы вернуть девушку. Они снова вместе и готовятся к свадьбе. Но бабушка Саши против их отношений и пытается расторгнуть помолвку, подключая других персонажей. Поженятся ли герои или разойдутся окончательно?

Сериал про отношения подойдёт романтическим натурам, за просмотром можно расслабиться и отдохнуть от рабочего дня. Поклонникам первого сезона будет интересно узнать, чем закончится история любви главных героев.

9 февраля: «Убийца в петле времени», премьера

Во время очередного преступления в закусочной серийный убийца по имени Чарли попадает во временную петлю. Теперь он вынужден переживать один и тот же вечер с кровавой расправой снова и снова. И если сначала перспектива Чарли нравится, в скором времени он начинает сходить с ума. Чтобы разорвать петлю, маньяк должен пересмотреть всю свою жизнь и столкнуться с чем-то более страшным, чем смерть.

Необычный фантастический триллер может заинтересовать как поклонников фильмов про временные петли, так и кровавых триллеров и картин про серийных маньяков. Запутанный сюжет с повторяющимися кровавыми расправами точно не заставит скучать.

12 февраля: «Встать на ноги», 3-я серия

Комедийно-драматический сериал с Гошей Куценко в главной роли. Мужчина по кличке Старый выходит на свободу после 20 лет тюрьмы и пытается наладить свою жизнь. Правда, выходит у него не очень. Взрослая дочь-инвалид (Мила Ершова), вместе с которой он живёт, не хочет иметь с папой-зэком ничего общего. А друг, за которого Старый когда-то взял вину на суде, отказывается отдавать его долю. Сможет ли герой встать на ноги?

В сериале поднимают сложные темы, среди которых негативное отношение общества к заключенным и безразличное — к людям с ограниченными возможностями. Проект поможет понять, что чувствует люди, оказавшиеся в таких обстоятельствах. Драматичные сцены балансируют с комичными, поэтому за просмотром сериала зрители будут не только сопереживать, но и смогут от души посмеяться.

12 февраля: «Золотое дно», 2-й сезон, 4-я серия

Действие в сериале разворачивается через полгода после событий первой части. Родственники умершего бизнесмена Алексея Градова всё еще не могут поделить многомиллионное наследство. Теперь перед ними встаёт новая проблема: прибыльная строительная компания находится на грани банкротства из-за санкций. Нужен новый директор, и занять этот пост хотят все.

В сериале много интриг, связанных с борьбой за наследство. «Золотое дно» понравится поклонникам проектов про сложные семейные взаимоотношения.

13 февраля: «Секс. До и после», 2-й сезон, 7-я и 8-я серии

Питерский экскурсовод Юлия продолжает расспрашивать влюблённых и не очень пар: что важнее — любовь или секс? Мужчины и женщины рассказывают свои личные истории, в которых описывают свои отношения до и после секса. Вывод предстоит сделать зрителям, но главное, что хотят отметить авторы проекта: интимная близость так же важна, как и духовная составляющая.

Сериал на пикантную тему стоит смотреть со своей второй половинкой: после можно обсудить поднятые в проекте вопросы и сделать выводы, которые помогут выстроить гармоничные отношения.

13 февраля: «История дельфина: Каникулы на Багамах», премьера

Молодая девушка Сара мечтает стать морским биологом. Вместе с другом Майклом она выигрывает стажировку в заповеднике для дельфинов на Багамах. Сара начинает ухаживать за животными и сильно привязывается к ним. Но злой племянник основателя заповедника хочет продать его застройщикам. Теперь Саре и её друзьям предстоит спасти дельфинов.

Добрая комедия подойдёт для просмотра всей семьёй. Она научит детей бережно относиться к животным и приходить им на помощь, когда они в нас нуждаются. А взрослым понравятся красивые пейзажи Багамских островов.

14 февраля: «Таинственный День святого Валентина», премьера

Хелен и Генри дружат с колледжа. Молодой человек влюблён в девушку, но та не отвечает ему взаимностью. В День святого Валентина Хелен отправляется на бал-маскарад и влюбляется в загадочного мужчину в маске. В конце вечера он уходит, не оставив даже телефона. Найти незнакомца помогает Генри. Но захочет ли Хелен быть с ним или всё-таки поймёт, что её судьба — давний друг по колледжу?

Романтическую комедию можно посмотреть вместе со второй половинкой в День святого Валентина. Она очень лёгкая и не загружает голову, а яркая любовная история героев настроит на романтический лад.

