Четырёхсерийный проект расскажет о том, каким был секс на Руси с её начала и до наших времён.

© Okko

26 февраля в Okko стартует документальный сериал «История русского секса». Проект в лёгкой и юмористической форме, позволяющей создать для зрителей атмосферу доверия, поднимает крайне важную для российского общества тему сексуального просвещения и обретения идентичности в этой деликатной сфере.

Сериал создавался при участии ведущих российских специалистов в области истории, антропологии и сексологии. Зрители увидят, что Россия обладает богатой эротической культурой, не просто сопровождавшей, но и прямо влиявшей на многие ключевые события истории нашей страны.

Режиссёром-постановщиком документального сериала «История русского секса» выступил Андрей Маяцкий. Авторами сценария стали Михаил Рольник и Тихон Шаров. Спродюсировали проект Анастасия Евтушенко, Антон Кораблёв, Сергей Шишкин, Гавриил Гордеев, Владимир Тодоров и Светлана Сонина.

Что такое русский секс? Как он связан с историей страны и как менялся на протяжении столетий? И почему мы всё ещё часто стесняемся о нём говорить? Документальный сериал «История русского секса» прольёт свет на эти и многие другие вопросы о любви, отношениях и интимной жизни в России.

© Okko

На протяжении четырёх серий зритель совершит путешествие сквозь века, чтобы узнать, какой была интимная жизнь наших предков от Древней Руси до наших дней. В каждой эпохе проводниками истории станут анимационные герои — собирательные образы привлекательных мужчины и женщины своего времени. Они заигрывают друг с другом, спорят, признаются в чувствах и исследуют волнующую тему во всех её проявлениях.

Как отмечается в пресс-релизе Okko, сюжет 1-й серии охватывает период от Древней Руси до возникновения Московского царства. Авторы расскажут о традициях и обычаях восточнославянских племён, о нравах князей и простолюдинов, о довольно широких для патриархальных времён правах женщин, о практиках многожёнства и многомужества, о связанных с интимной жизнью магических ритуалах.

2-я серия посвящена периоду от времён царствования Петра I до конца XIX века. Бурно растут города, в них переселяется всё больше крестьян и бедняков. Как следствие, контроль со стороны сельских общин и церкви ослабевает, у женщин и мужчин появляется возможность для нерегламентированной устоями интимной жизни.

© Okko

В 3-й серии описывается XX век с его начала до перестройки. После революций 1917 года и Гражданской войны в эротической культуре процветают новые идеи, но к началу 1930-х в СССР этот период раскрепощения заканчивается. Интимная жизнь снова выходит из подполья лишь после смерти Сталина, во время хрущёвской оттепели, и на протяжении 1970-х и 1980-х годов русская эротическая культура становится всё более свободной.

Сюжет 4-й серии посвящён новому времени. В 1991 году распадается СССР, окончательно рушится железный занавес, новая Россия становится частью большого мира. В стране появляются первые магазины для взрослых, эротическая пресса, на сцену и на телевидение выходят артисты в откровенных нарядах с песнями и шоу с интимной тематикой. Так проходят 1990-е и нулевые. В 2010-х новые технологии развиваются до уровня, позволяющего найти себе партнёра буквально в два клика. Смогут ли виртуальный секс и роботы окончательно изменить нашу интимную жизнь или мы начнём скучать по телесному контакту и всё вернется на круги своя?

© Okko

Традиционно документальные проекты Okko выходят в связке с художественными, дополняя и поддерживая друг друга, что позволяет зрителю максимально погрузиться в изучаемую тему, отмечается в пресс-релизе стримингового сервиса. «История русского секса» выходит в связке с продолжением драмеди «Секс. До и после», в котором в рамках независимых новелл говорят о самом важном. Сейчас зрители Okko могут посмотреть 8 эпизодов второго сезона, а 27 февраля станут доступны все 12 новелл.

Полный обзор и рецензия на продолжение сериала «Секс. До и после» Дарьи Мороз: описание сюжета, анализ персонажей и критика