«Исчезнувший»: стоит ли смотреть новый криминальный триллер

Мини‑сериал «Исчезнувший» режиссёра Барнеби Томпсона вышел на стриминге MGM+. Психологический триллер повествует про романтическое путешествие, которое превращается в детектив с похищением. «Рамблер» рассказывает о достоинствах и недостатках нового шоу.

© AGC Television

О чём сюжет

Археолог Элис из Америки (Кейли Куоко) в последнее время ведёт раскопки в Тиране. Четыре года назад она познакомилась в Иордании с сотрудником благотворительной организации, которая помогает сирийским беженцам, Томом (Сэм Клафлин). С тех пор они встречаются. Правда, поскольку работают партнёры в разных странах, увидеться удаётся раз в несколько месяцев, зато в самых красивых уголках мира.

Элис и Том планируют совместный отпуск во Франции. Пара проводит несколько дней в Париже, а затем направляется на поезде в Арль. Неподалёку от Авиньона Том выходит в тамбур ответить на телефонный звонок и бесследно исчезает. Элис сходит с поезда в Марселе и начинает собственное расследование. Французская полиция не спешит помогать и считает, что бойфренд просто сбежал от обязательств. Тем более что пару дней назад Элис рассказала Тому о выгодном рабочем предложении от Принстонского университета. Девушка хочет, чтобы парень переехал вместе с ней в Нью-Джерси.

Элис не верит, что Том мог так поступить. Она считает, что с бойфрендом случилась беда. Подозрения вызывает сомнительный проводник поезда Морис (Оливье Фалье), который не пускал Элис в служебные помещения. Археологу готова помогать только соседка по вагону Элен (Карин Вьяр), которая оказывается журналисткой-расследовательницей. Элис теряется в догадках. Может быть, у Тома была другая или же он был вовлечён в сомнительные дела, но есть вероятность, что бойфренда похитили. Жизни Элис теперь тоже угрожает опасность.

Кто работал над сериалом

Шоураннерами проекта выступили не самые известные Дэвид Хилтон и Престон Томпсон. Первый написал пару сценариев триллеров более двух десятков лет назад. Второй успел поработать над криминальной комедией «Попадос» и мелодрамой «Влюблённые дети». Все эпизоды снял отец Престона Томпсона Барнеби Томпсон, который в основном известен как продюсер вышедшего в 2016 году сериала «Мегрэ». Также режиссёр трудился в нулевые над семейной комедией «Одноклассницы» и её продолжением «Одноклассницы и тайна пиратского золота».

© AGC Television

Главная звезда «Исчезнувшего» — Кейли Куоко, прославившаяся ролью Пенни в ситкоме «Теория большого взрыва». Но в последние годы актриса пытается проститься с комедийным амплуа. Куоко блистала в двух сезонах остросюжетного триллера «Бортпроводница», который принёс ей две номинации на «Золотой глобус». В сериале HBO стюардесса-оторва после очередной вечеринки проснулась в гостиничном номере рядом с трупом парня, с которым познакомилась прошлым вечером. Разумеется, девушка стала главной подозреваемой в убийстве, а потому ей пришлось самой разбираться в произошедшем.

«Исчезнувший» устроен по схожему принципу, но вместо убийства — исчезновение. В обоих сериалах Куоко не только исполнила главную роль, но также выступила исполнительным продюсером.

Как снят сериал

«Исчезнувший» начинается без долгих представлений персонажей, а с места в карьер. В первом эпизоде неизвестный мотоциклист пытается убить Элис. Дальше события отматываются на неделю назад, когда археолог мило обедала с бойфрендом. За семь дней её жизнь резко поменялась. Остросюжетное начало подсказывает зрителям, что Том, конечно, не сбежал от возлюбленной, аудиторию ожидает криминальная история. Очевидно, что у бойфренда хватало тайн, о которых Элис даже не подозревала, но по двум первым эпизодам непонятно, действительно ли сотрудник благотворительной организации помогал сирийским беженцам или уважаемая обществом работа была лишь прикрытием для грязного бизнеса.

Авторы регулярно перескакивают между временами, показывая не только неопределённое настоящее, но и счастливое прошлое, когда пара только познакомилась. Из-за флешбэков повествование у сериала неровное, зато динамику поддерживает бодрый саундтрек, передающий тревожное состояние главной героини. На первый взгляд может показаться, что Элис — хрупкая девушка в чужой стране без знания французского. Но археологические раскопки в разных частях планеты приучили учёную защищать себя и не бояться опасных приключений.

© AGC Television

Элис ни секунды не раздумывает, отдать дело ленивым полицейским или отправиться на поиски самой. При этом сделан «Исчезнувший» по всем лекалам телевизионных проектов — основные сюжетные элементы проговариваются по несколько раз, каждый эпизод прерывается на кульминации. Также авторы не забывают снова и снова показывать главную героиню с растерянным лицом на крупных планах. Создатели хотят передать весь ужас ситуации, в которой оказалась Элис, но действуют слишком топорно.

Стоит ли смотреть

В качестве комплимента «Исчезнувшего» можно назвать хичкоковским триллером. В классическом фильме «На север через северо-запад» рекламный агент, которого по ошибке принимают за сотрудника разведки, неожиданно открывает в себе шпионские навыки. Ещё ближе современный сериал к триллеру «Неукротимый», в котором у героя Харрисона Форда из номера парижской гостиницы пропала жена.

В «Исчезнувшем» всего четыре эпизода, так что события легко можно было упаковать в полнометражное кино. Откровений от сентиментального триллера ждать не стоит. Очевидно, что создатели не ставили перед собой высоких художественных задач. Тоскливым просмотр сериала назвать нельзя — помогает и сюжет, и роскошные виды юга Франции, но никакой глубокой психологической проработки персонажей и неожиданного подхода к жанру здесь нет. Это не детектив с внимательным расследованием происшествия, а остросюжетный триллер, который забывается на финальных титрах. Но если уж начать смотреть сериал, то узнать правду и добраться до развязки всё-таки хочется.

