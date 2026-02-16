Снигирь ищет сына, а Чадов спасает друга: главные киноновинки недели

Юлия Снигирь в роли успешного, но нечистого на руку адвоката будет пытаться восстановить отношения с сыном. Алексей Чадов в военной драме будет спасать лучшего друга ценой собственной жизни. А приключения героев всеми любимого советского мультфильма «Простоквашино» теперь можно посмотреть в киноверсии. В онлайн-кинотеатре Окко всегда найдутся фильмы и сериалы на любой вкус — от романтических мелодрам до жестоких боевиков и пугающих ужасов. Эти и другие проекты можно посмотреть по подписке СберПрайм.

© K.B.A.

16–19 февраля: «Постучись в мою дверь в Москве», 2-й сезон, новые серии

Любовная история бизнесмена Сергея Градского и его девушки Саши, вдохновлённая хитовым турецким сериалом «Постучись в мою дверь», набирает обороты. После болезненного расставания в первом сезоне Градский сделал всё, чтобы вернуть возлюбленную. Казалось бы, счастье близко: пара снова вместе и вот-вот пойдёт под венец. Но на их пути встаёт бабушка Саши.

Этот сериал стоит смотреть поклонникам турецких мелодрам и ромкомов, особенно тем, кто скучает по истории Эда и Селин из «Постучись в мою дверь». Семейные интриги и напряжённое ожидание хеппи-энда гарантированно увлекут романтических натур. К тому же зрителям будет интересно сравнить турецкую и российскую версии.

© Okko

16 февраля: «Мой сын», премьера

Драматический фильм с Юлией Снигирь и Леоном Кемстачем («Слово Пацана. Кровь на асфальте») в главных ролях. Успешный адвокат Катя переступает через совесть и за деньги сажает невиновного человека. Её поступок оборачивается личной трагедией: сын узнаёт правду, сбегает из дома и вместе с друзьями из спортсекции начинает собственное расследование. Катя пускается на его поиски.

Фильм захватит зрителей, которым нравятся напряжённые психологические драмы со сложным сюжетом, детективной линией и семейным конфликтом в центре повествования.

© K.B.A.

19 февраля: «Встать на ноги», 4-я серия

Гоша Куценко в драмеди об обратной стороне свободы. После 20 лет тюрьмы мужчина по кличке Старый сталкивается с реальным миром: дочь-инвалид (Мила Ершова) не желает видеть отца-зэка, а друг детства, которого он прикрыл на суде, присвоил его долю и не собирается отдавать долг. Герой отчаянно пытается начать жизнь заново, но общество его не принимает.

Сериал оценят зрители, которым нравятся глубокие жизненные драмы с элементами чёрного юмора о непростых семейных отношениях. Он будет особенно близок тем, кто любит истории о тяжёлой судьбе простых людей, где за грубой оболочкой героя скрываются боль и искреннее желание всё исправить.

© Okko

19 февраля: «Золотое дно», 2-й сезон, 5-я серия

Второй сезон драматического сериала застаёт родню бизнесмена Алексея Градова спустя полгода после похорон олигарха. Родственники так и не смогли поделить между собой наследство, а тут ещё санкции ставят семейный бизнес под угрозу. Для спасения компании нужен новый глава, и за эту должность разгорается нешуточная война.

Сериал идеально подойдёт поклонникам семейных саг и драм, где деньги и власть становятся причиной жестоких конфликтов между родственниками.

© Иви

19 февраля: «Простоквашино», премьера

Первая киноэкранизация знаменитого советского мультфильма от режиссёра Сарика Андреасяна. Сюжет знаком с детства: не по годам развитый мальчик дядя Фёдор уезжает от родителей в деревню Простоквашино. Здесь он поселяется в доме вместе с котом Матроскиным, псом Шариком, галчонком и коровой, чтобы начать новую жизнь.

Добрая сказка из детства подойдёт для просмотра всей семьёй. Зрители будут рады увидеть полюбившихся персонажей, а поклонники Ивана Охлобыстина, Павла Прилучного и Лизы Моряк оценят новые амплуа артистов.

© Союзмультфильм, ТНТ, K.B.A.

19 февраля: «Завербованный», премьера

Отряд опытных бойцов во главе с Андреем Романовым получает задание от сотрудника ГРУ Максима Колосова — проникнуть в секретную лабораторию врага и добыть данные о разработке биологического оружия. Операция идеально спланирована, но проваливается в одночасье, когда становится ясно: в группе завёлся предатель. Теперь под подозрением сам Романов, и Колосову придётся сделать нелёгкий выбор.

Психологический боевик может понравиться поклонникам напряжённых военных триллеров и шпионских драм, где на кону стоят жизни миллионов. Он также захватит зрителей, которым нравятся истории о сложном моральном выборе, предательстве и цене дружбы.

© Goldfield Entertainment

20 февраля: «Секс. До и после», 2-й сезон, 9-я и 10-я серии

Продолжение нашумевшего сериала Дарьи Мороз об отношениях. Теперь действие разворачивается в Санкт-Петербурге. Может ли секс убить любовь? А любовь — заменить секс? Питерский экскурсовод Юлия расспрашивает пары о самом сокровенном. Зрителей ждут живые истории о том, как меняются отношения, когда между людьми случается близость.

Проект оценят те, кто любит откровенные разговоры об отношениях и интересуется психологией человеческой близости.

© Okko

20 февраля: «Своя война. Шторм в пустыне», премьера

Военная драма от актёра и режиссёра Алексея Чадова, который также сыграл в ней главную роль. Бывший военный Иван Ермаков потерял всё: война разрушила его семью и не отпускает до сих пор. Узнав, что в Сирии в плену у боевиков находится его бывший командир, Иван под чужим именем отправляется в зону боевых действий, чтобы ценой своей жизни спасти старого друга.

Проект будет интересен зрителям, которые любят напряжённые военные драмы о крепкой мужской дружбе и самопожертвовании. Также он может заинтересовать любителей картин о военных действиях, где герой рискует собой ради спасения близкого человека.

© Кинокомпания СТВ

«Постучись в мою дверь в Москве» (18+), «Мой сын» (18+), «Золотое дно» (18+), «Секс. До и после» (18+), «Встать на ноги» (18+), «Простоквашино» (6+), «Завербованный» (18+), «Своя война. Шторм в пустыне» (18+).

