«Встать на ноги»: почему не стоит пропускать новое драмеди с Гошей Куценко

В Okko идёт комедийно-драматический сериал «Встать на ноги» с Гошей Куценко в роли бывшего заключённого. На прошлогоднем фестивале онлайн-кинотеатров «Новый сезон» проект был назван «самым ожидаемым сериалом», а Куценко удостоился приза за лучшую мужскую роль. «Рамблер» рассказывает, почему не стоит пропускать эту трогательную историю с большой долей юмора.

© Okko

О чём сюжет

Отсидев 20 лет в тюрьме за ограбление фуры и случайное убийство водителя, Андрей Стародубцев по кличке Старый (Гоша Куценко) возвращается в родной Пятигорск. На суде он взял вину за преступление за себя и своего подельника, некогда близкого друга Рахима (Алексей Розин). Теперь Старый хочет получить от бывшего приятеля денежную компенсацию и отправиться отдыхать на море.

Рахим тем временем разбогател и стал известным в городе человеком: по словам одного из героев, «отжал весь центр» и проворачивает тёмные дела с мэром Пятигорска. Он вроде и готов отдать Старому долг, но героя Куценко не устраивает сумма. В ожидании «реального предложения» экс-зэк решает пожить в Пятигорске и становится на учёт в полицию.

Строгая служительница закона Екатерина Смирнова (Ольга Лерман) озвучивает условия: Старый обязан приходить домой не позже 10 вечера, не появляться в питейных заведениях и отмечаться в отделении по определённым дням. «Три нарушения — и поедете обратно», — констатирует Смирнова, и с этим предупреждением бывший заключённый отправляется домой.

© Okko

Дома Старого ждёт сюрприз в виде взрослой дочери Оли (Мила Ершова), которую он считал погибшей в автокатастрофе. Девочка выжила, но в результате травмы передвигается на коляске. Оля вовсе не рада свалившемуся на её голову отцу. По её мнению, именно он виновен в роковой аварии, в которой погибла Олина мать, а сама героиня получила увечье. К тому же девушка мечтает выиграть конкурс инклюзивных танцев и уехать в Москву, так что налаживание родственных связей не входит в её планы. Но выселить Старого из его собственной квартиры Оля не может.

Сначала главная героиня пытается хитростью избавиться от отца. Она просит своих приятелей инсценировать нападение на неё: по задумке Старый будет защищать её, попадёт в полицию и получит первое предупреждение. Но в процессе реализации этого плана Оле самой приходится отбивать горе-папашу от внезапно нагрянувших подельников Рахима. После этого героиня начинает проникаться к бывшему уголовнику сочувствием. А Старый узнает, что у Оли есть крохотный шанс встать на ноги. Теперь он одержим мыслью исцелить дочь.

Кто работал над сериалом

«Встать на ноги» — проект шоураннера и сценариста Александра Носкова и режиссёра Павла Тимофеева. Носков был одним из креативных продюсеров сериала «Капельник», а также приложил руку к хитовому комедийному фэнтези Okko «Волшебный участок». Тимофеев — один из постановщиков второго сезона остросюжетного фантастического сериала «Выжившие».

Консультантом сериала стала Злата Варламова, которая так же, как и героиня Милы Ершовой, передвигается на коляске. Бариста Сашу в кофейне «Котофейня», куда устраивается на работу Старый, исполнил один из актёров проекта «Инклюзия в кино» Антон Санкевич.

Деликатно и с юмором

«Встать на ноги» был признан самым ожидаемым сериалом на прошлогоднем фестивале онлайн-кинотеатров «Новый сезон» — и, как оказалось, вполне заслуженно. В этом проекте семейная драма удачно сочетается с темой «особенных» людей. Причём последнюю создатели преподнесли очень деликатно, не педалируя её, не давя на жалость и не впадая в морализаторство.

Прежде всего это удалось благодаря тщательно проработанному характеру персонажа Милы Ершовой. Её Оля — боевая, целеустремлённая, умеющая постоять за себя и за других девушка, вовсе не воспринимающаяся как жертва. В стремлении выиграть конкурс она готова тренироваться до бесконечности. Когда дом культуры, где занимаются девушка и её друзья, грозят закрыть, главная героиня прорывается к сотруднику мэрии, сыну Рахима Роме (Кузьма Котрелёв) с требованием решить этот вопрос. Рома влюбляется в героиню, но признаётся ей, что не знает, как себя с ней вести. «Так же, как с обычной девушкой», — отвечает она.

© Okko

И Оля, и её приятели — слабовидящий Сеня (Евгений Городницкий) и передвигающийся на коляске Женя (Арсений Касперович) — могут посмеяться над своей инаковостью и спокойно воспринимают шутки от других на эту тему. Создатели сериала показывают: у «особенных» людей есть особые потребности в быту, но при этом такие люди — полноценные члены социума со своими мечтами, целями и умением этих целей добиваться.

Решительная Оля, кажется, твёрже стоит на ногах, чем её вернувшийся с зоны отец. Из-за судимости он с трудом устраивается на работу и становится подозреваемым в каждом происшествии в округе. До появления в его жизни дочери у Старого нет целей — он хочет просто получить деньги и уехать на отдых. Его способы заботиться об Оле выглядят нелепыми: то побьёт «полезного» Рому, то переложит продукты в холодильнике так, что девушка не может до них дотянуться, то помчит вместе с ней к бабке-целительнице, из-за чего дочь пропускает танцевальный конкурс.

В то же время бывший преступник оказывается гораздо более человечным, чем многие окружающие его люди. Старый заставляет хамоватого клиента кофейни извиниться перед бариста с синдромом Дауна Сашей и всеми силами пытается помочь, когда в заведении ломается единственная кофемашина. Своими поступками герой раз за разом словно напоминает озвученную им же мысль: нельзя судить людей только по обложке. Любой человек, совершивший ошибку, может быть достоин прощения и второго шанса.

© Okko

Почему не стоит пропускать сериал

Несмотря на поднятые в сериале трудные темы, «Встать на ноги» ни в коем случае не вселяет ощущения тоски и безнадёжности. Серьёзность здесь сменяется юмором: то приятель, встречающий Старого, начинает нести забавную чушь о плоской Земле и вышках-излучателях, то ссорившиеся минуту назад отец и дочь синхронно врут полицейской, что не ввязались в драку, а неудачно покатались на электросамокате. Вдобавок у сериала красивый визуал: проект снят в Пятигорске и героев окружают заснеженные горы и симпатичные старые здания.

«Встать на ноги» — одно из тех редких отечественных шоу, которые не только развлекают, но и напоминают о том, что нужно уметь быть чутче и внимательнее к ближнему и с уважением относиться к отличиям других. Для начала — хотя бы не парковать машины там, где они могут помешать людям с особенностями.

