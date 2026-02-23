Откровенный документальный проект и комедия о ВДВ: главные киноновинки

Отважный десантник спасает деда из плена. Бывшие супруги отправляются в отпуск с тяжелобольным сыном и заново учатся быть семьёй. Бывший зэк пытается начать жизнь с чистого листа и наладить отношения с дочерью с инвалидностью. А историки рассказывают, как менялось отношение к сексу в нашей стране. Эти и другие проекты можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko с 23 по 27 февраля по подписке СберПрайм.

Кадр из фильма «За Палыча! 2»

23–26 февраля: «Постучись в мою дверь в Москве», 2-й сезон, новые серии

После болезненного расставания в первом сезоне бизнесмен Сергей Градский и его возлюбленная Саша снова вместе. Чтобы вернуть девушку, Сергей приложил максимум усилий, и теперь герои готовятся к свадьбе. Однако идиллию нарушает бабушка Саши, у которой собственные планы насчёт будущего жениха.

Сериал придётся по душе поклонникам романтических комедий и мелодрам о непростых отношениях. Кроме того, проект оценят зрители, следящие за современными российскими адаптациями зарубежных хитов: он снят по мотивам популярного турецкого ромкома.

23 февраля: «За Палыча! 2»

Продолжение весёлой комедии режиссёра Максима Боева. Когда-то избалованный мажор Артём Голубь прошёл серьёзные испытания и изменился. Теперь он вновь спешит на помощь деду Палычу. Богатый бизнесмен собирается снести памятник Воину-освободителю ради строительства, и Палыч встаёт на его защиту. Вскоре деда похищают, и Артём вместе с боевыми товарищами отправляется его выручать.

Картина сочетает патриотический пафос и лёгкий юмор, поэтому подойдёт тем, кто ценит динамичные сюжеты и не прочь посмеяться.

25 февраля: «Отражения № 3», премьера

Возлюбленный Лоры погибает в автокатастрофе. Свидетельница трагедии Бетти приглашает девушку пожить в своём доме. В уединённой усадьбе Лора надеется найти поддержку и покой, однако вскоре замечает странности в поведении мужа Бетти Ричарда и их сына Макса. Постепенно она начинает подозревать, что когда-то в этом доме уже жила девушка, пугающе похожая на неё.

Французский психологический триллер заинтересует зрителей, которым нравятся напряжённые истории с элементами мистики и атмосферой скрытой угрозы.

26 февраля: «Встать на ноги», 5-я серия

В центре сюжета драмеди с Гошей Куценко — история Андрея Стародубцева по кличке Старый. Отсидев 20 лет в тюрьме за ограбление фуры и случайное убийство водителя, он возвращается в родной Пятигорск. На суде он взял вину за преступление за себя и своего подельника, некогда близкого друга Рахима.

Старый отчаянно пытается начать новую жизнь, но сделать это непросто. Рахим не собирается возвращать долг, а дочь с инвалидностью отказывается жить с отцом под одной крышей. Сможет ли он восстановить отношения с близкими и заслужить их доверие?

Сериал поднимает серьёзные социальные темы — от стигматизации бывших заключённых до отношения общества к людям с инвалидностью, — но при этом сохраняет лёгкую интонацию.

26 февраля: «История русского секса», премьера

Для россиян тема секса остаётся одной из самых закрытых, но оттого не менее захватывающих. Четырёхсерийный документальный проект в лёгкой ироничной манере исследует, как менялись интимные отношения в России под влиянием войн, религиозных запретов, государственных указов и революций и как эти процессы отразились на современных людях.

Сериал будет интересен поклонникам научно-популярного жанра: материал подан доступно, с юмором, но без вульгарности.

26 февраля: «Рецепт счастья»

У Сесиль, талантливого шеф-повара из Парижа, есть всё: успешная карьера, любимый человек и мечта открыть собственный ресторан. Узнав о тяжёлой болезни отца, она возвращается в родной дом, где сталкивается с первой любовью. Встреча заставляет её усомниться в когда-то принятом решении и задуматься о настоящем счастье.

Музыкальное драмеди найдёт отклик у тех, кто хотя бы раз стоял перед выбором между долгом и чувствами.

26 февраля: «Отпуск по семейным обстоятельствам»

Бывшие супруги Крис и Антуан вместе воспитывают 15-летнего сына Мило, но терпеть не могут друг друга и постоянно ссорятся. Внезапно врачи ставят юноше страшный диагноз — отслоение сетчатки, из-за которого он в скором времени потеряет зрение. По просьбе Мило, родители отвозят его к дедушке, который живёт в домике у моря. Этот отпуск и общая беда помогают Крис и Антуану снова сблизиться.

Драматический фильм затрагивает непростые семейные темы и подойдёт тем, кто ценит трогательные, жизнеутверждающие истории.

26 февраля: «Золотое дно», 2-й сезон, 6-я серия

Во втором сезоне сериала страсти вокруг наследства олигарха Алексея Градова продолжают накаляться. Спустя полгода после его похорон родственники всё ещё делят миллионы, а строительная компания оказывается под угрозой из-за санкций. Семье предстоит решить, кто займёт кресло директора и сможет удержать бизнес на плаву.

Сериал заинтересует зрителей, которым нравятся истории о борьбе за власть, деньги и влияние, где за фасадом благополучия скрываются интриги и жёсткие конфликты.

27 февраля: «Секс. До и после», 2-й сезон, финал

Второй сезон нашумевшего хита от Дарьи Мороз подходит к концу. Экскурсовод Юлия задаёт парам из Санкт-Петербурга непростые вопросы о любви и близости. Какой вердикт прозвучит в финале: играет ли секс в отношениях главную роль или остаётся лишь одной из их составляющих?

Сериал можно посмотреть вместе с партнёром, чтобы затем обсудить увиденное и взглянуть на собственные отношения со стороны.

