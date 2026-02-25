Названа дата премьеры сериала «Время Счастливых» с Тихоном Жизневским

5 марта в онлайн-кинотеатрах Okko и Start состоится премьера сериала «Время Счастливых». Главные роли в драматическом проекте исполнили Тихон Жизневский («Майор Гром»), Ольга Лерман («Поехавшая», «Урок», «Хроники русской революции»), Евгения Леонова («Опасная близость») и Вадим Соснин («Три плюс три», «Молот ведьм»).

Сериал расскажет драматическую историю одной семьи, которая развернётся перед зрителями одновременно в трёх эпохах.

Незадолго до развала СССР у Марины и Ивана Счастливых рождается тройня и начинается жизнь в отдельной собственной квартире номер 13. Но наивные 1980-е сменяются голодными 1990-ми, и настроения в семье уже не назовешь радужными. Некогда самый молодой и перспективный кандидат наук в МГУ, Иван вынужден стать репетитором и домохозяином, пока Марина зарабатывает на рынке.

А потом приходят 2012 год и энергия нового времени. Как начать новую жизнь, построить карьеру и, самое главное, вновь влюбить в себя жену, чьи чувства затуманились бытовыми проблемами, недомолвками и старыми обидами?

Режиссёром сериала выступил Илья Силаев. Как отмечает постановщик, чьи слова приводятся в пресс-релизе Okko, по его мнению, проект будет интересен зрителям разных возрастов: «Мы надеемся, что разные поколения будут узнавать в ней себя, собираться у экранов вместе, чтобы вспомнить, понять друг друга и, может быть, стать чуть счастливее».

Роль Ивана Счастливого в проекте исполнили два актёра: Вадим Соснин предстанет перед зрителем в сюжетной линии 1985 года, а Тихон Жизневский — в образе Ивана 1999 и 2012 годов. Вадим Соснин, слова которого приводятся в пресс-релизе, рассказывает, что самым сложным в проекте для него стала роль отца большого семейства: «В реальной жизни у меня такой опыт отсутствует, а до съёмок в сериале отсутствовал и в профессиональной сфере. Это восторг!»

Тихон Жизневский изначально увидел своего героя абсолютно положительным «“котом Леопольдом”, который хочет, чтобы члены его семьи “жили дружно”». Но, по его мнению, в этом есть доля пассивности, так как герой часто в важные моменты жизни просто бездействует и пускает дела на самотёк. «За это я внутренне прозвал его тюфячком, неспособным на серьёзные поступки», —говорит Жизневский, чьи слова приводятся в пресс-релизе.

Жену Ивана Счастливого, Марину, тоже сыграли сразу две актрисы — Ольга Лерман и Евгения Леонова. Также в сериале снялись Софья Аржаных («Цикады», «Подростки в космосе»), Виктория Заболотная («Инспектор Гаврилов»), Анна Завтур («Высокий сезон», «Лихие»), Екатерина Решнова («Быть»), Сергей Новосад («Я делаю шаг») и другие.

Совсем скоро зрители «Времени Счастливых» сами ответят на главный вопрос проекта: как понять и принять родных, когда каждый сделал столько ошибок?

