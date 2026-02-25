«История любви»: разбираем сериал о Джоне Кеннеди — младшем и его жене

Сериал «История любви» (другое название — «Американская история любви») рассказывает о знакомстве и семейной жизни одной из самых знаменитых, стильных и влиятельных пар 1990-х годов: Джона Кеннеди — младшего и Кэролин Бессетт. Проект совмещает жанры байопика, документалистики, драмы и рассуждает о публичности, влиянии славы на отношения, ответственности перед семьёй и не только. Почти полное отсутствие звёздных имен компенсируется динамичным сценарием, удачным кастингом и аккуратной работой над антуражем и образами героев в стиле эпохи. «Рамблер» рассказывает, чем интересен проект и стоит ли его смотреть.

© 20th Television

О ком идёт речь в сериале

Главный герой «Истории любви» Джон Кеннеди — младший в 1990-х годах был, пожалуй, самым известным и завидным женихом Америки. Сын 35-го президента США до трёх лет рос в Белом доме под присмотром матери Жаклин Кеннеди и прицелом камер. После убийства Кеннеди-старшего Джон вместе с матерью и сестрой жил на Манхэттене, а его фотографии не сходили с обложек журналов и газет. Не в последнюю очередь из-за его громких романов: например, Джон встречался с певицей Мадонной и актрисами Сарой Джессикой Паркер и Дэрил Ханной.

Главная героиня Кэролин Бессетт — девушка из простой семьи. Она мечтала о карьере модели, но в итоге устроилась продавцом в бутик Calvin Klein. Благодаря общительности и собственному лаконичному, но тем не менее заметному стилю Кэролин обратила на себя внимание руководства бренда и быстро перешла в главный офис компании, где сначала работала с VIP-клиентами, а затем возглавила PR-отдел.

© 20th Television

Их знакомство произошло в начале 1990-х, когда Кеннеди встречался с Дэрил Ханной. Но отношения пары завязались через несколько лет: Джон и Кэролин пытались держать роман в тайне, но о нём быстро узнали, и таблоиды постоянно публиковали фотографии влюблённых.

СМИ почти сразу назвали Бессетт иконой стиля за её образы в стиле «непринуждённый шик»: простые лаконичные силуэты, минимализм, тихая скромность. Но даже комплиментарные заголовки не радовали Кэролин: назойливое внимание со стороны прессы раздражало и угнетало её.

История Золушки оказалась не слишком радужной. За три года брака Кэролин устала от давления общества и жизни на виду, а Джона начала тяготить их разница во взглядах и стремлениях. Финалом стала авиакатастрофа 1999 года: частный самолет, на котором Джон, Кэролин и её сестра Лорен летели над Атлантическим океаном, потерпел крушение.

Каков сюжет «Истории любви»

Сериал начинается практически с финала, когда герои направляются на аэродром, чтобы сесть на рейс того самого злополучного самолёта. Дальше зрителей ждёт хроника развития отношений Джона (Пол Энтони Келли) и Кэролин (Сара Пиджон): первое знакомство на званом вечере, встречи на мероприятиях и в бутике Calvin Klein, привязанность, начало романа. Проект не просто пересказывает факты, но показывает зрителям контекст эпохи — американский мир глянцевых журналов, безумных вечеринок, культа знаменитостей и медиа, которые мощно и умело формировали общественное мнение.

© 20th Television

Романтическая линия развивается на фоне шумного мегаполиса: Джон ухаживает за Кэролин, приглашая её в скромные рестораны, встречая в забегаловках, увозя покататься на частной яхте. Параллельно Кеннеди-младший пытается разобраться с непростыми отношениями с Дэрил Ханной (Дри Хемингуэй), властной матерью Жаклин Кеннеди-Онассис (Наоми Уоттс), понять, чем же он хочет заниматься.

Кэролин показана более цельной и целеустремлённой личностью, но одновременно немного холодной и сдержанной. Она точно знает, чего хочет добиться в карьере, но её чувства к Кеннеди-младшему остаются загадкой — как минимум для зрителей. Героиня увлечена представителем знаменитой династии, но как будто колеблется и не готова начинать отношения с ним.

Кто работал над сериалом

Один из шоураннеров «Истории любви» — продюсер Райан Мёрфи. Он известен по телефраншизе в жанре антологии «Американская история»: «Американская история ужасов», «Американская история преступлений» и «Американская история спорта».

© 20th Television

Вместе с ним сериал об отношениях Джона Кеннеди-младшего и Кэролин Бессетт продюсировал Брэд Симпсон, работавший над разноплановыми проектами, в том числе зомби-боевиком «Война миров Z», экранизацией романа Донны Тартт «Щегол» и двумя частями франшизы «Голодные игры» — «Баллада о змеях и певчих птицах» и грядущим «Рассветом жатвы». Также в числе продюсеров значится Нина Джейкобсон, бывшая продюсер и студийная управляющая киногигантов DreamWorks, Universal и Disney. При её участии вышли такие блокбастеры, как «Пираты Карибского моря» и «Хроники Нарнии».

Акценты на психологии и удачный актёрский состав

В сериале множество акцентов на психологических нюансах и полутонах. Любовь героев начинается как сказка, но реальность вносит коррективы, отчего персонажи обретают неожиданные черты и меняют тактику поведения. Хотя в «Истории любви» есть ряд допущений, проект не превращается в попытку эксплуатировать образ знаменитой пары или в заигрывание с ожиданиями аудитории. Основной акцент сделан на одиночестве публичных людей и том, как искренние тёплые чувства могут стать испытанием.

© 20th Television

Отдельная удача проекта — ювелирно подобранный актёрский состав. Сара Пиджон (сериал «Готэм», драмеди «Верный друг») изящно перевоплотилась в Кэролин, её персонаж часто «говорит» глазами, а не словами. Она передаёт эмоции с помощью сдержанных улыбок и нервных жестов.

Пол Энтони Келли (сериал «Язык тела») в образе Кеннеди-младшего создаёт портрет человека, который тяготится ролью сына президента и пытается найти себя. Особенно удачно ему удаётся показать контраст между строгим или задорным «официальным» образом Джона и мягким, порой нерешительным мужчиной в кругу семьи.

Погружение в эпоху и сомнительный гнёт славы

Костюмы и грим в эстетике 1990-х годов, «зернистая» плёнка, обложки газет того времени помогают погрузиться в эпоху, а множество крупных планов и естественные диалоги подчёркивают «реальность» происходящего. Впрочем, излишняя аккуратность при подходе к этой истории не всегда идёт на пользу проекту. Образ Джона может показаться противоречивым, так же как и мотивы Кэролин. Были ли между ними настоящие чувства или это было яркое увлечение и холодный расчёт?

© 20th Television

В одной из серий модный дизайнер Кельвин Кляйн говорит: «Я давно перестал сочувствовать знаменитостям. Да, слава лишает личного пространства, но даёт она больше». Эта фраза идеально описывает чувства от просмотра. Несмотря на все страдания персонажей от гнёта славы, сочувствовать им из-за этого неудобства не получается.

Стоит ли смотреть

Если перед просмотром сериала ничего не читать о Джоне и Кэролин, то проект будет интересен как стильная история про 1990-е и непростые отношения пары перед объективами папарацци. Зрителям, которые были наслышаны о звёздных супругах до этого проекта, «История любви» тоже не покажется скучной.

У шоураннеров получилось сделать не просто документированную хронику эпохи, но камерный взгляд на то, что происходило «за закрытыми дверями» в элитарном мире Нью-Йорка. Конечно, с приличной долей художественного вымысла.

Сериал выходит на FX и Hulu.

