Олимпиаду-2026 в Okko посмотрели почти 8 миллионов зрителей

Показ зимних Олимпийских игр в Милане и Кортине-д’Ампеццо стал крупнейшим спортивным событием в истории стримингового сервиса.

© Okko

Okko стал первым в мире стриминговым сервисом, полностью и эксклюзивно показавшим Олимпийские игры на национальном рынке. Как отмечается в пресс-релизе платформы, несмотря на ограниченный состав российских атлетов, которые выступили на Играх под нейтральным флагом, Олимпиада в Okko стала драйвером роста сервиса. Аудитория спорта в онлайн-кинотеатре за период Игр выросла на 35%, а недельная аудитория увеличилась в 2,4 раза. Всего же зимние Олимпийские игры — 2026 в Okko посмотрели почти 8 миллионов зрителей.

Во время Олимпийских игр Okko также обновил рекорд своей дневной аудитории: показатель вырос сразу на 25% по сравнению с предыдущим максимумом, зафиксированным в день финала Лиги чемпионов УЕФА 31 мая 2025 года, отмечается в пресс-релизе.

© Okko

Спортивная редакция Okko показала Олимпиаду в полном объёме, обеспечив более 600 часов трансляций в прямом эфире и осветив более 360 событий. Зрители смогли увидеть 140 студий, более 200 эксклюзивных интервью, в том числе с Аделией Петросян, Петром Гуменником, Савелием Коростелевым, Дарьей Непряевой, Никитой Филипповым, Йоханнесом Клэбо, Ильёй Малининым, Коннором Макдэвидом, Алисой Лью и другими атлетами.

Отдельные виды спорта показали кратный рост аудитории. Интерес к фигурному катанию увеличился более чем в 2,5 раза, к конькобежному спорту — более чем в 5 раз, а аудитория трансляций по скелетону выросла более чем в 15 раз.

Самыми популярными видами спорта зимних Олимпийских игр в Okko по охвату пользователей стали фигурное катание, на которое пришлось около трети всего времени просмотра Олимпиады, а также хоккей, кёрлинг, лыжные гонки и биатлон.

© Okko

Как отметил руководитель спортивного направления Okko Олег Манжа, чьи слова приводятся в пресс-релизе, показ Олимпиады в сервисе качественно расширил спортивную аудиторию. Интерес со стороны женщин вырос в два раза, а возрастной охват значительно расширился, в том числе за счёт зрителей в возрастных категориях от 18 до 21 года и от 40 до 75 лет.

«Олимпиада объединила зрителей разных возрастов и интересов и показала, что формат полного эксклюзивного показа крупнейших спортивных событий в стриминге востребован и эффективен», — добавил Манжа.

Также всё время проведения Игр в Okko работал круглосуточный олимпийский канал: на нём были представлены сквозные студии, экспертные эфиры, репортажи с мест событий и трансляции в формате 4K. В эфирах работали такие легенды спорта, как Татьяна Тарасова, Дарья Домрачева, Илья Ковальчук, Никита Крюков, Николай Круглов, Аделина Сотникова, Александр Панжинский и редакция Okko Спорт в полном составе, включая Владимира Стогниенко и Отара Мамучашвили.

© Okko

Число подписчиков социальных сетей Okko за период Олимпиады выросло более чем на 150 тысяч пользователей, а опубликованный контент продолжает набирать миллионы просмотров, отмечается в пресс-релизе сервиса.

Среди популярного неспортивного контента в Okko — новый оригинальный сериал онлайн-кинотеатра «Встать на ноги» и полнометражные хиты проката «Волчок» и «Простоквашино». А скоро состоится премьера детективной драмы «На льду», приуроченная к окончанию Олимпийских игр и старту чемпионата мира по фигурному катанию.

Okko также запустил новое оригинальное тревел-шоу «Чек-лист» с футболистом Фёдором Смоловым и блогером Лёшей Биги. В первом эпизоде ведущие посетили Милан, где прошла Олимпиада-2026.

Ещё больше полезных материалов — в мессенджере Max.

Okko представил тизерные материалы сериала «Чёрная графиня» с Кириллом Кяро