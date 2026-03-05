Следователи, фигуристы, учителя — о чём расскажут сериальные новинки марта

Максим Стоянов и Юрий Чурсин будут исследовать подноготную криминального Санкт-Петербурга во втором сезоне «Чёрного солнца», а Тихон Жизневский и Ольга Лерман сыграют супругов в драме «Время счастливых». Николь Кидман перевоплотилась в патологоанатома в криминальном прокате «Скарпетта», а Рейчел Вайс — в университетскую преподавательницу английской литературы, одержимую молодым коллегой, в комедийной драме «Владимир». «Рамблер» отобрал интересные новые зарубежные и российские сериалы, которые онлайн-кинотеатры покажут в марте.

Сериал «Чёрное солнце»

«Чёрное солнце»

Второй сезон остросюжетного детектива «Чёрное солнце» с Максимом Стояновым и Юрием Чурсиным окунёт зрителей в ещё более мрачную атмосферу опасного расследования.

В новой части будет много экшен-сцен, а основные действующие лица получат глубокое развитие. К своим ролям вернутся Юрий Чурсин, Максим Стоянов, Александра Большакова, Полина Ватага, Виктория Корлякова.

Следователь Игорь Жук, который пытается разобраться в себе и том, чем он хочет заниматься, вынужден взяться за новое расследование, когда в заливе находят неопознанное тело. Параллельно с этим бывший напарник Жука, капитан полиции Чагин сознаётся в убийстве. Игорь намерен выяснить, что стоит за этим преступлением. Но главным вызовом для него станет необходимость остаться беспристрастным.

Сериал выходит на Kion.

«Время счастливых»

Драматическая комедия «Время счастливых» расскажет о том, как менялась жизнь обитателей новостройки на протяжении трёх десятилетий с 1980-х годов.

Кандидат наук Иван Счастливый и его беременная жена Марина въезжают в новую квартиру в середине 1980-х, у них рождается тройня и начинается своя история. Несмотря на препятствия, герои стараются не унывать и поддерживать друг друга. Но в тревожные и голодные 1990-е Счастливые уже не совсем оправдывают свою фамилию. А к 2010-м драма только усиливается.

Иван становится репетитором, а Марина идёт работать на рынок. С приходом 2000-х уже значительно повзрослевшим Счастливым приходится заново учиться строить карьеру и налаживать связь с детьми. Этому мешает непростая история, которая связывает Ивана с соседкой этажом ниже, а также общая семейная трагедия.

В проекте снялись Тихон Жизневский, Ольга Лерман и другие.

Сериал выходит на Okko, Start с 5 марта.

«На льду»

В спортивной драме со звёздным актёрским составом «На льду» зрителям расскажут, как фигурное катание может менять человеческие судьбы, а спортивный азарт — превращаться в одержимость.

Сериал расскажет историю способной профессиональной фигуристки Ксении. Она после долгого отсутствия решает вернуться в родной город, чтобы выяснить, как много лет назад погиб её партнёр.

Чтобы вновь стать «своей» в городе, Ксения устраивается детским тренером в спортивную школу. Там она обнаруживает, что награды ученикам достаются не просто упорным трудом, а через прессинг и запугивание. При этом наставники имитируют благополучие, родители подбадривают своих чад, а страдают от этого всего только дети.

В проекте сыграли Ангелина Пахомова, Артём Быстров, Виктория Толстоганова, Пётр Фёдоров, Мария Ахметзянова, Роман Евдокимов и не только.

Сериал выйдет на Okko 6 марта.

«Чёрная графиня»

Детективный триллер в духе истории Агаты Кристи «Чёрная графиня» с Кириллом Кяро, Юрием Чурсиным, Екатериной Волковой и Олегом Васильковым расскажет об интригующей и жестокой постановке для одного участника.

Сериал повествует об уникальном спектакле, который показывают в удалённом от цивилизации старинном особняке. Его особенность в том, что он ставится индивидуально под одного человека-заказчика, а стоимость билета составляет несколько миллионов. Посмотреть такое иммерсивное представление хотят многие, но режиссёр намерен сделать проект по-настоящему эксклюзивным.

Но во время проведения очередного представления погибает один из актёров, и под подозрением оказываются все. Покинуть особняк герои не могут, и в такой нестандартной ситуации каждый показывает своё истинное лицо. Выяснять причины преступления будут персонажи и зрители.

Премьера запланирована на 26 марта на Okko.

«Владимир»

Комедийный драматический проект «Владимир» скрывает за своим названием нетривиальный сюжет.

Сериал — экранизация одноимённого романа Джулии Мэй Джонсон, в которой снялись Рейчел Вайс и Лео Вудалл. Вайс сыграла университетскую преподавательницу английской литературы, которая переживает кризис среднего возраста.

Отношения с мужем свелись к рутине, а у дочери уже своя жизнь.

Но однажды у героини появляется коллега значительно младше неё. Обаятельный и талантливый парень приковывает внимание преподавательницы, а затем и сам начинает оказывать ей знаки внимания. Атмосфера накаляется по мере того, как привязанность становится одержимостью.

Премьера намечена на 5 марта на Netflix.

«Скарпетта»

Криминальная драма «Скарпетта» расскажет о знаменитом патологоанатоме в исполнении Николь Кидман, которая будет раскрывать преступления и решать семейные тайны.

Сюжет сериала основан на одноимённой серии книг Патрисии Корнуэлл. Главная героиня прославилась благодаря необычным методам работы и использованию передовых судебно-медицинских практик. Так ей удается разгадывать даже самые сложные преступления.

Но семейная жизнь Скарпетты не отличается таким же успехом. Уже взрослую женщину преследуют призраки прошлого и неразрешенные проблемы с сестрой.

Другие роли исполнили Джейми Ли Кёртис, Бобби Каннавале, Саймон Бейкер.

Проект планируют выпустить на Amazon Prime Video 11 марта.

