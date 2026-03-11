Okko приступил к съёмкам комедийного сериала «Полицейский по обмену»

В новом проекте скромный и честный сотрудник правопорядка из Китая попадает в Москву, а его напарником становится безбашенный столичныйу оперативник.

© Okko

Онлайн-кинотеатр Okko и Студия «ВАМ» совместно с LEGIO FELIX приступили к съёмкам нового комедийного сериала «Полицейский по обмену». Автор идеи проекта ― продюсер и медиа-менеджер, создатель таких проектов как «Чики», «Лёд», «Кухня», «Молодёжка», «Кадетство» Вячеслав Муругов. Автором сценария, продюсером и шоураннером выступил Илья Куликов — создатель одного из главных комедийных суперхитов последних лет «Полицейский с Рублёвки».

Оператором-постановщиком нового сериала стал Евгений Веренёв, художником-постановщиком — Константин Романов. Сценарий истории написали Валерия Подорожнова, Артём Александров, Артём Каргин, Артём Сучков и Лидия Сучкова. Продюсерами проекта выступили Сергей Шишкин, Гавриил Гордеев (Okko), Вячеслав Муругов, Давид Гулордава, Семён Капш, Овез Нарлиев (Студия «ВАМ»), Илья Куликов и Андрей Семенов (LEGIO FELIX).

© Okko

Главный герой сериала ― китайский полицейский из семьи потомственных служителей закона Дэшэн. Как и его отец, он является членом Коммунистической партии Китая и очень уважает правила, юрисдикции и протоколы. Дэшэна учили драться, но в его районе почти нет преступности; его учили стрелять, но он ни разу не доставал пистолет вне тира; его учили вести переговоры о заложниках, но в его карьере не было ни одного захвата. Зато, как истинный отличник, он прекрасно выучил русский и разбирается в культуре нашей страны. Как выясняется, разбирается лучше, чем Костя ― оперативник из Москвы, ― наш второй главный герой, – к которому Дэшен попадает в напарники.

В личном деле Кости записано, что он знает китайский язык, хотя это не так. Он просто пошутил, но именно из-за этого прикола ему и достался китайский напарник по обмену. Сам же Костя знает по-китайски несколько фраз и парочку иероглифов, подсмотренных в бесчисленных гонконгских боевиках, на которые в детстве его подсадил отец. Поэтому он может без труда отличить Чоу Юн Фата от Дэнни Ли или Джеки Чана. Поэтому он знает марки любого оружия. Поэтому он носит тёмные очки. В конце концов, поэтому он работает в полиции. Правда, реальная служба немного приземлила Костю, но он всеми силами старается добавить в ежедневную рутину экшна, которого ему здесь так не хватает.

© Okko

Как отмечается в пресс-релизе Okko, каждый эпизод 16-серийного проекта «Полицейский по обмену» представляет собой отдельную законченную комедийно-детективную историю. В каждой Костя и Дэшэн попытаются одолеть непобедимый криминальный мир, а заодно наш полицейский наглядно объясняет восточному брату, что значит быть русским.

Роль китайского полицеского в проекте исполнит китайский актёр и аспирант факультета международных отношений Санкт-Петербургского Государственного Экономического Университета Гу Хаосун. А роль его напарника из Москвы досталась актёру Денису Васильеву. Также в сериале участвуют Олег Тактаров, Ингрид Олеринская, Чжен Ханьи и другие.

© Okko

Как отметил генеральный продюссер Okko Гавриил Гардеев, ьи слова приводятся в пресс-релизе, «Полицейский по обмену»

— это не просто весёлый боевик, но и первые осознанные шаги стримингового сервиса в сторону диалога о добрососедских отношениях с Китаем. По его мнению, у России с Китаем много общих тем и ценностей, «но начинать серьёзный и обстоятельный разговор о дружбе всё же лучше с комедии».

Илья Куликов, чьи слова также приводятся в пресс-релизе, отметил, что создатели хотели столкнуть в проекте две абсолютно разные системы координат, русского «авось» и китайского протокола ― и посмотреть, что из этого родится.

«Родилась лавина юмора, приключений и неожиданной человечности», — отметил продюсер.

© Okko

«Для меня это безумно обаятельная и драйвовая история! Благодаря нашему китайскому брату Хаосуну у меня постоянное ощущение, что я нахожусь внутри фильма с Джеки Чаном, и это очень крутое ощущение», — поделился впечатлениями Денис Васильев.

По словам Гу Хаосуна, возможность создать образ китайского полицейского в другой стране, показать российским зрителям, какими бывают китайские стражи порядка было для него большой честью. «И в то же время познакомить китайскую аудиторию с культурой российской полиции ― само это культурное столкновение делает моего персонажа невероятно интересным», — приводятся слова актёра в пресс-релизе. Также он выразил уверенность, что «Полицейский по обмену» подарит зрителям не только захватывающую детективную историю, но и покажет, что общего и в чем различия между культурами России и Китая.

Дата выхода сериала в прокат пока не называется.

Ещё больше полезных материалов — в мессенджере Max.

Okko приступил к съемкам криминальной драмы «ПЁС»