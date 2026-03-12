Сериал «Время Счастливых»: как перестройка и 2010-е разрушили жизнь одной семьи

На Okko вышла драма «Время счастливых» режиссёра Ильи Силаева с Тихоном Жизневским и Ольгой Лерман про непростую жизнь семьи с редкой фамилией. Особенность сериала в том, что действие происходит одновременно в трёх эпохах и совмещает элементы драмеди и детектива. «Рамблер» расказывает, кого заинтересует новый проект.

© Старт Студио

Суть сюжета

Сериал «Время Счастливых» режиссёра Ильи Силаева рассказывает, как менялись Москва и её жители на протяжении 30 лет. По сюжету молодой и подающий надежды университетский преподаватель Иван Счастливый (Вадим Соснин) и его супруга Марина (Евгения Леонова) в середине 1980-х годов заселяются в новостройку. Затем Марина рожает тройню, а после действие переносится в 1990-е. Атмосфера в семье заметно меняется: теперь Иван (Тихон Жизневский) перебивается случайными заработками в качестве репетитора, Марина (Ольга Лерман) торгует на рынке, а помогают ей подросшие двойняшки. По местонахождению третьего ребёнка остаются вопросы. А в 2010-х годах Счастливые находятся на грани развода. Уже взрослые дети пытаются решать собственные семейные конфликты, а персонажи из прошлого героев только добавляют драмы.

© Старт Студио

Постепенно становится ясно, что одной из причин разлада в семье является соседка этажом ниже по имени Рая (Софья Аржаных и Виктория Заболотная). Её связывает долгая и непростая история отношений с Иваном. Ну а другие жители подъезда оказываются невольными соучастниками или даже катализаторами происходящих в доме драматичных событий.

Художественные особенности проекта

Пожалуй, главная находка сериала заключается в нелинейном повествовании. Эта особенность увлекает с первых кадров, но порой и запутывает аудиторию. В сериале немало основных действующих лиц, и поначалу разобраться, кто кому и кем приходится, а также почему количество персонажей, задействованных в 1980-х годах, не совпадает с количеством героев 2010-х, непросто. Детективная линия (гибель Раисы и исчезновение третьего отпрыска Счастливых) лишь добавляют сюжету непредсказуемости и интриги.

© Старт Студио

Актёрские работы тоже достойны внимания. В каждой временной эпохе на экране появляются «обновлённые» герои. Иван проходит путь от восторженного, но недальновидного и слабовольного интеллигента до разочарованного, потрёпанного жизнью мужчины. Он не нашел своё призвание, переживает внутренний кризис и пытается вернуть доверие семьи. Марина из наивной молодой матери становится сначала ушлой бизнесвумен, а затем — настоящим столпом семьи, на которой держатся быт и финансовое благополучие Счастливых. Коварная разлучница Рая оказывается не просто глуповатой соблазнительницей, а заложницей обстоятельств и попадает в ловушку собственных чувств. Отношение к её героине меняется на протяжении всего действия.

Главные достоинства

Отдельная удача сериала — тщательная проработка костюмов, образов, интерьеров, антуражей разных эпох. Мастера по гриму и костюмам облачают персонажей в аутентичные вещи и красят по моде нужного времени. Проект внимательно следует разному историческому контексту — отчасти это достигается благодаря цветовым решениям. Тёплые безмятежные краски 1980-х годов сменяются холодными и сдержанными оттенками «голодных» 1990-х, а затем трансформируются в почти кричащие дерзкие 2010-е годы. Атрибуты эпох тоже на месте: от советских бра и сервизов до футболки с фотографией «Титаника» и лицами Леонардо ди Каприо и Кейт Уинслет до сумок Gucci и iPhone уже устаревших на сегодня моделей.

© Старт Студио

Во «Времени счастливых» нет хороших и плохих персонажей — у каждого есть положительные и отрицательные стороны. А результат от совершённых проступков обязательно появится, может, не сразу, но спустя определённое время. Интересен и акцент на психологизме: сериал не просто говорит о проблемах отдельно взятой семьи, но исследует, как и почему люди остаются вместе, несмотря на совершённые проступки, потери и измены. Авторы проекта затрагивают практически философские вопросы: трансформация любви в рутину, модели поведения родителей, которые формируют жизненный выбор их детей, общие травмы как средство сплочения.

Почему проект стоит смотреть

Сериал заинтересует любителей семейных саг и тех, кто ностальгирует по советскому и постсоветскому времени. За счёт бытовых ситуаций проект приобретает налёт реализма, а актёрская игра добавляет ему искренности. Во «Времени Счастливых» накал страстей достигается не за счёт мелодраматических клише, а благодаря поступкам героев. Поэтому действие выглядит динамичным, увлекает и заставляет строить догадки о дальнейшей судьбе героев.

© Старт Студио

Сериал выходит на Okko и START.

