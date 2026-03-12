Фигурное катание - визитная карточка страны: результаты опроса Okko и Rambler&Co

Исследование зрительского отношения к фигурному катанию проходило с 26 февраля по 5 марта и было приурочено к выходу спортивной драмы «На льду».

© Okko

Результаты опроса

Okko и медиахолдинг Rambler&Co выяснили, как в России сегодня относятся к фигурному катанию. Как значится в пресс-релизе, в исследовании приняли участие более двух тысяч человек.

Согласно результатам, для большинства опрошенных фигурное катание — не просто спорт, а часть национальной идентичности. Больше трети опрошенных (36%) считают его одним из главных символов России на международной арене. Почти четверть (23%) добавляют, что этот вид спорта важен для России, хотя и не стоит в одном ряду с самыми узнаваемыми брендами страны. При этом каждый четвёртый (26%) относится к этому виду спорта как к рядовой дисциплине. А 15% полагают, что его значение для имиджа страны в последнее время заметно снизилось.

Тема жёсткости в спорте разделила аудиторию на два лагеря. Почти половина, 46% опрошенных, согласны, что тренерская строгость допустима, но не должна переходить границы. 29% уверены: без требовательности побед не видать. 10% считают, что излишняя строгость может негативно отразиться на психике ребёнка. Ещё 15% заметили, что всё зависит от характера юного спортсмена: кто-то воспринимает критику спокойно, а кто-то может начать винить себя за неудачи.

© Okko

Также около 49% участников опроса полагают, что фигурное катание — один из самых изнурительных видов спорта. Почти столько же (41%) не видят разницы с другими дисциплинами — нагрузки высоки в любом спорте высоких достиженй. Остальные 10% затруднились с оценкой.

Участники исследования хорошо понимают, чем приходится жертвовать ради медалей. 49% проголосовали за подорванное здоровье. Ещё треть (34%) уверены, что спортсмены лишаются нормального детства и личной жизни. Только 4% указали на психологические проблемы, а 13% убеждены, что результат оправдывает всё.

При это две трети опрошенных (66%) заняли принципиальную позицию: здоровье важнее любых наград. Они не готовы мириться с травмами ради побед. В то же время 34% признают, что в большом спорте жертвы неизбежны и они того стоят.

Отдельно спросили о том, что ждёт фигуристов после завершения карьеры. Больше половины (52%) уверены, что им необходима психологическая поддержка. 16% считают, что помощь нужна лишь в сложных ситуациях — например, после серьёзных травм. 18% полагают, что бывшие спортсмены должны справляться сами, а 14% признались, что никогда об этом не думали.

© Okko

О чём сериал «На льду»

Премьера драмы «На льду» состоялась 6 марта в Okko. Главная героиня — фигуристка Ксения, которая спустя десять лет возвращается в родной город, чтобы выяснить правду о гибели своего партнёра по льду. Она начинает тренировать детей в той же школе и понимает: за красивой витриной «элитного спорта» всё так же скрываются страх, давление и замалчивание проблем.

Режиссером 9-серийного проекта выступил Максим Кулагин («По-мужски»), оператором стал Алексей Филиппов («Мир! Дружба! Жвачка!», «Капельник»), а сценаристом и креативным продюсером — Елена Шаталова. Спродюсировали сериал Артём Логинов, Антон Щукин, Антон Зайцев (Russian Code), Дмитрий Пачулия, Роман Хромов, Ямур Гильмутдинов (General Creation), Сергей Шишкин и Гавриил Гордеев (Okko).

В ролях снялись Ангелина Пахомова, Артём Быстров, Виктория Толстоганова и Пётр Фёдоров.

Консультировала артистов и съёмочную группу Елена Масленникова — хореограф и тренер с 30-летним стажем. Она работала с ведущими фигуристами России и участвововала в ледовых проектах Ильи Авербуха.

6 марта в Okko стартует остросюжетная драма «На льду»