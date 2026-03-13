Продолжение детектива «Чёрное солнце»: как полицейский оказался под следствием

В марте в онлайн-кинотеатре «Кион» стартовал второй сезон остросюжетного детектива «Чёрное солнце». Вернулись исполнители главных ролей — Юрий Чурсин и Максим Стоянов, но теперь один из них оказывается под следствием. Автор «Рамблера» рассказывает, каким вышло продолжение популярного детектива.

© Кинокомпания «Драйв»

Что происходит во втором сезоне

Бывший следователь из Выборга Игорь Жук (Юрий Чурсин) переезжает в Санкт-Петербург. Теперь он работает в адвокатской конторе и защищает преступников: добивается для них оправдательного приговора или помогает серьёзно смягчить наказание. Его экс-товарищ Евгений Чагин (Максим Стоянов) тоже в Северной столице, но он больше не оперативник, а водитель такси.

Новым подзащитным Жука становится мужчина, которого обвиняют в домашнем насилии. Благодаря таланту и упорству адвоката он получает 1 год условно, но через несколько дней жестоко убивает жену и ребёнка, вновь оказываясь за решёткой. Переживая кризис профессиональной идентичности, Жук уходит из адвокатуры и возвращается в Следственный комитет. Его новое дело связано с трупами, которых подняли со дна во время рыбной ловли в Финском заливе.

© Кинокомпания «Драйв»

Тем временем Чагин попадает в неприятную ситуацию. После Выборга он два года не пил, а тут неожиданно сорвался. В салоне Габи (Виктория Корлякова) он встречает мужчину, которого когда-то посадил в тюрьму. Происходит стычка, после которой пьяный Чагин оказывается в квартире Габи. Утром он обнаружит девушку мёртвой, а сам превратится в главного подозреваемого, хотя в действительности девушку Чагин не убивал.

В первых сериях выясняется, что между подставой бывшего опера и трупами из Финского залива есть связь. Всё крутится вокруг загадочной транспортной компании «Азимут», её владельцев и их теневых операций в Латинской Америке — как нетрудно догадаться, незаконных.

Кто это снял

Если над первым сезоном работала выпускница курса «Шоураннер» в Московской школе кино (МШК) Анна Носатова, то второй сезон режиссировал Евгений Милых — выпускник не только МШК, но и Школы кино и телевидения «Индустрия», который прославился благодаря своей работе в документальных проектах. Со сменой постановщика концепция сериала, который «Кион» выпустил совместно с телеканалом НТВ, не изменилась. Авторы сценария остались прежними — Олег Антонов и Александр Васютинский, которые также работали над сериалом «По ту сторону смерти». Но во втором сезоне «Чёрного солнца» к ним присоединился автор идеи и основной сценарист «Метода Фрейда» Владимир Дьяченко.

© Кинокомпания «Драйв»

Драматургия каждого эпизода в новом сезоне развивается схожим образом. До вступительных титров дают завязку. В середине мужчины с серьёзными выражениями лиц сидят в машинах, ходят по коридорам офисных зданий и участков полиции, ловко надевают пиджаки и куртки, а также метко стреляют в подозреваемых. Ближе к концу идёт мощный клиффхэнгер — художественный приём в сюжетной линии, когда герой сталкивается со сложной дилеммой или последствиями своих или чужих поступков, но в этот момент повествование обрывается, оставляя развязку открытой до появления продолжения.

Сильные стороны

Дуэт Жука и Чагина работает превосходно. Актёры Чурсин и Стоянов как плюс и минус в батарейке — две части одного целого, которых едва ли можно разделить. В продолжении их полярность выражается ещё яснее, к тому же в первой половине сезона один ведёт охоту за другим, считая его виновным. Что не мешает аудитории наслаждаться актёрской химией в эпизодах, когда Жук и Чагин оказываются рядом.

© Кинокомпания «Драйв»

Детективный конструкт «Чёрного солнца», несмотря на глубокую вторичность, всё-таки находит чем зацепить. В каждой серии зрителю подбрасывают маленькие детали, те самые «чеховские ружья», которые обязательно «стреляют» в следующих эпизодах. Нет ощущения, что множество загадок, разбросанных в разных локациях, работают исключительно ради одного-единственного наиважнейшего твиста, как это часто бывает в других проектах.

По-своему работает и атмосфера, на фоне которой разворачиваются события. Создатели по максимуму используют Санкт-Петербург, то и дело расставляя персонажей в знакомых локациях. Северная столица в «Чёрном солнце» — не глянцевая туристическая открытка. Здесь заполненные людьми переулки соседствуют с красочными набережными и холодным заливом, что таит тёмные тайны.

Слабые стороны

Остросюжетность, что держала нервы в напряжении раньше, во втором сезоне даёт сбой. Начиная со слишком схожей структуры «два расследования, которые весь сезон едва ли связаны между собой, как вдруг…» и заканчивая разницей характеров Жука и Чагина, которые в нужный момент отступают, чтобы все вышли победителями.

© Кинокомпания «Драйв»

Использование прежней формулы слишком бросается в глаза. Будто сценаристы изменили только локации и некоторые обстоятельства, а «сердцевину» не тронули. Теперь в центре внимания следователей контрабанда, но в остальном без сюрпризов — опять загадочные жертвы, мрачные воспоминания из прошлого, харизма в дуэте с хладнокровием.

Режиссёр Евгений Милых будто опасается экспериментов или же серьёзно в них ограничен. Это всё-таки не экстремальная документалка о молодых ребятах, которые зашли во «взрослый бизнес», а контент для крупной платформы и федерального телевидения. В сравнении с полицейскими драмами высокого класса (вроде «Настоящего детектива» и «Моста») оба сезона «Чёрного солнца» выглядят как работа робкого ученика.

© Кинокомпания «Драйв»

Смущает и стремление углубиться во внутриличностные конфликты главных героев. Жука терзает выбор между адвокатской карьерой и «местом, где он должен быть». Чагин лишний раз напоминает, что при всех минусах (алкоголизм, распущенность, нарушение приказов) он честный и благородный мент. Проблема в том, что эти сюжетные линии остаются в тени основного действия и не получают развития.

Стоит ли смотреть

Второй сезон сериала «Чёрное солнце» — добротное продолжение, которое держит планку оригинального проекта. Это один из нестыдных детективов, выходящих в последние годы: здесь есть прозрачная интрига, недурная атмосфера и классический дуэт противоположностей. При этом проект не предлагает чего-то нового и оригинального.

Сериал привлекает к себе внимание, но вряд ли удивит тех, кто уже успел посмотреть детективную классику зарубежного кино. Зато поклонники творчества Юрия Чурсина и Максима Стоянова точно не будут разочарованы.

