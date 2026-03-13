Продолжение детектива «Чёрное солнце»: как полицейский оказался под следствием

Рецензия на новый сезон сериала «Чёрное солнце»: разбираем сюжет и сравниваем с первой частью
В марте в онлайн-кинотеатре «Кион» стартовал второй сезон остросюжетного детектива «Чёрное солнце». Вернулись исполнители главных ролей — Юрий Чурсин и Максим Стоянов, но теперь один из них оказывается под следствием. Автор «Рамблера» рассказывает, каким вышло продолжение популярного детектива.
Что происходит во втором сезоне
Бывший следователь из Выборга Игорь Жук (Юрий Чурсин) переезжает в Санкт-Петербург. Теперь он работает в адвокатской конторе и защищает преступников: добивается для них оправдательного приговора или помогает серьёзно смягчить наказание. Его экс-товарищ Евгений Чагин (Максим Стоянов) тоже в Северной столице, но он больше не оперативник, а водитель такси.
Новым подзащитным Жука становится мужчина, которого обвиняют в домашнем насилии. Благодаря таланту и упорству адвоката он получает 1 год условно, но через несколько дней жестоко убивает жену и ребёнка, вновь оказываясь за решёткой. Переживая кризис профессиональной идентичности, Жук уходит из адвокатуры и возвращается в Следственный комитет. Его новое дело связано с трупами, которых подняли со дна во время рыбной ловли в Финском заливе.
Тем временем Чагин попадает в неприятную ситуацию. После Выборга он два года не пил, а тут неожиданно сорвался. В салоне Габи (Виктория Корлякова) он встречает мужчину, которого когда-то посадил в тюрьму. Происходит стычка, после которой пьяный Чагин оказывается в квартире Габи. Утром он обнаружит девушку мёртвой, а сам превратится в главного подозреваемого, хотя в действительности девушку Чагин не убивал.
В первых сериях выясняется, что между подставой бывшего опера и трупами из Финского залива есть связь. Всё крутится вокруг загадочной транспортной компании «Азимут», её владельцев и их теневых операций в Латинской Америке — как нетрудно догадаться, незаконных.
Кто это снял
Если над первым сезоном работала выпускница курса «Шоураннер» в Московской школе кино (МШК) Анна Носатова, то второй сезон режиссировал Евгений Милых — выпускник не только МШК, но и Школы кино и телевидения «Индустрия», который прославился благодаря своей работе в документальных проектах. Со сменой постановщика концепция сериала, который «Кион» выпустил совместно с телеканалом НТВ, не изменилась. Авторы сценария остались прежними — Олег Антонов и Александр Васютинский, которые также работали над сериалом «По ту сторону смерти». Но во втором сезоне «Чёрного солнца» к ним присоединился автор идеи и основной сценарист «Метода Фрейда» Владимир Дьяченко.
Драматургия каждого эпизода в новом сезоне развивается схожим образом. До вступительных титров дают завязку. В середине мужчины с серьёзными выражениями лиц сидят в машинах, ходят по коридорам офисных зданий и участков полиции, ловко надевают пиджаки и куртки, а также метко стреляют в подозреваемых. Ближе к концу идёт мощный клиффхэнгер — художественный приём в сюжетной линии, когда герой сталкивается со сложной дилеммой или последствиями своих или чужих поступков, но в этот момент повествование обрывается, оставляя развязку открытой до появления продолжения.
Сильные стороны
Дуэт Жука и Чагина работает превосходно. Актёры Чурсин и Стоянов как плюс и минус в батарейке — две части одного целого, которых едва ли можно разделить. В продолжении их полярность выражается ещё яснее, к тому же в первой половине сезона один ведёт охоту за другим, считая его виновным. Что не мешает аудитории наслаждаться актёрской химией в эпизодах, когда Жук и Чагин оказываются рядом.
Детективный конструкт «Чёрного солнца», несмотря на глубокую вторичность, всё-таки находит чем зацепить. В каждой серии зрителю подбрасывают маленькие детали, те самые «чеховские ружья», которые обязательно «стреляют» в следующих эпизодах. Нет ощущения, что множество загадок, разбросанных в разных локациях, работают исключительно ради одного-единственного наиважнейшего твиста, как это часто бывает в других проектах.
По-своему работает и атмосфера, на фоне которой разворачиваются события. Создатели по максимуму используют Санкт-Петербург, то и дело расставляя персонажей в знакомых локациях. Северная столица в «Чёрном солнце» — не глянцевая туристическая открытка. Здесь заполненные людьми переулки соседствуют с красочными набережными и холодным заливом, что таит тёмные тайны.
Слабые стороны
Остросюжетность, что держала нервы в напряжении раньше, во втором сезоне даёт сбой. Начиная со слишком схожей структуры «два расследования, которые весь сезон едва ли связаны между собой, как вдруг…» и заканчивая разницей характеров Жука и Чагина, которые в нужный момент отступают, чтобы все вышли победителями.
Использование прежней формулы слишком бросается в глаза. Будто сценаристы изменили только локации и некоторые обстоятельства, а «сердцевину» не тронули. Теперь в центре внимания следователей контрабанда, но в остальном без сюрпризов — опять загадочные жертвы, мрачные воспоминания из прошлого, харизма в дуэте с хладнокровием.
Режиссёр Евгений Милых будто опасается экспериментов или же серьёзно в них ограничен. Это всё-таки не экстремальная документалка о молодых ребятах, которые зашли во «взрослый бизнес», а контент для крупной платформы и федерального телевидения. В сравнении с полицейскими драмами высокого класса (вроде «Настоящего детектива» и «Моста») оба сезона «Чёрного солнца» выглядят как работа робкого ученика.
Смущает и стремление углубиться во внутриличностные конфликты главных героев. Жука терзает выбор между адвокатской карьерой и «местом, где он должен быть». Чагин лишний раз напоминает, что при всех минусах (алкоголизм, распущенность, нарушение приказов) он честный и благородный мент. Проблема в том, что эти сюжетные линии остаются в тени основного действия и не получают развития.
Стоит ли смотреть
Второй сезон сериала «Чёрное солнце» — добротное продолжение, которое держит планку оригинального проекта. Это один из нестыдных детективов, выходящих в последние годы: здесь есть прозрачная интрига, недурная атмосфера и классический дуэт противоположностей. При этом проект не предлагает чего-то нового и оригинального.
Сериал привлекает к себе внимание, но вряд ли удивит тех, кто уже успел посмотреть детективную классику зарубежного кино. Зато поклонники творчества Юрия Чурсина и Максима Стоянова точно не будут разочарованы.
