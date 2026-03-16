Ужастик про китов и драма с Хабенским: что смотреть на неделе

Юрий Колокольников в роли Левши раскрывает заговор британцев и спасает российского императора. Константин Крюков в тюрьме снимает ремейки голливудских фильмов с актёрами-заключенными. А Гоша Куценко пытается адаптироваться к вольной жизни после 20-летнего заключения. Эти и другие проекты можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko с 16 по 21 марта по подписке СберПрайм.

© Head Gear Films

16 - 19 марта: «Постучись в мою дверь в Москве», 2-й сезон, новые серии

После болезненного расставания в первом сезоне Сергей Градский смог вернуть Сашу. Герои готовились к свадьбе, несмотря на недовольство бабушки девушки. Но молодой человек попал в аварию, потерял память и начал отношения с другой. Саша не смирилась с ситуацией и делает всё, чтобы Сергей её вспомнил: постепенно между героями вновь вспыхивают чувства.

Сериал по мотивам турецкого ромкома «Постучись в мою дверь» стоит смотреть любителям длинных любовных историй с запутанным сюжетом и яркими персонажами.

16-19 марта: «Мотай!»

© «Руки Вверх Продакшн»

Столичный режиссёр Матвей Селюжицкий по кличке Мотор попадает в таёжную колонию, начальник которой мечтает о славе и переводе в Москву. Под чутким руководством Мотора заключёные начинают переснимать голливудские боевики. Смогут ли эти фильмы выйти в широкий прокат или останутся достоянием колонии?

Главную роль в комедии исполнил Константин Крюков. Лёгкий незатейливый сериал подойдёт поклонникам абсурдного юмора и тем, кто хочет разгрузить голову после работы: в нём много комичных ситуаций и смешных персонажей.

19 марта: «Встать на ноги», финал

История про бывшего заключённого Андрея Стародубцева по прозвищу Старый подходит к концу. После выхода из тюрьмы, где герой отсидел 20 лет, он пытается помириться с дочерью-инвалидом, добиться возвращения долга у друга-подельника, а ещё стать полноценным членом общества. Удалось ли Старому выполнить эти задачи, зрители узнают совсем скоро.

Сериал на непростую тему можно порекомендовать всем, кто любит наблюдать за преображением людей, находящихся в непростой жизненной ситуации. А также поклонникам Гоши Куценко, который сыграл в проекте главную роль.

19 марта: «Время Счастливых», 5-я серия

Драматический сериал об отношениях супругов Ивана и Марии Счастливых, которые разворачиваются на фоне трёх эпох: распада Советского Союза, лихих девяностых и относительно спокойных 2010-х. Вместе они переживают рождение тройни, финансовый кризис, смерть одного из детей, измену Ивана. Постепенно любовь и нежность сменяется раздражением и взаимными упрёками.

Драмеди можно рекомендовать зрителям, которые застали все три эпохи и хотят вспомнить те времена. А также тем, кто любит любит пронзительные истории любви о прощении и испытании временем.

19 марта: «Левша», премьера

© Legio Felix

Россия конца XIX века, на пороге война с Британией. Во дворце находят загадочную механическую блоху. Провести расследование откуда в царский покоях появился “жучок” поручают молодому офицеру Петру Огареву (Федор Федотов). В поисках правды он объединяется с гениальным тульским мастером Левшой (Юрий Колокольников). Вместе им предстоит раскрыть заговор, угнать первый российский автомобиль и спасти императора.

Масштабный приключенческий экшен по мотивам известной повести писателя Николая Лескова будет интересно смотреть всей семьёй. Он понравится тем, кому по душе экранизации знаковых произведений российских авторов в новом прочтении.

19 марта: «Ловушка для кролика», премьера

© SpectreVision, Carte Blanche, Bankside Films, Align, Mad As Birds, Wiser Films

Действие в фильме ужасов происходит в конце 1970-х годов. Молодые музыканты переезжают из Лондона в заброшенный дом в лесу в поисках вдохновения. Во время записи они случайно пробуждают древние кельтские силы, и к ним начинает являться таинственное дитя, желающее стать частью их семьи любой ценой.

Картина произведёт впечатление на поклонников хорроров с неторопливым сюжетом и тревожным музыкальным сопровождением. Также её стоит смотреть тем, кто ценит современное независимое кино с элементами фольклора и небанальными сюжетными поворотами.

19 марта: «Золотое дно», 2-й сезон, 9-я серия

© Иви, START, Team Films

Многослойная семейная драма о борьбе за власть продолжает набирать обороты. Наследники миллиардного состояния покойного бизнесмена Алексея Градова не могут решить, кто займёт кресло нового директора прибыльной строительной компании. А без директора фирме грозит разорение.

Сериал можно посмотреть любителям интриг и многоходовок в сюжете. А также зрителям, которым нравится наблюдать за сложными отношениями в богатых семьях, где деньги давно заменили любовь.

20 марта: «На льду», 3-я серия

Напряжённая драма о мире фигурного катания. Бывшая известная фигуристка Ксения возвращается в родной город, чтобы расследовать загадочную смерть партёра по льду Алексея, случившуюся 10 лет назад. Девушка устраивается на работу тренером в спортивную школу и понимает, что здесь продолжают плестись интриги, а дети по-прежнему подвергаются психологическому насилию.

Сериал стоит смотреть поклонникам психологических триллеров и мрачных спортивных драм, а также зрителям, которые хотят заглянуть за кулисы «элитного спорта».

20 марта: «Ну, погоди! Каникулы», 4-й сезон, новые серии

После весёлых каникул любимые герои Волк и Заяц возвращаются в школу. Но борьба между ними продолжается: двоечник-волк плетёт интриги и старается поймать Зайца, а отличник-заяц заводит новых друзей, помогает отстающим и всегда раскрывает замыслы Волка.

Весёлый мультфильм по мотивам советского мультсериала стоит смотреть всей семьёй. Он красочный и динамичный, а любимые с детства герои предстают в новых амплуа.

20 марта: «Кит-убийца», премьера

© Head Gear Films

Подруги Мэдди и Триш отправляются в отпуск в Таиланд. В местном дельфинарии они становятся свидетелями нападения касатки Сето на уборщика. После этого случая администрация дельфинария выпускает Сето в открытый океан. Оказавшись на воле, кит начинает убивать туристов и подруги оказываются в ловушке.

Фильм ужасов подойдёт любителям экшн-триллеров про акул-убийц и прочих морских обитателей, вроде «Челюстей» и «Глубокого синего моря».

20 марта: «Стич-Хэд. Хранитель монстров», премьера

© Gringo Films

В мрачном замке профессор создаёт монстров. Его первое творение по имени Стич-Хэд становится смотрителем за остальными. Однажды владелец цирка выманивает Стич-Хэда из замка и обещает славу и богатство. Но монстр проваливает выступление и возвращается домой. Обиженный директор натравливает жителей деревни на монстров, и последним приходится защищаться.

Мультфильм может заинтересовать детей и подростков, которым нравятся мрачные истории про загадочных существ с необычным сюжетом и декорациями. Также его можно посмотреть всей семьёй на выходных.

21 марта: «Здесь был Юра», премьера

© Bosfor Pictures, Вольга

30-летние Олег и Серёга мечтают о панк-роке и андеграундном фестивале. Но планы рушатся, когда в их московской квартире появляется дядя Юра — родственник с ментальными особенностями, за которым нужен глаз да глаз. Совмещать репетиции и быт с заботой о молчаливом чудаке кажется катастрофой, но именно Юрий разворачивает жизнь мужчин, находящихся в творческом и профессиональном кризисе, на сто восемьдесят градусов.

Драматический фильм стоит посмотреть любителям картин о людях с психическими заболеваниями и их жизни в обществе. А поклонники Константина Хабенского, который сыграл в ленте главную роль, обязательно оценят его великолепную актёрскую игру, при том что в фильме он не говорит ни слова.

«Постучись в мою дверь в Москве» (18+), «Мотай!» (16+), «Золотое дно» (18+), «Левша» (12+), «Встать на ноги» (18+), «Здесь был Юра» (18+), «Стич-Хэд. Хранитель монстров» (6+), «Время Счастливых» (18+), «Ловушка для кролика» (18+), «Кит-убийца» (18+), «На льду» (18+), «Ну, погоди! Каникулы» (6+).

Ещё больше полезных материалов тут.

