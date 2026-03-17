Okko приступил к съёмкам продолжения мистического детектива «Гипнозис»

Стриминговый сервис Okko и компания «Место силы» приступили к съёмкам второго сезона мистического детектива «Гипнозис». Действие разворачивается спустя несколько месяцев после финала первой части. Главные герои пытаются спасти Егора — загадочного мальчика, предсказывающего катастрофу. В попытке предотвратить трагедию и уберечь близких им предстоит столкнуться с чередой жестоких убийств, загадочных исчезновений и новыми опасными врагами.

Съёмочная группа осталась практически неизменной. Режиссёром вновь выступил Тимофей Жалнин, оператором-постановщиком — Александр Мартынов. За визуальное оформление проекта отвечает художник-постановщик Мухтар Мурзакеев. Продюсируют второй сезон Александр Сысоев, Сергей Шишкин и Гавриил Гордеев.

Актёрский состав также сохранил ключевых исполнителей. Помимо основных звёзд — Даниила Страхова, Кирилла Кяро и Ростислава Бершауэра, во втором сезоне зрители увидят Антона Артемьева, Викторию Воробьеву, Евгения Коряковского, Николая Козака, Светлану Смирнову-Кацагаджиеву, Анастасию Куимову и других артистов.

По словам Кирилла Кяро, которые приводятся в пресс-релизе стримингового сервиса, пережитые события первого сезона кардинально изменили всех персонажей. Его герой лишился многих привычных атрибутов прежней жизни, стал тревожнее и сильнее беспокоится за дочь и свое предназначение. «Он стал больше задумываться о смысле и происхождении своего дара», — говорит Кяро. Также актёр пообещал зрителям множество сюжетных поворотов, которые перевернут жизнь героев и заставят иначе взглянуть на всю историю.

Ростислав Бершауэр рассказал, что его персонаж, хоть и пребывает в некотором разобранном состоянии, действует гораздо активнее, чем в первом сезоне. У него появился стимул воспрянуть духом и объединиться с друзьями. Актеру импонирует внутренний стержень героя, который интересно развивать по ходу сюжета.

Как напоминается в пресс-релизе, премьера первого сезона «Гипнозиса» состоялась на фестивале ORIGINAL+, где проект получил награду за оригинальный сценарий. В 2025 году сериал вошел в десятку самых популярных проектов Okko и был отмечен кинокритиками портала Кино-театр.ру в числе лучших. Также первый сезон стал победителем Национальной Премии «Большая Цифра» в категории «Фэнтези».

