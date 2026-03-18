«Владимир»: в новой роли Рейчел Вайс крутит роман с молодым коллегой

Рейчел Вайс сыграла профессора университета, которая становится одержимой молодым коллегой в исполнении Лео Вудалла. Страсть здесь соседствует с завистью, предсказуемость — с интригой, а откровенные сцены — с неловкими. «Рамблер» рассказывает, как проект умудряется балансировать между стереотипами и творческим высказыванием, а также получится ли у него удивлять зрителей.

Суть сюжета

«Владимир» — необычная провокация, замаскированная под академическую сатиру. Сюжетно фокус сериала сделан на морально и социально скользком влечении. Главная героиня — интеллектуальная, саркастичная, статусная и известная в академических кругах преподавательница по литературе М (Рэйчел Вайс). Она переживает профессиональный, экзистенциальный и семейный кризис.

Отношения с мужем Джоном (Джон Слэттери) давно превратились в чисто формальные, тот давно заводит романы на стороне. К тому же он стал главным фигурантом дела о харрасменте в университете, что грозит ему всеобщим позором и также влияет на имидж М. У взрослой дочери — свои дела и заботы, героиня пытается участвовать в её жизни, но наталкивается на вежливое (а иногда не совсем) дистанцирование.

Но вот в унылые будни героини врывается главный герой — молодой, многообещающий и талантливый преподаватель Владимир (Лео Вудалл, известный по ролям в кино «Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки» и сериале «Белый лотос»). Он полон энергии и энтузиазма и сразу привлекает всеобщее внимание на кафедре в университете.

Неудивительно, что мужчина мгновенно становится объектом внимания и желания М, исполняя главную роль в её эротических фантазиях. На наличие у Владимира супруги и маленькой дочери М решает благородно закрыть глаза, сосредоточившись на собственных плотских потребностях и стремлениях.

Как книга стала сериалом

Сериал «Владимир» снят по одноимённой книге Джулии Мэй Джонас, вышедшей в 2022 году. Роман рассказывает о том, как кризис среднего возраста может повлиять на жизненные ориентиры, логическое мышление и самооценку. Сериал не притворяется историей о великой или запретной любви, которая не подходит под каноны.

Он исследует, как интеллектуальные, на первый взгляд здравомыслящие, персонажи ищут способы оправдать то, что в других обстоятельствах назвали бы манипуляцией, абьюзом, нарушением границ. Особенно интересно наблюдать, как легко человек, привыкший наставлять других в нравственных и этических вопросах, меняет оптику, если сам (а также его привилегии) становится объектом анализа и порицания.

Драматургия истории строится на ожидании: зритель пребывает в напряжении, гадая, кто первым и когда заметит все постыдные вещи, которые творит главная героиня. Любопытен и тон, с которым подаётся сюжет. Если быть точнее, то история показана глазами М (она регулярно обращается напрямую к зрителям, глядя в камеру и объясняя логику своих поступков). В то же время авторы сериала занимают позицию стороннего наблюдателя: они показывают, как университетская элита поучает студентов и говорит о том, что литература является буквально последним оплотом нравственности и смысла. И в то же время академические умы сами ведут себя как персонажи таблоидов.

Но создатели проекта не делают категоричных выводов: зрителям предлагают самим рассудить, насколько допустимо поведение М. Аудитория наблюдает за женщиной, которая романтизирует свою одержимость, используя при этом иронию и свой интеллектуальный багаж. Те становятся её бронёй и оружием против косых взглядов и недоумения.

Почему история актуальна

Проект затрагивает темы харрасмента и домогательств, намекает на усталость общества от скандалов и культуры отмены. Он говорит о том, что злоупотребление властью теперь сложно скрыть, но при этом людям наскучили морализаторские поучительные сюжеты. В таком контексте «Владимир» любопытен тем, что говорит о проблемах не в лоб, а за счёт деталей, которые выглядят маленькими штрихами на большом полотне (недаром на заставке сериала транслируются фрагменты живописных картин сладострастного содержания в караваджистском стиле).

Проект подчёркивает, что установленные в обществе правила зачастую нарушают те, кто считает себя прогрессивным, уважаемым, этичным и просвещённым. Особенно ярко заметно это в университетском мире, в котором главной «валютой» является репутация. В сериале общественная мораль вступает в противостояние с личными желаниями, а многословные лекции и эссе с интеллектуальными цитатами служат попыткой замести следы и перевести внимание на других.

Этим сериал перекликается с фильмом «После охоты» Луки Гуаданьино про университетское сообщество, в котором преподавательский состав сталкивался с обвинением в харрасменте со стороны студентки. Там же речь шла про роль власти, патриархальном мироустройстве и том, как поступки прошлого, совершённые в эпоху, когда царили другие нравы, превращаются в непростительные ошибки.

Так ужасно абсурдно, что даже хорошо

Впрочем, самым противоречивым во «Владимире» оказывается даже не столько тема, сколько средства рассказа. Сериал изобилует многочисленными клише на тему академической среды и потребностей умудрённой годами женщины.

Это пассивно-агрессивные письма преподавателей, токсичная атмосфера с доминированием патриархальных фигур на университетской кафедре, бестолковые собрания, на которых участники пытаются казаться прогрессивными, но только демонстрируют собственную ограниченность. Не менее смехотворны дилемма М о том, стоит ли побороть или поддаться подростковой одержимости новым мужчиной в её круге, а также попытки сохранить имидж уважаемой женщины и респектабельной преподавательницы.

Навязчивость М в отношении Владимира, интриги, которые она плетёт, чтобы проводить с ним больше времени, и показное радушие ради того, чтобы узнать об объекте воздыхания что-то интересное, превращает М в очень глупую женщину. А Владимир играет роль дополнения к героине, оттеняя её моральные терзания, но не раскрываясь как личность. Он словно лакмусовая бумажка, с помощью которой зрителям демонстрируют одержимость женщины.

Кому понравится проект

По мере действия сериал превращается в комедию абсурда, которой недалеко до фарса. Его оценят поклонники интеллектуальных драмеди, если будут готовы смириться с большим количеством неуклюжих диалогов и экивоков. Карикатурно показанные влечение и похоть то превращаются в задорные шутки, то смотрятся удивительно неловко. Но они быстро сменяются новыми курьёзами благодаря динамичному повествованию.

Сериал доступен на Netflix.

