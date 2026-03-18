Okko поделился тизерными материалами нового фантастического сериала «Радар»

В 2025 году проект был представлен в рамках конкурса проектов в производстве фестиваля экранизаций и форума кино и литературы «Читка 4.0».

Создатели фантастического сериала сериала «Радар» раскрыли детали проекта и поделились первыми тизерными материалами. Фантастическая лента выйдет на платформе Okko, производством занимались Originals Production и MEM Cinema Production.

Как сообщается в пресс-релизе Okko, режиссёрское кресло занял Константин Смирнов, известный по работам над проектами «Телохранители», «Жуки» и «Девушки с Макаровым». Сценарий он подготовил совместно с Алексеем Безенковым («Волчок», «Ваша честь», «Русалки»). За основу взято литературное произведение Александра Мирера «Главный полдень».

На площадке работали оператор Иван Ченгин и художница Юлия Чарандаева, ранее задействованная в создании картин «Очевидное невероятное» и «The Tёлки». Продюсерский состав объединил Давида Цаллаева, Таймураза Бадзиева, Сергея Шишкина и Гавриила Гордеева.

В главных ролях сериала зрители увидят Александра Ильина-младшего, Викторию Исакову и Дениса Косикова. Также в проекте снялись Владислав Абашин, Анатолий Кот, Павел Юдин, Ксения Кутепова, Матвей Кулагин, Георгий Пытьев, Ростислав Харин и другие артисты.

Действие разворачивается в 1988 году неподалеку от советского городка, где функционирует мощная радиолокационная станция системы ПРО. Однажды неподалеку терпит крушение неопознанный объект. Трое друзей-шестиклассников — Лёха (Матвей Кулагин), Толя (Георгий Пытьев) и Сёма (Ростислав Харин) — решают отыскать упавшее тело, надеясь на славу первооткрывателей. Однако во время экспедиции Лёха пропадает без вести. Поиски ребёнка, организованные местной милицией, запускают череду странных событий. Один из местных жителей неожиданно вступает в контакт с чем-то неведомым.

Вскоре город охватывает волна загадочных происшествий. Первыми перемены замечают школьники: некоторые взрослые ведут себя неестественно, совершают нелогичные поступки и произносят странные речи. Ребята уверены, что столкнулись с сетью шпионов или диверсантов, готовящих атаку на стратегический объект. Однако реальность оказывается куда более пугающей, чем детские фантазии. Юным героям предстоит встретиться с настоящим непознанным и раскрыть тайну упавшего «метеорита».

Okko приступил к съёмкам продолжения мистического детектива «Гипнозис»