«Скарпетта»: Николь Кидман ловит маньяка в драме по книжному бестселлеру

Сериал «Скарпетта» с Николь Кидман без прикрас показывает личную и рабочую жизнь судебного патологоанатома. Героиня с мрачной профессией — основной персонаж сериала, она привыкла смотреть на трагические события с холодной ясностью и отстранённостью, но ей приходится расплачиваться за свой профессионализм личной жизнью. «Рамблер» рассказывает, чем интересен и чем пугает этот сериал.

О чём сериал

Сериал «Скарпетта» — случай, когда первоисточник совмещает сразу несколько книжных поджанров (медицинского детектива и криминального триллера) и уже имеет множество поклонников. Героиня криминальных романов американской журналистки и писательницы Патрисии Корнуэлл — судебный патологоанатом Кей Скарпетта, которая использует передовые методы экспертизы и раскрывает самые сложные дела.

Корнуэлл работала репортёром-криминалистом и в уже почти 30 вышедших романах описывает жестокие убийства со знанием дела. Скарпетта смотрит на преступления не глазами детектива, а словно глазами жертвы. Поэтому интрига строится не только на том, кто виноват, а на том, как именно произошло преступление, — открытия женщины происходят благодаря работе в лабораториях, моргах, полицейских участках и не только. Криминалистика в романах описывается как настоящее ремесло, при этом не романтизируется как в многочисленных глянцевых сериалах.

Нелицеприятная правда

Книжная основа «Скарпетты» — не чистый процедурал, Корнуэлл посвящает одной книге основное дело, над которым работает героиня, вплетая его в другие сюжетные линии. Они затрагивают отношения, прошлое и травмы Скарпетты. Женщина вынуждена постоянно балансировать между профессией, внутренней неуверенностью, бюрократией, политикой ведомств и токсичной близостью тех, кто рядом.

В сериале сохранен такой же гибридный подход: сцены с родственниками сменяют эпизоды расследований, а затем — с коллегами, противниками, родственниками жертв, репортёрами и так далее. Акцент делается не только и не столько на убийствах, но на цене профессиональной эмпатии и том, как такая специфическая работа постепенно меняет человека.

Трансформация Скарпетты объясняется и тем, что она вынуждена подстраиваться под окружающий мир, её компетентность становится способом самозащиты и доказательством, что она занимает свою должность не просто так. Ведь она женщина в системе, где её постоянно проверяют на прочность. Кей работает в сфере, где ошибка способна повлиять не только на карьеру, но и уничтожить морально, а раскрытая правда может оказаться неудобной для власть имущих.

Ещё одна отличительная черта «Скарпетты» — полное отсутствие «красивой» картинки и большое количество жутких сцен преступлений. Камера как будто намеренно медленно показывает увечья жертв, вскрытия тел, орудия убийств и сопутствующие предметы. Такое зрелище выдержит не каждый зритель, но Скарпетта спокойно ощущает себя в этой вселенной.

Особенности сюжета

Патологоанатом помещена в идеальные для развития персонажа условия, но совершенно невыносимые для неё как человека. Она расследует убийство, похожее на те, что совершил маньяк 30 лет назад. Кей начинает подозревать, что тогда она отправила за решётку не того человека. Параллельно с этим женщина пытается привести в порядок свою личную жизнь.

Действие в сериале развиваются одновременно в двух эпохах, что довольно сильно запутывает тех, кто не читал книги. В 1990-х годах молодая Скарпетта расследует дело о маньяке, она рассматривает это дело как возможность заявить о себе на профессиональном поприще. В процессе работы Кей знакомится с будущим мужем, таким же амбициозным профессионалом, а также сотрудничает с детективом Питом. Отношения с сестрой Дороти не складываются: та большую часть времени проводит в развлечениях с разными мужчинами, а заботу о дочери перекладывает на Кей.

В 2020-х годах Скарпетта живёт в одном доме с мужем, профайлером в ФБР Бентоном (Саймон Бейкер), своей сестрой, детской писательницей Дороти (Джейми Ли Кертис), её мужем Питом, детективом в отставке (Бобби Каннавале). А в соседнем домике находится племянница Скарпетты и дочь Дороти Люси (Ариана Дебоуз). Именно родственникам удаётся проще и быстрее всего довести Кей до белого каления. Если молчаливый муж выполняет роль поддержки, а племянница становится причиной гиперопеки со стороны Кей, то зажигательная и энергичная Дороти выводит Кей из себя с первых произнесённых фраз.

Интересно, что наблюдать за семейными столкновениями, изощрёнными обвинениями и оскорблениями, корни которых уходят в прошлое персонажей, даже более увлекательно, чем за холодной маской отстранённости Скарпетты на местах происшествий.

Актёрский ансамбль

Кастинг подобран очень гармонично: в зависимости от эпохи персонажей играют разные актёры, но удивительно похожие друг на друга и по образу, и по пластике. Семейная и профессиональная динамика лучше всего помогают раскрыть персонажей, и тут проекту удаётся показать все грани человеческой натуры.

Игра Кидман не сильно отличается от недавних проектов. Но в «Скарпетте» её почти статичное лицо выглядит довольно правдоподобно и к месту. Рациональная и собранная, Кей становится полной противоположностью Дороти. Кёртис в образе взбалмошной, громкой, чудаковатой писательницы часто перетягивает внимание на себя. Она не стесняется в выражении чувств и эмоций, а её театральное поведение и необдуманные поступки драматично влияют на окружение. Но именно непростая семейная связь сестёр становится двигателем сюжета.

Кому понравится

«Скарпетта» заинтересует прежде всего тех, кто готов к жестокой и нелицеприятной картинке криминалистики. Это приземлённая история с ноткой неонуара, сложными женскими персонажами и мрачной эстетикой. Проект не переосмысливает книжный оригинал и не изобретает ничего нового. Но он, словно мозаика, собирает воедино жанры детектива, семейной драмы и немного научной фантастики, чтобы погрузить аудиторию в историю знаменитой Скарпетты.

Сериал доступен на Amazon Prime Video.

