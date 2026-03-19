Возвращение Кузи и карнавал на Воробьёвых горах: куда сходить 21–22 марта

Долгожданное возвращение домовёнка Кузи на большие экраны «Домовёнок Кузя 2», психологический триллер со звездой «Переходного возраста» Стивеном Грэмом «На цепи», современное прочтение «Героя нашего времени» в Театре на Таганке и карнавальный фестиваль на Воробьёвых горах. «Рамблер» отобрал события, которые стоит посетить в грядущие выходные в Москве.

© K.B.A.

Кадр из фильма «Домовёнок Кузя 2»

Что посмотреть

Комедия «Домовёнок Кузя 2»

На большие экраны возвращается забавный домовёнок Кузя. После того как он подружился с семьёй девочки Наташи и окончательно перебрался из мира сказок в мир людей, все жили счастливо. Даже Баба-яга начала делать добрые дела. Но внезапно в доме появляется загадочная домовая Тихоня, и это становится началом новой магической истории. Героям предстоит объединиться, чтобы защитить оба мира от Кощея и сохранить сказочный сундучок.

Кузю и Тихоню озвучивали Гарик Харламов и Полина Гагарина, а старого домового Нафаню — Сергей Бурунов. Также в фильме снялись Иван Охлобыстин, Екатерина Стулова, София Петрова и другие.

Психологический триллер «На цепи»

© Recorded Picture Company; Skopia Film

Ещё одна новинка проката — мрачный психологический триллер со звездой «Переходного возраста» Стивеном Грэмом. Молодой хулиган Томми живёт на полною катушку и не задумывается о будущем. Однажды он приходит в себя в подвале старого дома с цепью на шее. Оказывается, его похитила странная семья, решившая перевоспитать преступника. Они ставят над Томми всевозможные психологические эксперименты. Чтобы выжить, парню придётся кардинально измениться.

Фильм поднимает серьёзные социальные вопросы и держит в напряжении на протяжении всего времени просмотра.

Спектакль «Герой нашего времени» в Театре на Таганке

© tagankateatr.ru

21 марта в Театре на Таганке состоится спектакль по мотивам известного романа Михаила Лермонтова «Герой нашего времени». В центре сюжета — молодой офицер Григорий Печорин. В попытках развеять скуку он безжалостно играет чувствами окружающих, но сам оказывается глубоко несчастным человеком, не способным на искреннюю любовь и дружбу.

В своей постановке режиссёр Сергей Тонышев исследует внутренний мир Печорина через череду трагических событий и предлагает зрителям взглянуть на него другими глазами. В спектакле много содержательных диалогов, динамичный сюжет и интересная захватывающая история. Это живой спектакль о раскаянии, прощении и попытке ощутить жизнь в полном объёме.

Приобрести билеты можно на сайте.

Спектакль «Папа» в «Современнике»

© sovremennik.ru

22 марта в театре «Современник» пройдёт спектакль «Папа» по одноимённой пьесе французского драматурга Флориана Зеллера. В 2021 году автор получил «Оскар» за лучший адаптированный сценарий к фильму с Энтони Хопкинсом «Отец» (2020) и другие знаковые награды.

По сюжету пожилой мужчина начинает терять память и его связь с реальностью рушится: он перестаёт помнить события, забывает элементарные задачи. Его дочь вынуждена разрываться между заботой об отце и собственной личной жизнью. Режиссёр постановки попытался соединить трагедии сразу двух людей и дать зрителям пищу к размышлению: какую роль играет в жизни человека наша память и каково будет её потерять?

Главные роли в спектакле исполнили Сергей Шакуров, Виктория Толстоганова и Дарья Белоусова.

Что послушать

Концерт Александра Малинина в парке «Экстрим»

© Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com

21 марта в парке «Экстрим» (ул. Профессиональная, 25) состоится концерт народного артиста России, обладателя звезды на московской площади «Звёзд» (аналог голливудской «Аллеи славы») Александра Малинина.

Артист начал карьеру в 1980-х годах в рок-группе «Цветы». Первое сольное выступление певца состоялось на фестивале «Рок-панорама-87», где он исполнил несколько романсов под акустическую гитару. Сегодня на счету Малинина более 20 студийных альбомов как с песнями собственного сочинения, так и романсами на стихи известных российских поэтов (Есенина, Цветаевой, Танича, Добронравова и других).

На концерте зрители услышат знаменитые композиции: «Напрасные слова», «Белый конь», «Берега», «Забава», «Мольба» и другие. А также новые композиции артиста.

Приобрести билеты можно на сайте.

Лекция о Достоевском в КЦ «Хитровка»

© hitrovka.com

21 марта в культурном центре «Хитровка» писатель, литературовед, член Союза писателей России Александра Ирбе проведёт лекцию о жизненном и творческом пути одного из самых загадочных и мрачных писателей России XIX века — Фёдора Достоевского.

Литературовед расскажет о сложной судьбе Достоевского, его женщинах, прототипах героев из знаменитого «Пятикнижия» — собрания сочинений, в которое входят «Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы», «Подросток» и «Братья Карамазовы». Слушатели вместе с лектором разберут, почему Набоков не любил писателя, как Достоевский повлиял на Ницше и Камю, за что его запрещали и пытались вычеркнуть из школьной программы, и многие другие темы.

Записаться на лекцию и приобрести билеты можно по ссылке.

Концерт «Звезды Дорожного радио» в «Live Арена»

© Пресс-служба «Дорожного радио»

22 марта на площадке «Live Арена» состоится масштабное музыкальное событие — впервые в столице представят шоу «Звезды Дорожного радио».

В программе примут участие SHAMAN, Леонид Агутин, Дмитрий Маликов, Юрий Антонов, Лев Лещенко, Алексей Чумаков, Ярослав Сумишевский, Александр Иванов и группа «Рондо», Татьяна Куртукова, Зара, Денис Клявер, Александр Буйнов, Сосо Павлиашвили, Юлия Ковальчук, Алексей Петрухин, Олег Газманов, Александр Эгромжан, а также другие популярные исполнители.

Для гостей вечера прозвучат хиты, которые знает и любит вся страна. Кроме того, артисты подготовили специальные музыкальные номера, созданные эксклюзивно для концерта.

Приобрести билеты можно на официальном сайте «Дорожного радио».

Где погулять

Карнавальный фестиваль на Воробьёвых горах

© Shatokhina Natalia/news.ru/www.globallookpress.com

21 марта в спортивно-туристическом комплексе «Воробьёвы горы» состоится закрытие горнолыжного сезона. Здесь пройдёт масштабный карнавальный фестиваль «Карнавель на Воробьях». В этот день гостей ждут массовые спуски со склонов для лыжников и сноубордистов разного уровня подготовки: скатиться смогут как начинающие спортсмены, так и профессионалы со стажем. Главное условие — наличие карнавального костюма.

Каждый желающий в этот день сможет принять участие в конкурсе на лучший карнавальный костюм. Гостям предлагают четыре номинации на выбор: «Русский стиль», «Гости из будущего», «Ретро», «Лучшая креативная команда». Призовой фонд составит 500 тысяч рублей.

Также на склоне подготовят «лужу» для самых отчаянных — бассейн, в котором можно будет искупаться в финале праздника. А после окончания заездов все участники смогут бесплатно кататься на склонах до самого закрытия комплекса.

Зарегистрироваться можно на официальном сайте спортивно-туристического комплекса «Воробьёвы горы».

Срочно подпишитесь на «Рамблер» в Max! Так мы останемся на связи даже в нестабильные времена.

