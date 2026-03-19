На фестивале ORIGINAL+ Okko представил детективный триллер «Чёрная графиня»

Показ сериала с Кириллом Кяро, Юрием Чурсиным, Екатериной Волковой и Олегом Васильковым стартует

на стриминговом сервисе 26 марта.

С 18 по 20 марта в Москве проходит фестиваль контента стриминговых платформ ORIGINAL+. 19 марта в рамках конкурсной программы состоялась презентация нового проекта онлайн-кинотеатра Okko — детективного триллера «Черная графиня». Творческая команда во главе с продюсером Андреем Семеновым, режиссёром-постановщиком, сценаристом и шоураннером Ильёй Куликовым, а также режиссёром Иваном Корвиным представила первый эпизод гостям смотра.

На сцену вышли актёры, занятые в проекте: Юрий Чурсин, Екатерина Волкова, Екатерина Симаходская, Александра Власова, Ульяна Чжан, Алина Чернобровкина, Евгений Кананыхин, Елена Алферова, Дамир Миркамилов и Тамара Адамова.

Действие сериала разворачивается вокруг сенсационного театрального события, которое вот уже год с успехом идет в Москве и Петербурге. Уникальный формат спектакля предполагает полное погружение зрителя в происходящее, стирая грань между реальностью и вымыслом. Каждое представление — эксклюзивная работа, созданная под конкретного гостя командой сценаристов, психологов и актёров под руководством режиссёра (Юрий Чурсин). На счету последнего уже 11 успешных показов.

Действие происходит в старинной усадьбе XIX века, куда зрителя доставляют на вертолёте. Но во время двенадцатого шоу сценарий даёт сбой, что приводит к гибели одного из артистов. Труппа, администрация и гости оказываются отрезанными от внешнего мира. Тогда на первый план выходят человеческие пороки и слабости. Начинается новая постановка, где каждый участник становится главным действующим лицом, а личная ответственность определяет судьбу всех присутствующих.

В Okko состоялась премьера финального эпизода сериала «Встать на ноги»