«На льду»: почему не стоит пропускать детективный сериал о фигурном катании

В онлайн-кинотеатре Okko идёт сериал «На льду», сочетающий в себе детектив и спортивную драму. Главную роль сыграла Ангелина Пахомова, недавно блеснувшая в многосерийном триллере «Чёрное облако». Также в проекте снялись Виктория Толстоганова, Артём Быстров и Пётр Фёдоров. «Рамблер» посмотрел первые четыре серии, предоставленные журналистам, и рассказывает, почему сериал не стоит пропускать.

© Russian Code, General Creation

Каков сюжет сериала

Выступление в коммерческом ледовом шоу в США заканчивается для фигуристки Ксении (Ангелина Пахомова) скандалом и увольнением. Прямо накануне выхода на лёд девушка ранит ступню о насыпанное конкуренткой в коньки битое стекло. Невзирая на травму, фигуристка откатывает свой номер, на глазах у публики ломает сопернице нос и отправляется сначала к психотерапевту, а затем домой в Россию.

Происки коварной коллеги не самое страшное, что произошло в жизни Ксении. Мысли девушки часто возвращаются в прошлое: она склоняется над своим мёртвым напарником по льду Лёшей (Антон Рогачёв), лежащим на асфальте с разбитой головой. Во время соревнований юноша выпал с балкона гостиницы, но точных обстоятельств Ксения не помнит. С тех пор она глотает таблетки часто смотрит невидящими глазами в пустоту.

Дома главная героиня устраивается работать тренером в ледовую школу, где раньше училась сама. И убеждается, что спустя десять лет здесь мало что изменилось. Руководительница и главный тренер Алевтина (Виктория Толстоганова) по-прежнему натаскивает своих учеников в стиле «умри или сдохни, но сделай идеальный тройной тулуп». Например, эта холодная дама с собачкой в руках в нецензурных выражениях унижает старательную 15-летнюю ученицу Машу (Варвара Володина) на глазах других юных фигуристов.

Новой коллеге Алевтина не рада. Много лет назад женщина тренировала Ксению и так же безжалостно обращалась с ней. Зато её муж, тренер Павел (Пётр Фёдоров) относился к девушке с сочувствием и с позволения супруги взял на себя наставничество над Ксенией и Алексеем. После трагического происшествия Павел бесследно исчез.

Токсичная атмосфера царит не только на тренировках, но и в раздевалках. Восьмилетняя фигуристка из состоятельной семьи Соня (Варвара Майорова) травит свою одногруппницу Вику (Агния Воробьёва). А затем Соня пропадает при загадочных обстоятельствах. Накануне исчезновения девочка была дома. Но как она ушла оттуда и ушла ли вообще, не помнят ни её мать Ирина (Мария Ахметзянова), заливающая вином горечь от измен мужа Вадима (Роман Евдокимов), ни сам Вадим — успешный предприниматель, любящий «пудрить нос» и проводить досуг с помощницей.

За дело берётся следователь Сергей (Артём Быстров), с которым Ксения накануне происшествия случайно знакомится в баре. Подозрение падает на мать Вики Оксану (Наталья Земцова) — бедовую мать-одиночку, которая в свободное от работы маникюрщицей время спит с мужчинами за деньги и вполне могла отомстить за травлю своей дочери.

Впрочем, мотивы есть и у Николая (Павел Ворожцов) — отца фигуристки Маши и бывшего подчинённого Вадима. Бизнесмен уволил его после 15 лет работы в фирме. Теперь мужчина страдает и от унижения, и от страха рассказать об увольнении строгой жене Раисе (Марьяна Спивак). Которая, как назло, требует больше денег — Маше нужны дополнительные тренировки.

Кто работал над сериалом

«На льду» — дебютный сериал режиссёра Максима Кулагина, известного по жёсткой лаконичной драме о токсичной маскулинности «По-мужски» с Антоном Лапенко. Сценарий проекта писали Марина Кошевая (мини-сериал «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво… 5 лет спустя») и Елена Шаталова, в послужном списке которой значатся хоррор Ренни Харлина «Тайна перевала Дятлова» и сериалы «Чужая жизнь» и «Новая жена».

Официальным консультантом «На льду» стала Елена Масленникова — тренер по фигурному катанию и хореограф с 30-летним стажем. Например, она долгое время тренировала знаменитую литовскую пару — Маргариту Дробязко и Повиласа Ванагаса, ставила программы для группы знаменитого тренера Нины Мозер, работала над ледовыми шоу Ильи Авербуха и была главным консультантом спортивной драмы «Лёд» с Александром Петровым.

Жертвы льда

Фигурное катание — один из любимых зимних видов спорта у россиян: согласно недавнему исследованию Okko и Rambler&Co, больше трети из двух тысяч опрошенных считают его одним из главных символов страны на международной арене. Неудивительно, что отечественные кинематографисты живо разрабатывают эту тему. О фигурном катании сняты франшиза «Лёд» и сериал «Последний аксель». Победе Антона Сихарулидзе и Елены Бережной на Олимпиаде-2002 посвящена новелла в художественном фильме «Чемпионы», а одной из самых нашумевших спортивных драм прошлого года стала картина «Роднина» о жизни знаменитой фигуристки Ирины Родниной.

На этом фоне «На льду» выделяется своей многослойностью. В сериале сплетаются неприглядная драма о цене побед в большом спорте, семейная драма и детектив. Фигурное катание здесь показано как жестокий мир, где нужно преодолевать не только себя, но и своих одногруппников, не только бесконечно и упорно тренироваться, но и сносить публичные издевательства и унижения со стороны наставника. Здесь ради одной победы готовы сломать всех, но если победитель ко всем травмам получает титулы и медали, то у других остаются только травмы. Создатели наглядно показывают это в сцене, где Ксения рассказывает юной фигуристке Маше о полученном расстройстве пищевого поведения. Чтобы не толстеть, главная героиня отказывалась от еды, а потом срывалась — и это воспоминание осталось с ней на всю жизнь.

Сама Ксения, прошедшая через горнило тренировок, первенств и чемпионатов, выведена как противоположность жёсткой и безжалостной Алевтине. Героиня Виктории Толстогановой, тренер старого формата, кажется, не знает других методов, кроме подавления. Своей способной ученице Маше она бросает, что ей нужна жертва, чтобы на льду умирали.

Героиня Алевтины Пахомовой, напротив, старается мотивировать учениц добрым словом. Эта сюжетная линия наверняка способна породить среди зрителей массу споров, что важнее для будущих чемпионов: жёсткость или эмпатия, натасканность или ощущение свободы и радости на льду. Особенно в свете недавней победы на Олимпиаде фигуристки Алисы Лю, которая на время уходила из спорта, в том числе из-за токсичной среды, а затем вернулась и покорила судей на Играх своим лёгким и свободным катанием.

Отцы, матери и дети

Детективная история в сериале захватывает не меньше, чем страсти на льду. Ксения постепенно вспоминает подробности трагедии, немаловажную роль в которой, как оказывается, сыграли тренерские амбиции. Увидев, что муж тепло относится к способной ученице, Алевтина советует ему «поиграть с ней» для достижения лучших результатов. Куда способны завести эти игры, становится ясно, когда вернувшаяся с первенства юная Ксения режет себе вены лезвиями коньков. Алевтина Пахомова, исполнившая главную героиню в юности и более зрелом возрасте, демонстрирует в этой роли крепкое актёрское мастерство. Ей одинаково убедительно удаётся сыграть и наивную девушку с глазами, полными любви, и отстранённую мрачную женщину с жёстко сжатым ртом и пустым взглядом.

Ещё одна важная составляющая сериала — взаимоотношения юных фигуристок и их родителей. Внешне благополучные Ирина и Вадим так погрязли в своих страстях и пристрастиях, что забывают забрать собственную дочь из спортивной школы. Мать Вики Оксана то называет дочь «позорищем», то обнимает, а затем бросается в авантюру с очередным клиентом, чтобы купить дочери коньки. При этом она не замечает очевидного: фигурное катание — её амбиция, а не дочери. Жена большого чиновника Даша (Юлия Топольницкая) таскает дочь на лёд только для того, чтобы сделать совместное селфи для соцсетей. Родители глухи и порой жестоки к своим детям, что отражается на поведении юных учениц: например, Соня травит и без того забитую Вику.

Стоит ли смотреть

В «На льду» есть немало моментов, которые могут вызвать у зрителей вопросы: например, как человека с посттравматическим синдромом допустили до тренерства. Тем не менее создателям сериала на протяжении первых четырёх серий удаётся держать ритм и внимание: прошлое Ксении обрастает новыми подробностями, отношения Алевтины и её учеников становятся всё более напряжёнными. Благодаря интригующему сюжету и драматизму смотреть «На льду» будет интересно даже тем, кто не интересуется фигурным катанием.

