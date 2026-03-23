Стейтем в бегах, Бузова лепит пельмени: новинки недели, которые вас удивят

В онлайн-кинотеатре Okko можно найти фильмы и сериалы на любой вкус. На этой неделе зрителей ждёт остросюжетный боевик с Джейсоном Стэйтемом, комедия про новый бизнес Ольги Бузовой, мультфильм про вечно недовольного мистера Рыба и триллер про загадочный спектакль с Юрием Чурсиным и Кириллом Кяро. Эти и другие новинки, которые выйдут с 23 по 28 марта, можно посмотреть по подписке СберПрайм.

23-26 марта: «Постучись в мою дверь в Москве», 2-й сезон, новые серии

История отношений бизнесмена Сергея Градского и его возлюбленной Саши стремительно развивается. Градский смог вернуть Сашу после расставания в первом сезоне, но затем потерял память и забыл историю их любви. Теперь он встречается с Алиной, но понимает, что начинает испытывать чувства к Саше. Саша также не теряет надежду вернуть любимого.

Романтический сериал понравится поклонникам ромкомов про запутанные отношения и интриги. В нём много разных персонажей, судьбы которых тесно переплетаются, а каждая серия преподносит новые сюрпризы.

23 марта: «Чемпионы», новые серии

Две школьные команды — «Синие Вымпелы» и «Красные Метеоры» — постоянно соперничают в Мультиспортивной лиге. Одни полагаются на честную игру, командный дух и поддержку тренера. Другие делают ставку на хитрость, нарушение правил и одиночные действия, из-за чего регулярно проигрывают.

Мультсериал будет интересно смотреть детям младшего и среднего школьного возраста, которые любят динамичные истории про спорт и командные соревнования. Также он подойдёт для семейного просмотра.

24 марта: «Убежище», премьера

Бывший агент спецслужб Майкл Мейсон (Джейсон Стейтем) ведёт затворническую жизнь на отдалённом шотландском острове. Во время шторма он спасает дочку друга Джесси. Чтобы вылечить её травмированную ногу, мужчина вынужден покинуть убежище. В городе его засекают бывшие коллеги и устраивают охоту.

Лента придётся по вкусу любителям суровых боевиков с элементами выживания и напряжёнными сценами погонь.

25 марта: «Фантом убийцы», премьеры

Действие в китайском боевике происходит в Шанхае в 1932 году. Лидер китайского сопротивления Чжан Мубай и влиятельный гангстер Цзинь Юаньбао объединяются, чтобы уничтожить японского идеолога агрессии Курокаву. Под видом путешественников они проникают на вражеский корабль, где их ждёт ловушка. Испытания закалили героев и они организовывают народное восстание.

Фильм понравится поклонникам азиатских исторических боевиков с напряжённым сюжетом и харизматичными героями.

26 марта: «Чёрная графиня», премьера

Детективный триллер с Кириллом Кяро, Юрием Чурсиным и Екатериной Волковой в главных ролях. В центре сюжета — сенсационная театральная постановка, где зрителя погружают в полную иллюзию реальности. От желающих побывать на ней нет отбоя. Но во время одного из представлений убивают одного из актёров. И зрители оказываются втянуты в череду трагических событий.

Сериал стоит посмотреть тем, кому нравятся необычные детективные истории с запутанным сюжетом, где каждый персонаж — одновременно и жертва, и подозреваемый.

26 марта: «Время Счастливых», 6-я серия

Семейная сага, охватывающая три десятилетия: распад СССР, лихие 1990-е и современные 2010-е. В центре сюжета — супруги Иван и Мария Счастливые. Они проходят через счастливую молодость, финансовые кризисы, потери и взаимные обиды, пытаясь сохранить любовь на фоне меняющейся страны.

Драмеди можно порекомендовать тем, кто любит честные фильмы о семейных отношениях. А также зрителям, которые застали все три эпохи и хотят увидеть их на экране через призму личной истории.

26 марта: «Золотой дубль», премьера

Биографичная драма о легендарном футболисте и тренере «Спартака» Никите Симонян. Молодой Симонян принимает приглашение возглавить ереванский «Арарат». Его цель амбициозна: завоевать «золотой дубль» — чемпионство и Кубок СССР. Но команда встречает нового тренера в штыки, а главные конкуренты готовы на любые уловки, лишь бы не уступить.

Фильм понравится любителям спортивных драм, вдохновлённых реальными событиями, поклонникам советского футбола. А также зрителям, которые ценят истории о силе воли и духа.

26 марта: «Золотое дно», премьера, 2-й сезон, финал

Борьба за миллиардное состояние наследников бизнесмена Градова подходит к завершению. Зрители наконец узнают, кто встанет во главе строительной компании и выведет её из кризиса.

В сериале много интриг и неприятных персонажей, которые готовы на всё ради денег. Он понравится зрителям, которые любят наблюдать, как деньги и власть разрушают даже самые крепкие семейные узы.

27 марта: «На льду», 4-я серия

Фигуристка Ксения возвращается в родной город, чтобы выяснить обстоятельства гибели своего партнёра десять лет назад. Она погружается в мир закулисных интриг, где амбиции родителей и тренеров ломают судьбы детей. В 4-й серии расследование выходит на новый уровень опасности.

Проект заинтересует поклонников спортивных драм с элементами детектива. А также тех, кто хочет заглянуть за кулисы жестокого спорта высоких достижений.

27 марта: «Рыбка-унывака. Подводное приключение», премьера

Анимационная история о вечно недовольном мистере Рыбе. Однажды он вместе с соседкой отправляется на поиски волшебной Мерцашки, исполняющей желания. В пути герои встречают других обитателей океана с собственными мечтами.

Яркий мультфильм можно посмотреть всей семьёй. Он учит добру, терпимости и взаимопомощи. Красочный подводный мир привлечёт даже самых маленьких зрителей. Мистера Рыба озвучивал актёр Юрий Стоянов.

28 марта: «Равиоли Оли», премьера

Авантюрная комедия с Ольгой Бузовой в роли самой себя. Звезда вкладывает все сбережения в бизнес немецкого жениха, но остаётся с разбитым сердцем и без денег. Чтобы вернуть средства, нужно отправиться на провинциальный завод по производству пельменей. В маленьком городе её ждут неожиданные знакомства и новые возможности.

Лёгкая комедия понравится зрителям, которые любят кино с самоиронией и абсурдными поворотами сюжета. А также тем, кому интересно посмотреть на Бузову в неожиданном амплуа.

Как всё это посмотреть

Все премьеры и тысячи других фильмов, сериалов и мультфильмов в Okko доступны по подписке СберПрайм. Подключив её, вы получите набор преимуществ Сбербанка:

бесплатные платежи и переводы до 500 000 рублей в месяц клиентам Сбера;

бесплатные пуши и СМС о тратах, начислениях и остатке по счетам и картам;

повышенные ставки по вкладам и накопительным счетам в Сбере;

5 категорий кешбэка на выбор и до 20% бонусами в любимых сервисах;

кешбэк за доставку продуктов и поездки на каршеринге;

скидки на отели, медицину и транспорт;

выгодную мобильную связь;

музыку без рекламы в стриминге Звук.

Первые 30 дней — всего за 1 рубль. Подробнее о подписке и подключении — на сайте банка.

