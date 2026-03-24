«Охота за тенью»: каким получился новый детектив с Джеки Чаном

В российском прокате идёт детективный боевик «Охота за тенью» с Джеки Чаном в главной роли. В новой картине актёр играет легенду полиции, которому приходится вернуться на службу, чтобы поймать таинственного вора. Автор «Рамблера» рассказывает, что примечательного в гонконгском детективе.

О чём кино

Время действия — наши дни. В управлении полиции Макао работает современная система наблюдения под управлением ИИ, которая в круглосуточном режиме ищет преступников с помощью городских камер. В Макао камеры установлены на каждом углу, но это не мешает группе молодых ребят под руководством бандита по прозвищу Тень (Тони Люн Ка-Фай) ограбить криптокошельки на огромную сумму.

Чтобы не попасть в объектив вездесущих камер, хакер группировки взламывает полицейское ИИ и заменяет изображения городского ландшафта, благодаря чему грабители остаются незамеченными. Негодяям удаётся уйти, а уверенная в непогрешимости цифрового помощника полиция остаётся у разбитого корыта.

Начальство недовольно просчётом полицейских. Тогда-то на первый план и выходит старый ветеран полиции Вон Так-Ченг (Джеки Чан), который когда-то ушёл в отставку после гибели напарника. Силовики обращаются к нему за помощью, ведь он мастер наружного наблюдения — как раз той области, которую с развитием прогресса и заменили ИИ-технологии. Узнав, что в деле может быть замешан Тень, которого несколько десятилетий никто не мог поймать, Вон соглашается принять участие в операции.

Одной из полицейских, работающих под его присмотром, становится Хэ Цуго (Чжан Цзыфэн) — дочь напарника Вона, которая после смерти отца пошла работать в полицию. Несмотря на то что это единственная девушка в отделении, Хэ отличается упорством и амбициями, коих нет у многих других её сослуживцев. Вон старается присматривать за девушкой, хотя это не всегда удаётся — целеустремлённая Хэ всегда старается быть на шаг впереди. Тем временем Тень и его приёмные сыновья начинают охоту за ключами от криптокошельков, за которые ещё нужно побороться.

Кто это снял

Режиссёром и соавтором сценария выступил Ларри Ян — китайский постановщик, карьера которого началась в середине 2010-х. На старте своей профессиональной деятельности снимал мелодрамы, а затем перешёл и к другим жанрам: спортивным байопикам («Мой другой дом»), комедиям («Обожание») и семейным драмеди («Кунг-фу жеребец»).

В предпоследнем фильме Ларри одну из главных ролей также исполнил Джеки Чан — легенда китайского и гонконгского кино на протяжении нескольких десятилетий. Несмотря на солидный возраст (в 2024-м Джеки отметил 70-летие), актёр по-прежнему выполняет сложные трюки и участвует в драках самостоятельно, без помощи дублёров и каскадёров.

Сильные стороны

Фильм, как и его герои, честно признаётся, что сталкивает прогресс и консерватизм. С одной стороны, персонажи Джеки Чана и Тони Люн Ка-Фая — актёры с солидным послужным списком, которые играют героев, вышедших в тираж. «Тень — вор старой школы», — буквально подчёркивает Вон, объясняя молодым подопечным, что им предстоит столкнуться с методами и привычками человека, который не приемлет нового. Сам Вон — полицейский-ветеран, который с пренебрежением оценивает возможности ИИ, полагаясь по большей части на персональные навыки в области наблюдения и слежки.

Противостояние двух героев, «видавших виды», происходит в разных областях и пространствах. То они встречаются в лифте, то замечают друг друга на рынке, разыгрывая роли тех, кем не являются в действительности. На протяжении более чем двух часов «Охота за тенью» сталкивает протагониста и антагониста, заставляя каждого выкручиваться из предполагаемой западни. При этом фильм не даёт заскучать — напряжённую атмосферу полицейской операции украшают немногочисленные, но едкие сцены с шутками и сатирой, разбавляющие мрачные интонации.

Не поскупились создатели и на экшен, коего в кадре с избытком. Погони на автомобилях, бег на парковках, засада в детском доме, которая оборачивается эпически кровавым сражением (выглядит как оммаж на культового «Олдбоя»). Это и многое другое украшает «Охоту», добавляет в повествование требуемые форматом драйв и энергию. Стычки персонажей первого и второго плана напоминают игру на выживание. Здесь каждая ссадина, синяк, порез или пулевое отверстие могут обернуться трагедией и приблизить неминуемую кончину.

Слабые стороны

Зритель может устать от просмотра картины, хронометраж которой больше двух часов. «Охота за тенью» — жанровое кино, наполненное событиями, твистами и экшен-составляющими, поэтому не каждый захочет наблюдать за этим столь долго. В процессе зритель может начать забывать имена множества персонажей и потерять нить повествования, настолько всё становится запутанно (особенно во второй половине).

Когда в картине начинается игра между полицейскими и грабителями, напоминающая «кошки-мышки», повествование заметно сдаёт. Проседает темп, и «провисает» история, сюжет топчется на месте — характеры едва ли раскрываются, как и действие. Ко второй половине появляются флешбэки, с помощью которых было бы здорово добавить героям прошлое, но этого не происходит. Вместо объёма персонажей зрителям напоминают о парочке прошлых миссий с их участием, которые ничего особо не добавляют.

Наслоение интриг и предательств — ещё одна проблема «Охоты за тенью». Для не слишком искушённой аудитории количество хитросплетений сюжета может показаться избыточным. Впрочем, проблема не только в их количестве, но и в отсутствии мотивации к некоторым действиям. Разобраться, почему именно в определённый момент в одном из «лагерей» происходят предательство и переход на другую сторону «баррикад», невозможно. К этому нет никаких предпосылок, действие происходит — и всё.

Весьма пунктирно в истории показана Чжан Цзыфэн. Отважная девушка, которая на протяжении всего фильма гнёт свою линию, несмотря на сложности разного рода, ближе к финалу всё равно отходит в сторону. Остаётся неясным, какой смысл уделять ей столько экранного времени, если в концовке от её действий и слов практически ничего не зависит. В ключевой развязке важнее оказывается то самое противостояние двух мужчин старой закалки. Мнимый акцент на сильной женщине, получается, только для галочки.

Стоит ли смотреть

«Охота за тенью» — редкий пример, когда участие Джеки Чана на поздней стадии его карьеры оказывается более чем органично. Иногда в проектах с возрастными звёздами бывает так, что их ставят на постер, а экранного времени почти не выделяют. В случае с «Охотой за тенью» всё наоборот: это кино стоит смотреть и обсуждать вне контекста ностальгии. Более того, перед нами интересное жанровое высказывание о столкновении человеческого опыта и современных технологий. На первое по-прежнему можно положиться, а за вторым нужен глаз да глаз.

