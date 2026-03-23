Стартовали съёмки нового сезона культового ретро-детектива

Премьера продолжения запланирована на 2026 год. Первыми посмотреть сериал смогут зрители онлайн-кинотеатра Okko, после чего проект появится в эфире «Первого канала».

Стартовали съёмки очередного сезона легендарного ретродетектива, входящего в цикл «Мосгаз». В новых эпизодах майору Черкасову и его команде предстоит столкнуться с криминальным миром, связанным с торговлей автомобилями, — серия жестоких убийств выведет их на след организованной преступности.

Режиссёром выступил Евгений Звездаков, хорошо знакомый поклонникам франшизы по работе над тремя предыдущими частями: «Последнее дело Черкасова», «Метроном» и «Розыгрыш». Над сценарием работал Павел Тетерский, известный по лентам «Троцкий», «Хороший человек» и «Резервация». Продюсерское кресло заняли Константин Эрнст и Денис Евстигнеев, а производством занимается студия «Русский проект».

Костяк актёрского ансамбля остался неизменным: Андрей Смоляков, Марина Александрова, Андрей Мерзликин, Алексей Бардуков, Александр Голубев, Сергей Угрюмов и Ольга Лерман вновь вернутся к своим ролям. К ним присоединятся Филипп Янковский, Софья Эрнст, Павел Скворцов, Наталья Рогожкина, Полина Гухман, Никита Шаманов, Ростислав Бершауэр, Елена Подкаминская и другие артисты.

По словам режиссёра Евгения Звездакова, сюжетная линия развернётся вокруг Южного порта и знаменитого автомобильного рынка времен СССР. «Там, где машины и торговля, всегда крутятся огромные деньги, а деньги, в свою очередь, неизменно влекут за собой убийства. Скучать не придется», — прокомментировал постановщик, его слова приводятся в пресс-релизе.

Действие разворачивается в 1984 году. На закате эпохи СССР только начинает формироваться автомобильная мафия — структура с жёсткими законами и колоссальными доходами, предвещающая наступление «лихих девяностых». Противостоять этому тёмному миру предстоит сотрудникам МУРа (Московский уголовный розыск) во главе с Соней Тимофеевой (Марина Александрова).

Сыщики берутся за расследование цепи загадочных смертей, которые, вопреки типичным бандитским разборкам, напоминают витиеватые многоходовые комбинации. Уже после первого преступления главным фигурантом дела становится Павел Лурье (Никита Шаманов) — молодой человек из состоятельной московской семьи. Собранные улики работают против него, что грозит ему самым суровым наказанием.

Отец парня, Виталий Лурье (Филипп Янковский), решает прибегнуть к помощи частного детектива и нанимает майора в отставке Черкасова (Андрей Смоляков), чтобы тот доказал невиновность сына и отыскал настоящего преступника. В этот раз интересы Черкасова и его бывших коллег из МУРа пересекутся — из союзников они превратятся в конкурентов.

Съёмочный процесс будет проходить в столице и на территории кинопарка «Москино», где специалисты воссоздают атмосферу центра Москвы образца 1984 года. Выпустить в свет проект планируют уже в этом году.

