Okko эксклюзивно покажет ледовое шоу Татьяны Навки с олимпийскими чемпионами

Эфир состоится 29 марта, после чего запись станет доступна в библиотеке сервиса.

Онлайн-кинотеатр Okko эксклюзивно проведёт прямую трансляцию ледового спектакля «Олимпийские чемпионы. XX лет» от компании Navka Show. Показ будет приурочен к 20-летию победы российских фигуристов на Олимпиаде в Турине.

В постановке задействованы как участники олимпиады, так и современные звёзды фигурного катания. На льду выступят Татьяна Навка с Романом Костомаровым, Евгений Плющенко, Татьяна Тотьмянина с Максимом Марининым, а также Алексей Ягудин, Анна Щербакова, Аделина Сотникова, Виктория Синицина с Никитой Кацалаповым, Евгения Тарасова с Владимиром Морозовым, Камила Валиева, Марк Кондратюк, Татьяна Волосожар с Максимом Траньковым, Пётр Чернышёв и другие. Специальный гость — Пётр Гуменник.

Трансляция шоу продолжит поддержку фигурного катания со стороны Okko. В феврале 2026 года платформа стала первым стримингом, эксклюзивно показавшим зимние Олимпийские игры. Фигурное катание оказалось самым популярным видом спорта у зрителей — на него пришлась треть всего просмотренного времени, отмечается в пресс-релизе Okko. Пик интереса зафиксировали 17 февраля, когда аудитория достигла 3,6 млн человек: тогда зрители следили за выступлением Аделии Петросян.

Создательница шоу, генеральный продюсер Navka Show Татьяна Навка, слова которой приводятся в пресс-релизе, отметила, что проект позволяет прожить два десятилетия олимпийских побед за один вечер, объединив на льду чемпионов Турина и современных кумиров. Она подчеркнула, что шоу рассказывает о преемственности поколений и силе духа, а благодаря Okko праздник спорта увидит вся страна.

Руководитель спортивного направления Okko Олег Манжа добавил, что фигурное катание традиционно занимает особое место в сердцах зрителей, а шоу Навки даёт возможность заново пережить моменты триумфа.

