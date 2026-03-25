27 марта в Okko покажут новую экранизацию «Буратино»

Картина вышла на экраны в новогодние праздники и быстро стала одним из главных семейных релизов года, собрав в кинотеатрах за всё время проката более 2,3 миллиарда рублей.

© Okko

Современная экранизация знаменитой сказки выходит в цифровой прокат — с 27 марта фильм «Буратино» станет доступен для просмотра в онлайн-кинотеатрах Okko, Wink и на Кинопоиске. Цифровой релиз продолжает дистрибуцию проекта, который стартовал в широком кинопрокате 1 января 2026 года — ровно через 50 лет после премьеры легендарного телефильма «Приключения Буратино».

Производством фильма занимались кинокомпании «Водород» и Art Pictures Studio при участии Национальной Медиа Группы, Первого канала, Плюс Студии, Art Pictures Distribution и поддержке Фонда кино. Дистрибьютором кинотеатральных прав в России выступила «НМГ Кинопрокат», а эксклюзивным дистрибьютором цифровых и телевизионных прав, а также зарубежным дистрибьютором — Art Pictures Distribution.

Режиссёром стал Игорь Волошин. Главные роли исполнили Александр Петров, Марк Эдельштейн, Виктория Исакова, Рузиль Минекаев, Виталия Корниенко и другие известные российские артисты.

© Okko

При создании фильма, значится в пресс-релизе Okko, использовалась технология motion capture — захвата движения. Актрисе Виталии Корниенко, чьи движения и мимика легли в основу анимации Буратино, наносили специальный грим в течение 30 минут. Затем ещё полчаса на неё надевали костюм, после чего движения оцифровывали и с их помощью создавали анимированный образ деревянного героя.

Музыкальное сопровождение к картине написал Алексей Рыбников вместе с сыном Дмитрием. Для композитора это стало возвращением к материалу спустя полвека: именно Рыбников создавал музыку для фильма 1975 года, а знаменитую песню «Бу-ра-ти-но!» он сочинял в соавторстве с поэтом Юрием Энтиным.

После успешного проката в России картина получила активное международное развитие — права на показ приобретены более чем в 50 странах мира. Фильм уже показали в кинотеатрах США, Канады, Испании, Швейцарии и на Кипре, в настоящее время прокат продолжается в Израиле и Латинской Америке. Кроме того, «Буратино» был представлен в рамках European Film Market в Берлине, а также на фестивалях российского кино в Армении, Таиланде и Беларуси.

Срочно подпишитесь на «Рамблер» в Max! Так мы останемся на связи даже в нестабильные времена.

