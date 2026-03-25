Стартовали съёмки детективного сериала «Свора» с Викторией Толстогановой

Онлайн-кинотеатр Okko приступил к съёмкам восьмисерийного детективного триллера «Свора». В новом проекте сыграют Виктория Толстоганова, Алексей Агранович и Софья Цибирева.

Главная героиня будущего сериала ― успешный тревел-блогер Кристина. Вместе со своим парнем и оператором Даней девушка отправляется в провинциальный город Волчегорск. Молодые люди действуют по заказу: им надо найти компромат на действующего мэра и помочь его конкуренту занять пост главы города.

Но по приезде юноша бесследно исчезает, а на Кристину нападает «Свора» — агрессивные собаки, держащие в страхе местных жителей. В попытках найти Даню девушка выявляет странную закономерность: жертвами псов становятся люди, каким-либо образом связанные с чередой нераскрытых заказных убийств бандитов и бизнесменов начала нулевых.

Режиссёром «Своры» выступит Сергей Попов («Угрюм-река», второй сезон сериала «Монастырь»). Авторами cценария проекта стали Стас Иванов («ЮЗЗЗ», «Высокий сезон»), Александр Щербаков («Обратная сторона луны», «Мажор») и Анна Козыревская. Генеральные продюсеры сериала — Ашот Месропян, Сергей Шишкин и Гавриил Гордеев.

Роли в детективном триллере исполнят Алексей Агранович, Виктория Толстоганова, Софья Цибирева, Алексей Лукин, Евгений Харитонов и другие.

Сергей Попов, чьи слова приводятся в пресс-релизе проекта, отметил, что «Свора» — история «о принципиальности, об амбиции и о том, на что люди готовы ради своих убеждений».

«Это история о том, что свора людей может быть страшнее своры собак. И ещё — о консенсусе: даже несовершенный компромисс всё равно лучше, чем бесконечная грызня», — рассказал режиссёр будущего проекта.

Виктория Толстоганова, чьи слова также приводятся в пресс-релизе сериала, рассказала, что её героиня в этом сериале ― «женщина, которая из-за нездоровых отношений превратилась в самурая».

«Мне кажется, что это очень женская история, ведь достаточно много женщин находится в подобном положении, когда люди, живя вместе, встают на тропу войны. Плюс ко всему ― жажда денег, но я пока лично для себя ещё не сформулировала, чего в моей героине больше: желания отомстить или получить власть и деньги», ― поделилась подробностями артистка.

Алексей Агранович, чьи слова приводятся в пресс-релизе проекта, отметил: ему интересно играть героя, который далёк от него самого и по статусу, и по жизненному опыту.

«Он мэр провинциального городка и, казалось бы, важный, независимый человек, но при этом остаётся рабом обстоятельств — как политик, как часть номенклатурной системы. И только через разочарования, поражения и внутренний крах он приходит к очень тяжёлому, очень дорогому ощущению свободы», — пояснил артист.

Актёр Алексей Лукин, чьи слова также приводятся в пресс-релизе, поделился мнением, что будущий сериал очень наглядно показывает российскую глубинку и то, как молодёжь, представляющая Питер и Москву, сталкивается с реалиями провинциальной жизни. «Они к этому явно не готовы и только открывают для себя этот мир. Я думаю, что сериал встанет в один ряд с такими проектами, как “Аутсорс” или “Трасса”», — заключил исполнитель.

