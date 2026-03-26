В Okko стартовал показ сериала «Чёрная графиня» с Кириллом Кяро и Екатериной Волковой

В онлайн-кинотеатре Okko состоялась премьера детективного сериала «Чёрная графиня». Главные роли в проекте сыграли Кирилл Кяро, Екатерина Волкова и Юрий Чурсин. Первый эпизод уже доступен на платформе.

Сюжет сериала разворачивается вокруг сенсационной театральной постановки, о которой уже год говорят в Москве и Петербурге. Труппа разыгрывает иммерсивный спектакль для одного зрителя. Несмотря на многомиллионную стоимость билета, количество желающих попасть на это событие не иссякает. Каждая постановка создана специально для конкретного гостя и продумана для мелочей. Руководит процессом талантливый режиссёр Тимур (Юрий Чурсин), который провёл уже 11 успешных спектаклей.

Местом действия «Чёрной графини» становится старинный особняк, расположенный вдали от цивилизации. Клиента (Кирилл Кяро) доставляют на площадку вертолётом. Во время двенадцатого шоу всё идет не по сценарию, в результате чего трагически погибает один из актёров. Исполнители, зритель и администрация оказываются отрезанными от внешнего мира, и движущей силой сюжета становятся человеческие пороки и слабости.

Режиссёрами-постановщиками остросюжетного проекта стали Иван Корвин и Илья Куликов. Куликов также написал сценарий в соавторстве с Варварой Бородиной. Помимо Кяро, Чурсина и Волковой в сериале снялись Олег Васильков, Екатерина Симаходская, Евгений Кананыхин и Алина Чернобровкина.

В сериале восемь эпизодов. Первый из них уже доступен в Okko. Новые серии будут выходить каждый четверг.

