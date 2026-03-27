28 марта в Москве начнёт работу бесплатный автокинотеатр Okko x СберПрайм

Откроется пространство на территории паркинга «Три вокзала. Депо». Здесь посетители смогут смотреть лучшее отечественное и зарубежное кино.

Первый автокинотеатр появился в США еще в 1933 году. С тех пор формат завоевал мир, но в России так и не прижился. Okko и СберПрайм решили это исправить.

28 марта на территории паркинга «Три вокзала. Депо» начнёт работу уникальный автокинотеатр Okko x СберПрайм. Новая площадка докажет: главное преимущество drive-in — возможность смотреть кино из машины в любую погоду. Плюс зрителей ждут корнеры с едой, активности от партнеров и удобная FM-настройка звука.

Такой формат придётся по душе тем, кто ищет необычный досуг в Москве, ценит комфорт и приватность, а также хочет совместить просмотр кино с гастрономическими открытиями.

Как сообщается в пресс-релизе Okko, сеансы бесплатные, оплатить нужно будет только парковку. Для подписчиков СберПрайм — отдельный тариф на стоянку и скидки на заказ еды в «Трёх вокзалах. Депо».

Помимо премьер здесь планируются спецмероприятия, а сама площадка станет новым культурным центром столицы. Чтобы попасть на сеанс, достаточно приехать в назначенное время, встать на свободное место перед экраном и настроить FM-частоту.

Работать кинотеатр будет по будням с 19:00 (два показа), по выходным — с 17:00 (три показа). Среди грядущих премьер — российские приключенческие фильмы «Левша» и «Волчок». Расписание доступно на официальном сайте гастроквартала «Три вокзал. Депо».

