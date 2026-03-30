Козловский увольняет Галустяна, Шаламе играет в теннис: яркие киноновинки недели

Каждую неделю в стриминговом сервисе Okko выходят новые фильмы и сериалы. О них спорят, обсуждают в соцсетях и смотрят всей семьёй. На этой неделе, с 30 марта по 4 апреля, Тимоти Шаламе будет играть на международном турнире по теннису, специалист по увольнениям Козловский — увольнять программиста Галустяна, а Юрий Чурсин станет руководителем театральной труппы. Эти и другие новинки можно посмотреть по подписке СберПрайм.

© A24

Кадр из фильма «Марти Великолепный»

30 марта — 2 апреля: «Постучись в мою дверь в Москве», 2-й сезон

© «Медиаслово»

Продолжение сериала по мотивам турецкого ромкома «Постучись в мою дверь в Москве». Сергей возвращает расположение Саши после болезненного расставания в первом сезоне. Влюблённые готовились к свадьбе, но Сергей попал в аварию и потерял память. Теперь у него новая девушка, а у Саши — новый парень. Будут ли герои в итоге вместе?

Лёгкий сериал можно посмотреть романтичным натурам после тяжёлого трудового дня. В нём много интриг, неожиданных поворотов и сюжетных линий, за которыми будет интересно наблюдать.

30 марта — 2 апреля: «Большой человек», новые серии

© Norm Production

Матвей — обаятельный, но закомплексованный толстяк. Он живёт с мамой и тайно влюблён в красавицу-коллегу по работе. Получив от неё отказ, Матвей решает меняться и знакомится с жёстким тренером Юлей. Она начинает усиленно тренировать парня. Но мама Матвея категорически против его потенциальных отношений с коллегой.

Главные роли в сериале сыграли Роман Попов (последняя роль перед смертью) и Настасья Самбурская. Фильм понравится тем, кто любит лёгкие комедии о преображении с обаятельными героями. А также зрителям, которым интересна динамика отношений «взрослых детей» и их родителей.

1 апреля: «Марти Великолепный», премьера

© A24

Действие происходит в Нью-Йорке в 1952 году. 23-летний амбициозный теннисист Марти Маузер подрабатывает в обувном магазине и копит на поездку в Великобританию. Его мечта — стать первым американцем, победившим на престижном теннисном турнире British Open. Когда начальник уезжает за город, не выплатив зарплату Марти, тот забирает свои заработанные деньги из сейфа. А после бросает работу и отправляется в Лондон за титулом.

Фильм имеет девять номинаций на «Оскар», а Тимоти Шаламе за роль Марти получил «Золотой глобус» как лучший актёр. Драму стоит смотреть поклонникам спортивных драм с дерзким сюжетом. А также тем, кто любит атмосферную ретроэстетику 1950-х.

2 апреля: «Черная графиня», 2-я серия

© «Легио Феликс»

В Москве и Петербурге амбициозный режиссёр Тимур (Юрий Чурсин) ставит спектакль только для одного зрителя. Эксклюзивное шоу стирает грань между реальностью и вымыслом, поэтому от желающих попасть на него нет отбоя. Но во время одного из показов всё идёт не по плану: погибает один из актёров труппы. И теперь уже никто не знает, что в спектакле — выдумка, а что — чистая правда. И какова будет цена собственной жизни.

Необычную картину можно порекомендовать любителям психологических триллеров, мрачных детективных загадок и историй, где невозможно отличить постановку от реальности.

2 апреля: «Время Счастливых», 7-я серия

© Старт Студио

Драма рассказывает историю Марии и Ивана Счастливых сквозь призму трёх десятилетий: от их свадьбы незадолго до развала СССР, через лихие 90-е до амбициозных 2010-х. Супруги проходят через бытовые проблемы, смерть ребёнка, ссоры и измены — всё это превращает их любовь в ненависть и взаимные обиды. Смогут ли Счастливые снова быть счастливы?

Картину оценят зрители, которые любят масштабные семейные саги об отношениях, мелодрамы с элементами детектива и хотят вспомнить атмосферу 1990-х и 2000-х.

2 апреля: «В Хогвартс я не попал», премьера

© «Карелия Фильм»

Первый российский документальный сериал о подростках с невербальным аутизмом. Используя анимацию, создатели дают героям площадку для самовыражения, разрушая стереотипы о диагнозе. Внутренние монологи подростков, мечтающих быть услышанными, озвучивают звезды российского кино: Никита Кологривый, Александра Бортич, Светлана Иванова, Юрий Колокольников и другие.

Сериал обязательно стоит смотреть тем, кто хочет узнать больше об аутизме и готов взглянуть на мир глазами людей, которые не могут говорить, но чувствуют глубже, чем кажется.

2 апреля: «Дополнительное время», премьера

© Наше Кино Продакшн

Сводные братья Женька и Тёма живут под одной крышей и играют в одной хоккейной команде, но не любят друг друга. Однажды они случайно переносятся из настоящего в 1999 год. Там ребята встречают 12-летнего кумира Женьки — будущего звёздного хоккеиста Вадима Шипачёва. Теперь им нужно помочь юному спортсмену поверить в себя. А ещё успеть вернуться назад, чтобы выиграть собственный матч.

Добрый фильм можно посмотреть всей семьёй. Он понравится фанатам спорта и историй о путешествиях во времени, а также тем, кто любит приключенческие проекты о взрослении.

3 апреля: «На льду», 5-я серия

© Russian Code, General Creation

Спустя 10 лет фигуристка Ксения возвращается в родной город. Она хочет узнать правду о гибели своего партнёра по льду Алексея. Устроившись тренером в спортшколу, где когда-то тренировалась сама, Ксения понимает, что директор школы явно в курсе, что произошло с Алексеем.

Картина придётся по душе любителям мрачных спортивных драм с элементами детективных расследований. А также тем, кто хочет узнать правду о том, что скрывается за яркими победами чемпионов.

4 апреля: «Уволить Жору», премьера

© «Вайс фильм», «Централ Партнершип»

Циничный специалист по увольнениям Макс получает задание избавить компанию от талантливого, но инфантильного программиста Жоры. Чтобы выполнить задачу, он втирается в доверие к «жертве». Но всё усложняется из-за красивой сестры Жоры, в которую он влюбляется. Карьерист оказывается перед выбором между гонораром и настоящими чувствами.

Главные роли в комедии исполнили Данила Козловский и Михаил Галустян. Ленту могут посмотреть те, кто любит комедии положений с харизматичными дуэтами, а также истории о дружбе, любви и перевоспитании.

«Постучись в мою дверь в Москве» (18+), «Большой человек» (16+), «Уволить Жору» (18+), «Марти Великолепный» (18+), «Дополнительное время» (18+), «Чёрная графиня» (18+), «Дополнительное время» (6+), «Время Счастливых» (18+), «В Хогвартс я не попал» (6+), «На льду» (18+).

