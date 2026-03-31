«Чёрная графиня»: чем удивит детективный сериал с Юрием Чурсиным

В онлайн-кинотеатре Okko вышел первый эпизод сериала «Чёрная графиня». Это новый проект компании Legio Felix, над которым работала пара режиссёров — Илья Куликов и Иван Корвин. Автор «Рамблера» посмотрел новинку и поделился своими впечатлениями.

О чём сериал

Где-то в глуши стоит усадьба XIX века. Её интерьеры переделали до неузнаваемости. Всё ради уникального иммерсивного спектакля, участником которого может стать один состоятельный гость. В усадьбу прилетает солидный бизнесмен Борис (Кирилл Кяро), которому обычные развлечения уже наскучили, так что хочется чего-то эдакого.

Начинается шоу под названием «Чёрная графиня», которое придумал и разработал харизматичный театральный режиссёр Тимур (Юрий Чурсин). Спектакль в стенах старинной усадьбы ставят уже на протяжении года: труппа давно знает друг друга и сработалась. Более того, актёры прошли сложнейший многоэтапный кастинг и несколько месяцев репетировали. Казалось бы, что может пойти не так?

Действие развивается до тех пор, пока один из актёров не убивает другого. Ружьё, в котором должны были быть холостые патроны, оказалось заряжено боевыми. С этого момента театральная братия сталкивается с хаосом: кто-то продолжает играть пьесу, кто-то убегает в истерике, кто-то бросается за помощью. Быстро становится понятно, что это не перформанс, а реальное убийство.

Череда загадок множится в геометрической прогрессии. Неизвестный (а, возможно, и группа лиц) не только подменил патроны в оружии. Через некоторое время выясняется, что сломан спутниковый телефон (единственный способ связи с внешним миром), сбежал обслуживающий персонал, а тело убитого загадочным образом пропало из холодильника, куда его переместили актёры. Начинается поиск ответов на сложные вопросы: зрителей возвращают в прошлое, когда никто из действующих лиц ещё не попал в ловушку старинной усадьбы.

Кое-кто вспоминает историю этого места. Оказывается, когда-то в этом доме замуровали заживо графиню, которая сошла с ума после смерти мужа и двух детей. Теперь, согласно легенде, она мстит всем, кто превращает её дом в аттракцион для развлечений. После это в коридорах некоторые из актёров замечают странные тени и силуэт той самой женщины — то ли привидение, то ли галлюцинация. В каждой серии один из героев умирает при весьма странных обстоятельствах. Градус напряжения растёт, а разгадок всё нет.

Кто придумал и снял

«Чёрная графиня» — новый проект кинокомпании Legio Felix, известной по сериалам «Полицейский с Рублёвки», «Мылодрама» и «Отмороженные». Режиссёрами выступили основатель Legio Felix Илья Куликов и постановщик Иван Корвин, который участвовал в создании первого сезона сериала «Струны» и документальной картины о молодых бездомных людях London You Do Not Know Me.

Над сценарием Илья Куликов работал вместе с Варварой Морозовой («Добрый доктор»). Премьера состоялась на фестивале контента стриминговых платформ Original+. «Чёрная графиня» взяла две награды — за сценарий и за «небанальное сочетание истории и современности».

Сильные стороны

В сериале отлично работает классическая жанровая формула «группа людей оказывается в замкнутом пространстве». В случае с «Графиней» она украшена закрученной детективной загадкой, а также узнаваемыми разговорами о тонкостях и сложностях профессии актёра (в данном случае не суть важно, кино или театра). Благодаря замкнутому пространству естественным образом знакомые превращаются в подозреваемых.

На протяжении четырёх эпизодов зритель не узнает даже имени возможного антагониста — создатели качественно тянут время и не раскрывают даже половины секретов. Каждый эпизод поднимает градус напряжения неторопливо, но последовательно. Впрочем, некоторые разгадки всё-таки проступают наружу — в первую очередь исходя из прошлого участников шоу, омрачённого тайнами и недоговорённостями.

Куликову и Корвину удаётся не перетянуть «гайки» мультижанровости. Здесь детективная интрига, мистические вкрапления и психологическая глубина — всё в более-менее равных пропорциях. Никто из героев не тянет одеяло на себя, в том числе гость этого шоу, бизнесмен в исполнении Кяро. Аккуратно подобраны актёры, которым предстоит обыгрывать драму вокруг «тёмной стороны» профессии. Олег Васильков, Марина Калецкая, Евгений Серзин, Евгений Кананыхин — новые лица для избалованного стриминговым контентом зрителя.

«Чёрная графиня» — один из немногих сериалов, который честно и прямо говорит о проблемах актёрского цеха. Всё, начиная от низких гонораров до банальной невостребованности и абьюзивных отношений «актёр — режиссёр», отражается в разговорах героев. Флешбэки, предшествующие заключению в усадьбе, дают отличное представление, на что были готовы люди ради попадания в иммерсивное шоу. Отличная метафора индустрии, в которой грань между личным и профессиональным отсутствует.

Слабые стороны

«Чёрной графине» не хватает самобытности. Формат «незнакомцы взаперти» зрители уже могли видеть в сериалах «Колл-центр», «Игра на выживание», «Калимба» и других проектах. Авторы это понимают и потому делают много отсылок и референсов к другим похожим российским и зарубежным сериалам, из-за этого теряется детективная сюжетная линия.

Куликов и Корвин часто меняют интонацию проекта. Они то погружают зрителя в триллер со ставкой уровня «жизнь», то отправляют в прошлое героев, которое наполнено стилизацией под современность, актёрскими тусовками и штампами. В одной сцене всецело сопереживаешь героине, заблудившейся в коридорах усадьбы. В другой об этой девушке легкомысленно шутят — и страх сменяется неловким смехом.

К третьей-четвертой серии зритель уже может угадать, что и с каким героем будет происходить дальше. Например, что случится с актёром-неудачником, чем обернётся стычка красавицы и актёра-альфы или как будут развиваться отношения молодой пары. Первой половине сериала не хватает ярких и неожиданных поворотов сюжета, в которых персонажи начнут вести себя не так, как им положено согласно логике.

Стоит ли смотреть

Судя по первой половине, «Чёрная графиня» — точно собранный жанровый аттракцион. Ещё одно высказывание о закрытых пространствах, за ширмой которых происходит нечто страшное и загадочное. Сериал пытается говорить о болевых точках индустрии — тут и актёрская уязвимость и бесправие, и режиссёрский абьюз и вседозволенность, и, наконец, запрос аудитории на контент такого рода.

Сериал уверенно работает в заданном создателями формате. Первая половина сезона оставляет лёгкое послевкусие тревоги и несколько этически сложных вопросов о границах дозволенного и мотивах антагонистов. Здесь есть и немного от детективов Агаты Кристи, и немного от сериала «Игра в кальмара».

