Исакова в фантастике, Кидман в комедии: какие сериалы выходят в апреле

В апреле на стримингах выйдут сразу несколько проектов с сильными и яркими женскими персонажами. Виктория Исакова столкнётся с неизвестным в фантастическом триллере «Радар», а Оксана Акиньшина будет вспоминать детство в детективе «Отпечатки». А Эль Фэннинг и Николь Кидман в комедийной драме «У Марго проблемы с деньгами» расскажут о нетривиальном заработке. В обзоре «Рамблера» — главные релизы в российских и зарубежных онлайн-кинотеатрах.

«Радар»

Фантастический сериал «Радар» по мотивам книги Александра Мирера «Главный полдень» расскажет о запутанной истории конца 1980-х годов, которую перенесут на экран Виктория Исакова, Владислав Абашин, Александр Ильин — младший и другие.

Это история о маленьком советском городке, рядом с которым падает загадочный объект. На его поиски направляются энтузиасты-школьники Лёха, Толя и Сёма. Они мечтают о том, что станут знаменитыми, а на деле обнаруживают что-то очень странное.

Один из ребят теряется, кто-то из местных контактирует с неизвестным, а после в окрестностях начинают происходить подозрительные события. Окружающие героев люди начинают вести себя неестественно. Школьникам придётся столкнуться с неопознанными вещами, разобраться, почему окружающие ведут себя странно и обладают сверхъестественными способностями.

Сериал выйдет на Okko в апреле, дату релиза объявят позже.

«Отпечатки»

В детективном триллере «Отпечатки» Оксана Акиньшина перевоплотилась в следователя, которая вынуждена искать преступника и вспоминать тайны своего прошлого.

Действие сериала начинается в небольшом городке Заречный — там происходит сразу несколько загадочных убийств. В населённый пункт приезжает следователь Яна, которая когда-то жила здесь. Теперь ей предстоит не только найти преступника, но и разобраться с собственным прошлым: Яну с Заречным связывают травматичные воспоминания детства.

Создатели проекта стараются не использовать классические приёмы жанра, а идти от обратного. Так, место действия — не таинственный мрачный город, а солнечный. На первый план выходит не столько хтонь, сколько атмосфера и эстетичный минимализм провинции.

Режиссёром стал Сергей Филатов, который уже работал с Акиньшиной в сериале «Бар “Один звонок”». В проекте также сыграли Дмитрий Чеботарёв, Анна Богомолова, Евгений Санников, Полина Кутепова и другие.

Проект выйдет в онлайн-кинотеатре КИОН 1 апреля.

«Искусство соблазна»

Второй сезон авантюрной комедии «Искусство соблазна» с Лизой Моряк, Анной Глаубэ и Ольгой Смирновой удивит зрителей новыми сюжетными поворотами.

Действие происходит через год после закрытия агентства Анфисы по соблазнению мужчин. Героиня сменила имя, её подруга София переехала из города в далёкую деревню, а Милена стала продюсером и занялась шоу, в котором говорят об отношениях.

Но затем к Анфисе за помощью обращается её бывшая однокурсница, с которой некрасиво поступил экс-супруг. Три главные героини вновь объединяются, чтобы помочь женщине и разобраться в семейной драме. Они выясняют, что за мужчиной стояла компания, которая продвигает интересы своих клиентов с помощью компромата и других незаконных методов.

В сериале также снялись Кирилл Дыцевич, Ангелина Добророднова, Полина Воронина, Матвей Лыков.

Проект вышел на Иви 2 апреля.

«Заветы»

Спин-офф и сиквел популярного сериала «Рассказ служанки» под названием «Заветы» снят по одноимённому роману Маргарет Этвуд, который получил Букеровскую премию в 2019 году.

Действие происходит через полтора десятилетия после финала «Рассказа служанки». История будет рассказана с трёх точек зрения: уже известной зрителям тётки Лидии, а также двух девушек: Агнес, которая выросла в Гилеаде, и Дейзи — за его пределами. Дейзи, которая не слишком знакома с местными порядками, прибывает в своеобразную школу-интернат, в котором его обитательниц готовят к будущей роли служанок.

История взросления героинь будет включать в себя принудительные браки, попытки контроля со стороны воспитательной системы, моральные травмы и не только. Но это лишь сподвигнет их к сопротивлению.

Главные роли сыграли Чейз Инфинити, Энн Дауд, Люси Холлидей.

Премьера состоится на Hulu 8 апреля.

«Страх над Невой. Огненный круг»

Продолжение детективного триллера с Антоном Хабаровым и Андреем Фроловым расскажет о ритуальных преступлениях, которые произошли в Ленинграде в 1970-х годах.

Главные герои, майор Владимир и капитан Егор, должны будут раскрыть несколько странных убийств, связанных с изощренными жертвоприношениями. Герои обнаружат, что за всем этим стоит древний языческий культ огнепоклонников .

Проект выйдет на Иви 9 апреля.

«Дерзость»

Комедийная драма с элементами триллера «Дерзость», в которой сыграли Билли Магнуссен, Сара Голдберг, Зак Галифианакис, расскажет про недостатки жизни богатых магнатов.

Действие происходит в Кремниевой долине, когда случается утечка данных в большой технологической компании. Деятельный владелец этого бизнеса Дункан и его психолог Джоанн должны как-то разрешить возникший кризис. Для этого они связываются с магнатом Карлом, но переговоры идут не по плану. Теперь Дункану придётся идти на разного рода ухищрения, чтобы восстановить репутацию.

За сценарий истории отвечал Джонатан Глэтцер — ранее он работал над проектами «Лучше звоните Солу» и «Наследники».

Релиз сериала намечен на 14 апреля на «Амедиатеке».

«У Марго проблемы с деньгами»

Эль Фэннинг и Николь Кидман снова встретятся на экране в комедийной драме «У Марго проблемы с деньгами». Экранизация одноимённого романа Руфи Торп расскажет о двадцатилетней Марго, которая забеременела от своего профессора колледжа. Тот отказался брать на себя ответственность, и Марго стала матерью-одиночкой.

Чтобы обеспечить себе достойное существование, она заводит аккаунт на OnlyFans и неожиданно становится популярной. Что ещё более неожиданно, известность Марго помогают обрести советы её собственного отца, который занимается реслингом.

Шоураннером проекта выступил автор «Большой маленькой лжи» Дэвид Э. Келли, а роль матери Марго исполнила его супруга Мишель Пфайффер.

Сериал выйдет на Apple TV 15 апреля.

«Очень странные дела: Истории из 85-го»

Фанатов «Очень странных дел» порадуют очередными новыми материалами в проекте «Очень странные дела: Истории из 85-го» — на этот раз речь пойдёт про события зимы в середине 1980-х, между действиями второго и третьего сезона основного проекта.

Этот анимационный сериал расскажет про то, как главные действующие лица, среди которых Одиннадцать, Майк, Уилла Лукас, Дастин и Макс, собираются вместе, чтобы разгадать паранормальную загадку. В городе Хоукинсе появляются монстры из параллельного измерения, а герои должны будут противостоять им.

Оригинальный каст ждать не стоит, но исполнительными продюсерами выступают Эрик Роблес, братья Дафферы, Шон Леви.

Сериал выйдет на Netflix 23 апреля.

