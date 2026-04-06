Снигирь мстит мужу, Ефремов спасает оленей: яркие киноновинки недели

Каждую неделю на Okko выходят фильмы и сериалы, от которых невозможно оторваться. На этой неделе, с 6 по 10 апреля, Никита Ефремов крестит оленеводов-язычников на Крайнем Севере, Юрий Чурсин ставит смертельный спектакль, а Юлия Снигирь подсыпает яд Павлу Деревянко. Эти и другие новинки можно посмотреть по подписке СберПрайм.

6–9 апреля: «Постучись в мою дверь в Москве», 2-й сезон, новые серии

События сериала по мотивам турецкого ромкома «Постучись в мою дверь» набирают обороты. Сергей Градский вернул возлюбленную Сашу после болезненного расставания в первом сезоне, и дело шло к свадьбе. Но затем герой потерял память и начал встречаться с другой девушкой. Саша сыграла фиктивную свадьбу с другим молодым человеком. Теперь к Градскому вернулась память и ему предстоит вновь бороться за сердце любимой.

Ромком стоит смотреть всем, кто любит многосерийные истории о любви с закрученным сюжетом, интригами и разноплановыми персонажами.

6–8 апреля: «Большой человек», новые серии

Добрый и искренний парень с лишним весом Матвей тайно влюблён в коллегу по работе Свету. Для девушки он лишь друг, поэтому герой решает кардинально изменить себя: садится на диету и идёт в фитнес-зал. Там он встречает тренера Юлю с суровым характером. Сначала она считает его очередным неудачником, но позже понимает: у Матвея есть сила воли, чтобы добиться цели.

Весёлая комедия поможет разгрузить голову после тяжёлого рабочего дня. Она понравится тем, кто любит истории о преображении главного героя и фитнес-драмы с романтической линией.

6 апреля: «Цинга», премьера

Действие в мистическом триллере происходит в начале 1990-х годов. Послушник Фёдор вместе со священником Петром отправляется на Крайний Север, чтобы крестить местных оленеводов-язычников. Когда на стадо нападают волки, кочевники соглашаются принять крещение в обмен на спасение оленей. Послушнику предстоит не только проявить себя как проповедник, но и справиться с личным кризисом веры.

Необычный мистический триллер будет интересно посмотреть людям, интересующимся религиозной тематикой. Любители сурового северного колорита и поклонники Никиты Ефремова, который сыграл главную роль, также оценят картину.

7 апреля: «Холодное сердце», премьера

Фэнтези со звёздами «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никитой Кологривым и Славой Копейкиным. В удалённой от города полупустой деревне живёт Снегурочка, которая сводит с ума молодых людей. На зимние каникулы домой возвращается столичный диджей Лель. Снегурочка влюбляется в него, но получает отказ. И для неё это оказывается страшнее всего на свете.

Фильм «Холодное сердце» можно порекомендовать поклонникам романтических драм с элементами фольклора и магического реализма, а также тем, кто любит истории о неразделённой любви.

9 апреля: «Чёрная графиня», 3-я серия

В Москве и Северной столице амбициозный постановщик Тимур (Юрий Чурсин) создаёт спектакль только для одного зрителя, билет на который стоит баснословных денег. Постановка стирает грань между реальностью и вымыслом, такое шоу по нраву избалованным богачам. Во время одного из представлений погибает член труппы. И с этого момента все члены команды и зрители оказываются втянуты в череду пугающих событий.

Ленту можно рекомендовать тем, кто увлекается психологическими триллерами, мрачными детективными ребусами и сюжетами, где грань между сценой и реальностью полностью исчезает.

9 апреля: «Время Счастливых», финал

Семейная сага о Марии и Иване Счастливых подходит к концу. Вместе герои пережили рождение тройни незадолго до распада СССР, голодные 1990-е и денежные 2010-е. Гибель ребёнка, измена Ивана, взаимные упрёки и претензии превратили когда-то счастливые отношения в ненависть и боль. Удастся ли Счастливым вновь обрести гармонию, зрители узнают совсем скоро.

Картина хорошо передаёт дух 1990-х и 2000-х годов. Сериал придётся по душе тем, кто хочет вспомнить эти времена, а также поклонникам проектов про взаимоотношения и мелодрам с детективным подтекстом.

9 апреля: «Сказка о царе Салтане», премьера

Масштабная экранизация сказки Александра Пушкина от режиссёра Сарика Андреасяна. Царь Салтан берёт в жёны простую девушку Аннушку. Вместе с ней во дворец переезжают её сёстры и мачеха. Когда царь уезжает в поход, Аннушка рожает сына и пишет письмо мужу. Но сёстры подменяют письмо и обманом сажают царицу с сыном в бочку и сбрасывают в океан. Герои выживают и оказываются на волшебном острове.

Сказка получилась очень яркой и красочной, так что её обязательно оценят юные зрители. Картину можно посмотреть всей семьёй и вспомнить любимые сказки Пушкина.

9 апреля: «Калевала: Первый викинг», премьера

Действие в мрачном фэнтези происходит в XII веке в Северной Карелии. Между кланами Калерво и Унтамо вспыхивает кровавая вражда. Люди из Унтамо уничтожают деревню врага, а сына вождя Куллерво забирают в рабство. Через много лет Куллерво встречает выживших воинов своего рода и узнаёт страшную правду. Одержимый жаждой справедливости, герой встаёт на путь мести.

Картина понравится любителям сурового исторического фэнтези. Зрители, ценящие атмосферу древних легенд, природу Севера, брутальные сражения и драмы о становлении героя, также оценят этот фильм.

9 апреля: «13 дней, 13 ночей», премьера

Французская военная драма, получивший премию «Сезар» за лучший монтаж. Сюжет разворачивается в Афганистане в августе 2021 года. После вывода американских войск талибы готовятся штурмовать Кабул. Сотни людей ищут убежище на территории французского посольства, которое охраняет местный спецназ во главе с Мохаммедом. Мохаммед вместе с боевыми товарищами решает вывезти людей в аэропорт на автобусах через охваченный хаосом город.

Фильм стоит посмотреть любителям военных драм, остросюжетных триллеров и историй о человеческом мужестве. А также зрителям, интересующимся событиями в Афганистане 2021 года.

9 апреля: «Кто-то должен умереть», премьера

Две семейные пары приезжают на выходные в загородный дом. Супруга одного из мужчин Юлия (Юлия Снигирь) узнаёт, что её муж (Павел Деревянко) изменяет ей с женой друга (Аглая Тарасова). Обманутая женщина подсыпает яд в напитки неверного супруга и его любовницы. Чтобы получить противоядие, изменщикам предстоит доказать, что их связь — не просто интрижка, а настоящие чувства.

Фильм может понравиться любителям напряжённых психологических триллеров, историй о мести и семейных драм с неожиданными поворотами.

10 апреля: «На льду», 6-я серия

Спустя десятилетие фигуристка Ксения возвращается в родной город, чтобы выяснить обстоятельства гибели своего бывшего партнёра по льду Алексея. Устроившись в ту самую спортшколу, где когда-то тренировалась сама, героиня быстро понимает, что местный директор явно знает больше, чем говорит о случившейся трагедии.

Лента придётся по душе поклонникам остросюжетных спортивных драм с детективной составляющей. Также её стоит смотреть тем, кто хочет узнать о закулисье спорта высоких достижений.

10 апреля: «Ну, погоди! Каникулы», 4-й сезон, новые серии

Волк и Заяц возвращаются с каникул и идут в школу. Заяц становится отличником, а Волк — двоечником. В школе они встречают новых друзей, попадают в комичные и не очень ситуации и продолжают ссориться друг с другом. Но когда случается настоящая беда, герои объединяются для помощи ближнему.

Мультсериал по мотивам советского мультика обязательно нужно посмотреть всей семьёй. Будет интересно понаблюдать, как изменились любимые герои и какие приключения ждут их впереди.

«Постучись в мою дверь в Москве» (18+), «Большой человек» (16+), «Цинга» (18+), «Калевала: Первый викинг» (18+), «Холодное сердце» (16+), «Чёрная графиня» (18+), «Сказка о царе Салтане» (6+), «Время Счастливых» (18+), «Ну, погоди! Каникулы» (6+), «На льду» (18+), «Кто-то должен умереть» (18+), «13 дней, 13 ночей» (18+).

