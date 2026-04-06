29 апреля в Okko состоится премьера политического детектива «Берлин’23»

В центре сюжета — работа российских дипломатов и сотрудников спецслужб, которые обеспечивают безопасность страны в период острого политического кризиса.

29 апреля в онлайн-кинотеатре Okko состоится премьера политического детектива «Берлин’23», который является продолжением сериала «Варшава’21». Действие нового проекта развернётся в столице Германии.

Сюжет картины такой. В Берлин после высылки отечественных дипломатов прибывает Вячеслав Васильев (Дмитрий Миллер) — опытный кризис-менеджер, двумя годами ранее успешно выполнивший миссию в Варшаве. Ему предстоит наладить работу опустевшего посольства и постараться предотвратить назревающий глобальный конфликт в Европе. Как и в Польше, в Германии его напарником становится оперспецслужб Сергей Ненашев (Дмитрий Куличков). Васильев отвечает за дипломатию, Ненашев действует в роли нелегала. Их прежние разногласия остались в прошлом: они сработались, к тому же Васильев благодарен коллеге за спасение дочери.

По данным российской стороны, министр обороны Германии Беккер тайно от собственного кабинета готовит арсенал и наёмников для участия в войне против России. Рискуя жизнью и репутацией, Ненашев и Васильев пытаются раскрыть заговор западных спецслужб и не допустить открытия ещё одного тотального фронта против России.

Режиссёрское кресло сиквела занял Всеволод Аравин, известный зрителям по детективу «След» и российской адаптации турецкого хита «Постучись в мою дверь в Москве». Оператором-постановщиком выступил Антон Костромин, работавший над приквелом «Варшава’21». Сценарий написали Виктор Согомонян и Михаил Волобуев, они же выступили генеральными продюсерами проекта.

В сериале снимались: Дмитрий Миллер, Дмитрий Куличков, Сергей Гузеев, Юрий Беляев, Ольга Ломоносова, Игорь Хрипунов, Александр Доронин, Дмитрий Ульянов, Виктория Малекторович и другие.

По замыслу создателей, цикл политических детективов «Варшава’21» и «Берлин’23» призван познакомить зрителей со всеми тонкостями сложной работы российских дипломатов и спецслужб, а также показать разные взгляды на актуальные мировые события.

Окко записал новый выпуск подкаста «Художественный смысл» о сериале «Встать на ноги»