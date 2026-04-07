Okko приступил к съёмкам лирической комедии «Уехать нельзя остаться»

Главные роли в проекте исполнят Евгений Цыганов, Юлия Александрова, Любовь Аксёнова и Леонид Бичевин.

© Okko

Стриминговый сервис Okko совместно с продюсерским центром Originals Production, кинокомпаниями Lookfilm и «Место силы» запустил производство 12-серийной лирической комедии «Уехать нельзя остаться».

Центральный персонаж сериала — терапевт районной поликлиники Станислав Виноградов (Евгений Цыганов), уже девять лет участвующий в лотерее на получение грин-карты в Америку. Однажды в его кабинет приходит сотрудник спецслужб (Леонид Бичевин) и предлагает на законных основаниях перебраться в Штаты под легендой о собственной гибели. Станислав, уставший от вечно недовольной супруги (Юлия Александрова) и равнодушной дочери-подростка (Анна Ковалёва), после недолгих раздумий соглашается. Однако по мере приближения отъезда он всё острее осознаёт, что на самом деле хочет остаться на родине и вернуть себе жизнь, которая вдруг обрела для него смысл.

© Okko

Режиссёрское кресло заняла Мария Шульгина, известная по сериалам «Почка» и «Любовь без размера». Оператором выступил Николай Ермолаев, работавший над адаптацией «Постучись в мою дверь в Москве». Продюсерами проекта стали Александр Плотников, Анна Тихонова, Александр Сысоев, Сергей Шишкин и Гавриил Гордеев.

Помимо ведущих актёров — Евгения Цыганова, Юлии Александровой, Любови Аксёновой и Леонида Бичевина, в сериале снялись Ольга Румянцева, Анна Ковалёва, Алексей Ведерников, Галина Мельник и Евгений Ганелин.

Режиссёр Мария Шульгина, чьи слова приводятся в пресс-релизе Okko, призналась, что выросла на американских фильмах и мультфильмах, которые всегда манили её как контраст с российской культурой. Вместе со сценаристом Лизой Тихоновой они решили поразмышлять на тему переезда и немного «поиздеваться над собой». Постановщица подчеркнула, что Евгений Цыганов идеально передаёт суть рефлексирующего русского человека — тонкого, ранимого, уязвимого и при этом мечтательного.

© Okko

Актёр Евгений Цыганов, чьи слова также приводятся в пресс-релизе, отметил, что изначально подумал, что эта роль для него нетипична и написана как будто под другого артиста. Но, поддавшись на уговоры режиссёра, решил попробовать исполнить персонажа и ни разу не пожалел. Цыганов назвал работу актёрским вызовом в поиске баланса между комедийным началом и серьёзными темами, ведь его герой часто оказывается в драматичных и одновременно нелепых ситуациях, отражающих абсурдность жизни.

Юлия Александрова, чьи слова приводятся в пресс-релизе, назвала историю правдивой и документальной — о семье, настолько уставшей, что её члены почти превратились в бесполых существ. Актриса призналась, что получила огромное удовольствие от работы с режиссёром и партнёром по съёмочной площадке.

Когда сериал выйдет в прокат, пока не сообщается.

Срочно подпишитесь на «Рамблер» в Max! Так мы останемся на связи даже в нестабильные времена.

