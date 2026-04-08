Okko приступил к съёмкам второго сезона комедийного сериала «Избранный»

Okko и студия MEM Cinema Production при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») запустили производство второго сезона комедийного сериала «Избранный». Режиссёром продолжения выступил Александр Потапов, известный по работам над проектами «Сеструха», «СашаТаня» и «Юность». За операторскую работу отвечает Вильдан Оскаров («По-братски», «Лето.Город.Любовь»), художником-постановщиком стал Александр Улицкий. Продюсерами проекта назначены Таймураз Бадзиев, Давид Цаллаев, Халед Юсеф, Сергей Шишкин, Гавриил Гордеев и Светлана Сонина.

К своим ролям в комедийном сериале вернулись исполнительи главных ролей Илья Лыков, Ольга Лерман, Дмитрий Смолев а также Александр Лыков, Светлана Камынина, Инга Оболдина и Камиль Ларин. К актёрскому составу также присоединились Ольга Дибцева, Анатолий Кот, Борис Хвошнянский, Борис Каморзин и Андрей Федорцов.

По сюжету нового сезона Олег Тяпин (Илья Лыков) стал уважаемым депутатом, но с нетерпением ждёт окончания срока, чтобы вернуться к науке. Построенный в Глебове аэрокосмический завод не может запуститься в полную силу из-за острой нехватки квалифицированных кадров — учёные уходят в частный бизнес или переезжают за границу. Попытки Тяпина привлечь внимание коллег к этой проблеме натыкаются на непонимание: у депутатов в предвыборный период другие приоритеты.

Друзья убеждают героя, что в одиночку ему ничего не изменить, и он решает создать собственную партию «Знание — сила». Тем временем в личной жизни Тяпина возникает новое испытание: в их с Ингой (Ольга Лерман) семью вторгается бывший муж женщины. К тому же он занимается переманиванием молодых учёных для зарубежных работодателей.

Режиссёр Александр Потапов, чьи слова приводятся в пресс-релизе Okko, признался, что поначалу не понимал, что может быть смешного в политике, но когда получил сценарий, осознал, что это «очень даже весело». По его словам, через призму комедии и образ главного героя зритель сможет заглянуть за кулисы политической жизни, хотя в центре повествования остаются человеческие взаимоотношения и любовь.

Исполнитель главной роли Илья Лыков в том же пресс-релизе рассказал, что в продолжении его персонаж пытается решить проблемы на заводе, связанные с нехваткой кадров и угрозой закрытия предприятия. Актёр также пообещал, что в новом сезоне герой лишится одного из главных своих атрибутов — усов.

Ольга Лерман, играющая Ингу, отметила, что её героиня стала мягче и женственнее: если в первом сезоне она была карьеристкой, то теперь искренне хочет помочь мужу. Актриса добавила, что второй сезон кажется ей более смешным, чем предыдущий, а шутки стали тоньше и изящнее.

Генеральный продюсер Давид Цаллаев, чьи слова приводятся в пресс-релизе Okko, признался, что зритель принял первый сезон гораздо выше ожиданий, и создателям приятно осознавать, что их труд получил высокий отклик. Во втором сезоне, по его словам, авторы добавили героям внутреннего развития, сохранив при этом комедийную составляющую. Цаллаев выразил уверенность, что продолжение будет не менее увлекательным для зрителей, чем первый сезон.

