«Отпечатки»: разбираем новый детектив о детдоме с Оксаной Акиньшиной

В онлайн-кинотеатре Кион можно посмотреть сериал «Отпечатки» с Оксаной Акиньшиной и Дмитрием Чеботарёвым в главных ролях. История, над которой работал режиссёр Сергей Филатов («Урок», «Бар “Один звонок”»), разворачивается в городке Заречный. Автор «Рамблера» рассказывает, как женщина-полицейский расследует убийства своих знакомых, с которыми росла в одном детдоме.

Что происходит в сериале

Муж кричит на жену, а дети прячутся от родительской ссоры в шкафу. Казалось бы, ничем не примечательный эпизод, но скандал заканчивается убийством. Спустя пару монтажных склеек зрителям показывают тела жены и двух её детей. Главный подозреваемый муж (Иван Фоминов): соседи слышали крики, он первый, кто выскочил из подъезда и куда-то побежал.

Следователь Яна (Оксана Акиньшина) случайно сталкивается с этим мужчиной в баре, вместе они проводят ночь. Узнав, что их связывает общее «баторское» прошлое в Заречном («батор» — детский дом на языке воспитанников), она решает разобраться, действительно ли он убил свою семью. Вместе с капитаном местной полиции Денисом (Дмитрий Чеботарёв) они выслеживают подозреваемого, чтобы поговорить с ним, но в итоге его убивают во время задержания.

Оказывается, некоторое время назад другой воспитанник «батора» похожим образом убил членов своей семьи. Это также случилось в Заречном, но связь между этими кейсами уловила только Яна. Всё крутится вокруг «батора», который давным-давно закрыт: директор ушла на пенсию, а одна из воспитательниц (Полина Кутепова) пошла вверх по карьерной лестнице и заняла пост мэра города. Яне предстоит распутать сложный клубок из прошлого, а заодно разобраться с собственной приёмной семьёй, которая когда-то забрала её из «батора».

Кто придумал и снял

«Отпечатки» — новый проект «ON студии» (бывш. Kionfilm), внутреннего подразделения онлайн-кинотеатра, который занимается выпуском оригинальных проектов. Сценарий «Отпечатков» написали Никита Кукарцев («Любовь по найму») и Калерия Демина («Струны») — молодые авторы с (пока ещё) небольшим послужным списком, но явно c твёрдой рукой.

Режиссёром сериала выступил Сергей Филатов — неоднократный лауреат кинофестиваля «Короче», который от короткометражных зарисовок в 2022-м перешёл к сериалам. За прошедшие годы из-под его «крыла» вышли «Оливье и роботы» (Иви), «Бар “Один звонок”» (Кион) и «Урок» (Okko) — проекты разного уровня успешности, жанра и формата. Премьера сериала «Отпечатки» состоялась на фестивале онлайн-кинотеатров «Новый сезон» в 2025 году.

Сильные стороны

Безотказно работает актёрская химия, которая рождается при первой же встрече Акиньшиной и Чеботарёва. В течение первых трёх серий между героями мелькает столько искр, что впору предполагать развитие романтической линии, но пока никаких явных предпосылок к этому нет. Персонажи, каждый с собственными скелетами в шкафу, вместе выглядят единым механизмом, хотя поначалу ругаются и спорят, будто проверяют терпимость друг друга.

Впечатляет сериал и с точки зрения визуала. Провинциальный Заречный не выглядит унылым и серым — в городе много солнца и контрастов. Рядом с ухоженными и чистыми улицами двор, где на детской площадке пьют и дерутся маргиналы. После живописных панорамных кадров могут показывать мрачные подъезды, где скрывается опасность.

Камера «любит» длинные проезды по городским кварталам и шоссе (из кабины автомобиля с теми же Акиньшиной и Чеботарёвым) — вполне сознательные отсылки к классике скандинавского нуара. При этом действие «Отпечатков» вполне отчётливо происходит в постсоветской России — с узнаваемой архитектурой, градусом уныния, который сквозит в диалогах обычных героев, и уровнем пафоса персонажей, которые стоят во главе местной власти.

Филатов старается сбалансировать повествование, то и дело обращаясь к прошлому героев. «Перемещение» на -цать лет назад происходит визуально изысканным способом, напоминающим механизм путешествия во времени. Сериал без стеснения показывает тёмные страницы истории «батора» — с абьюзом воспитателей, избиениями в туалетах, детским «карцером» и манипуляциями во время общения с потенциальными приёмными родителями.

Авторы демонстрируют, как институциональное насилие в детстве отражается на повзрослевших воспитанниках «батора». Не замалчивают «Отпечатки» и системную ответственность, которую несут все участники событий. Никто не выходит из воды сухим — ни детдомовцы, ни воспитатели, ни дирекция, ни чиновники. Кто-то спился, кто-то сел, кто-то умер. Одни ходят на терапию, другие в церковь, у каждого на сердце свой груз.

Слабые стороны

Нельзя не отметить параллель с сериалом «Настоящий детектив», которым создатели явно вдохновлялись, пусть даже бессознательно. Здесь, как и в американском проекте, есть два полицейских, которые являются противоположностями друг друга, у обоих травмированное прошлое. А кроме того, им нужно раскрыть загадочное и запутанное дело, иначе начальство будет недовольно. Но вторичность есть у многих детективных сериалов.

В визуальных решениях тоже прослеживается вторичность, будь то ночные трассы, туманные улицы или зловещий город, что таит секреты. Операторы действовали по отработанной и комфортной для себя схеме. Но некоторые зрители от такой картинки могут заскучать.

Сценарий сериала местами выглядит чрезмерно драматичным. Некоторые эпизоды кажутся искусственно сконструированными — в частности, встреча Яны с приёмной матерью, от которой девушка бежит не в состоянии вымолвить ни слова. Интенция сопереживания рождается как бы из-под палки: зритель даже не подозревает (на момент первых трёх серий), что произошло в жизни этих женщин, но сериал уже надламывает стержень эмпатии.

Несмотря на приписку «основано на реальных событиях» и обращение к интересной и важной теме системного насилия над воспитанниками детских домов, «Отпечатки» выдерживают некоторую дистанцию. Да, с одной стороны, это разумно. Но всё же хочется, чтобы проект не сглаживал острые углы и неудобные элементы, которые касаются государственной системы, допустившей произошедшее.

Стоит ли смотреть

«Отпечатки» — атмосферный жанровый проект, который вдохновляется другими известными проектами. Здесь крепкий актёрский дуэт, участники которого поднимают редкую для отечественных онлайн-кинотеатров тему и хотят серьёзно о ней поговорить.

Для тех, кто любит мрачные истории, событие которых разворачивается в провинции, где человек человеку — не друг, а волк, «Отпечатки» могут стать приятным открытием. Хочется верить, что темп и энергия сохранятся до конца сезона, как и интерес к поднимаемой теме.

