Завершились съёмки детективной драмы «Пустая комната» с Анной Михалковой

Онлайн-кинотеатр Okko, компания «Место силы» и продюсерский центр Originals Production объявили о завершении съёмок восьмисерийной детективной драмы с элементами триллера «Пустая комната». Главные роли в проекте исполнили Светлана Иванова, Анна Михалкова и Елизавета Базыкина.

Главная героиня «Пустой комнаты», 40-летняя Полина (Светлана Иванова), страдает от антероградной амнезии. Каждый новый день для женщины начинается с мучительного осознания: её дочь Тая (Вера Ожаренкова) бесследно исчезла. Но Полина не хочет верить в худшее. Несмотря на свою болезнь, она ведёт дневник, где восстанавливает хронологию произошедшего. Постепенно у матери крепнет подозрение, что потеря ребёнка не случайна, а близкие люди о чём-то умалчивают.

Автором сценария выступила Мария Меленевская («Далёкие близкие», «Престиж»), а режиссёром — Василиса Кузьмина («Ника»). За операторскую работу отвечал Матвей Ставицкий. Продюсерами проекта стали Александр Сысоев, Сергей Шишкин и Гавриил Гордеев.

Помимо трёх актрис, исполняющих центральные роли, в сериале снялись Вера Ожаренкова, Леонид Бичевин, Пётр Фёдоров, Валерий Капустин, Александр Фисенко, Риналь Мухаметов и другие. Дата выхода проекта будет объявлена дополнительно.

Вышли финальные эпизоды семейной драмы «Время Счастливых»