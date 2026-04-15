«Пацаны»: разбираем финальный сезон нашумевшего супергеройского шоу

На Prime Video доступны первые эпизоды пятого — финального — сезона сериала «Пацаны». Супергеройское шоу возвращается с долгожданным продолжением после двухлетнего перерыва. Автор «Рамблера» рассказывает, почему сериалу режиссёр Эрика Крипке удаётся удерживать зрительское внимание вопреки всеобщему падению интереса к кинокомиксам.

О чём сюжет

В 2019 году состоялась премьера «Пацанов». В конце десятых кинокомиксы были на пике популярности. «Мстители: Финал» ставили рекорды по кассовым сборам, а планы киновселенной Marvel были расписаны на долгие годы вперёд. На волне интереса к жанру и появились «Пацаны» — один из самых радикальных и безумных супергеройских сериалов современности.

В многосерийном шоу люди с суперсилами предстали не спасителями в ярких трико, а отъявленными мерзавцами и социопатами, больше переживающими за личный бренд, а не за жизни невинных. Противостоять супергероям вызвался отряд простых смертных под предводительством Уильяма Бутчера (Карл Урбан) — такого же негодяя с тягой к саморазрушению.

Масштаб шоу рос от сезона к сезону. Стартовав как ревизионистский сериал, высмеивающий все штампы супергероики, к финалу «Пацаны» окончательно трансформировались в едкую сатиру на современное общество, а жестокий междусобойчик — в полномасштабную войну.

Действие пятого сезона берёт начало спустя год после событий четвёртого. Обезумевший Хоумлендер (Энтони Старр) подмял под себя американское правительство и строит собственное полицейское государство с суперлюдьми во главе. Неугодных режиму отправляют в концентрационные лагеря по всей стране. В одном из «Лагерей свободы» заключение отбывают Хьюи (Джек Куэйд), ММ (Лас Алонсо) и Французик (Томер Капом) — основной костяк антисупергеройской группировки. Их предводитель Бутчер на протяжении последних месяцев работал над вирусом против сверхлюдей.

Кимико (Карен Фукухара) скрывается от диктатуры на Филиппинах, в то время как Энни (Эрин Мориарти) старается держать удар и возглавить отряд сопротивления. Но с каждым днём противостоять репрессивной машине в лице Хоумлендера и его подельников становится все сложнее. Опьянённый властью суперчеловек решает навсегда расправиться с оппозицией и казнить троицу заключённых. Но сдаваться без боя Бутчер не намерен. Воссоединившись с Энни и Кимико, он планирует вызволить боевых товарищей из заточения и заодно избавить мир от супергероя-тирана.

Кто работал над сериалом

В основу шоу лёг одноимённый цикл комиксов североирландско-американского комиксиста Гарта Энниса. Серия выходила с 2006 по 2012 год и была номинирована на премию Айснера — наиболее престижную американскую награду в сфере комиксов. Впервые о потенциальной экранизации заговорили в конце нулевых. Изначально режиссёром адаптации должен был выступить оскароносный режиссёр Адам МакКей («Не смотрите наверх»), но проект угодил в производственный ад.

Лишь в 2015 году «Пацаны» вышли из анабиоза. Было принято решение отказаться от полнометражного фильма в пользу сериала, шоураннером которого выступил создатель многосерийного фэнтези «Сверхъестественное» Эрик Крипке. Из ставшего культовым шоу про семью Винчестер в «Пацанов» перекочевала и часть актёрского ансамбля. Участием в кинокомиксе уже отметился Дженсен Эклс в роли Солдатика. Джеффри Дин Морган воплотил образ агента ЦРУ Джо Кесслера, а Джим Бивер — президента Сингера. В финальном сезоне также планируется появление Джареда Падалеки и Миши Коллинза.

Плюсы и минусы сериала

С самой премьеры «Пацаны» зарекомендовали себя чёрной супергеройской комедией, не стесняющейся шуток ниже пояса. К пятому сезону фирменный юмор остался на месте, но теперь создателей в большей степени интересует не ревизионистский взгляд на набивший оскомину жанр кинокомиксов, а осмысление социального и временного ландшафта страны.

США руководит облачённый в звёздно-полосатый флаг безумец, кричащий про возвращение былого величия и отправляющий всех неугодных в концентрационные лагеря. Финал шоу даже не пытается мимикрировать под развлекательный блокбастер. Вопреки чёрному юмору и массе кровожадных сцен, пятый сезон «Пацанов» воспринимается как жуткая антиутопия. Улицы контролируют прихвостни Хоумлендера. В «Лагерях свободы» едва хватает мест для новых заключённых, а каждая попытка побега моментально пресекается расстрелом.

Ставки высоки как никогда. Удастся ли горстке повстанцев с Бутчером во главе свергнуть режим? Кажется, словно к финалу шоу каждый член антисупергеройской группировки лишился сценарной брони, которая защищала их на протяжении предыдущих сезонов. Уильям медленно умирает от прогрессирующей опухоли мозга. Вирус, приготовленный для Хоумлендера, может убить и Энни с Кимико (и всех суперов на планете), а ММ страдает от приступов панических атак.

Сохранив все главные достоинства шоу, авторы сменили общую тональность. Вымышленная вселенная «Пацанов» подозрительно схожа с окружающей нас действительностью, поэтому традиционный гомерический смех сменился нервными смешками.

Стоит ли смотреть

«Пацаны» продолжают оставаться одним из самых ярких сериалов последних лет. Если создатели смогут удержать планку первых эпизодов, то шоу удастся не просто громко хлопнуть дверью напоследок, а попрощаться со зрителями на своих условиях. Главную схватку с Хоумлендером переживут не все. И далеко не факт, что многие из любимых персонажей смогут добраться до финального эпизода.

