Сериалы «Радар» и «Большая фарма» покажут на Московском международном кинофестивале

В рамках 48-го Московского международного кинофестиваля онлайн-кинотеатр Okko покажет премьерные эпизоды сериалов «Радар» и «Большая фарма».

© Okko

Показ «Радара»

Okko проведёт специальный показ первой серии драмы «Радар» от MEM Cinema Production 17 апреля в столичном кинотеатре «КАРО 11 Октябрь». Премьерный эпизод представят создатели и актёрский ансамбль: режиссёр Константин Смирнов, продюсеры Давид Цаллаев и Таймураз Бадзиев, а также артисты Матвей Кулагин, Георгий Пытьев, Ростислав Харин, Владислав Абашин, Дарья Алыпова, Даяна Гудз, Иван Фоминов, Денис Косиков, Ксения Кутепова, Александр Ильин-младший.

Гостем мероприятия станет кинокритик и член отборочной комиссии ММКФ Егор Москвитин. Мероприятие пройдёт во внеконкурсной секции 48-го кинофестиваля.

© Okko

На съёмочной площадке сериала «Радар»

Показ «Большой фармы»

22 апреля в том же кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоится спецпоказ стартовой серии оригинального сериала Okko «Большая фарма» от продюсерской компании «Среда». О проекте зрителям расскажут режиссёр Данил Чащин, продюсер и сценарист Олег Маловичко, продюсеры Гавриил Гордеев и Иван Самохвалов, исполнители главных ролей Сергей Уманов и Сергей Горошко, а также кинокритик Егор Москвитин (член отборочной комиссии ММКФ). Как и в случае с «Радаром», показ включён во внеконкурсную программу 48-го Московского международного кинофестиваля.

© Okko

На съёмочной площадке сериала «Большая фарма»

Подпишитесь на «Рамблер» в Max! Будем на связи вопреки блокировкам и сбоям

